Οι αυτοκινητοβιομηχανίες που έχουν επενδύσει ιδιαίτερα μεγάλα κεφάλαια στην εξέλιξη, ανάπτυξη και κατασκευή των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων αναγκάζονται να αναθεωρήσουν τον προγραμματισμό τους μετά την πτώση των πωλήσεων των αυτοκινήτων μηδενικών ρύπων.

Ο Όμιλος Volkswagen προειδοποίησε ότι ενδέχεται να κλείσει το εργοστάσιο συναρμολόγησης της μάρκας Audi που διαθέτει στις Βρυξέλλες, λόγω της απότομης πτώσης της ζήτησης για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα υψηλής τεχνολογίας, αναφέρει το Reuters. Η κορυφαία αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης υπέστη ένα ισχυρό οικονομικό πλήγμα, το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα να μειώσει τον στόχο του περιθωρίου κέρδους της για το τρέχον έτος.

Η VW δεν έχει κλείσει μέχρι τώρα κανένα εργοστάσιο της, από τότε που έκλεισε το εργοστάσιο του Westmoreland στην Πενσυλβάνια, στις ΗΠΑ, το 1988.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν πληγεί από τη χαμηλότερη από την αναμενόμενη ζήτηση για τα EV. Επένδυσαν εκατοντάδες δισ. ευρώ στην ανάπτυξη των αυτοκινήτων μηδενικών ρύπων και στην εξέλιξη της ηλεκτρικής κινητικότητας, αλλά οι πωλήσεις δεν ακολούθησαν τις ανοδικές τάσεις που είχαν προβλέψει όταν ανακοίνωσαν τα προγράμματα τους.

Η Audi είχε προειδοποιήσει νωρίτερα φέτος, τους μετόχους και τους επενδυτές ότι οι πωλήσεις της, το 2024, θα μειωθούν και πως κάνει μεγάλες προσπάθειες για να ανανεώσει την γκάμα της με νέα μοντέλα και να μειώσει το κόστος παραγωγής τους.

Αλλαγή σχεδίων για τις αυτοκινητοβιομηχανίες

Η VW ανέφερε σε δήλωση της, στις 9 Ιουλίου, ότι το κόστος εύρεσης εναλλακτικής χρήσης για το εργοστάσιο των Βρυξελλών ή το κλείσιμό του, καθώς και άλλες απρογραμμάτιστες δαπάνες, θα έχουν αντίκτυπο συνολικά έως και 2,6 δισ. ευρώ το οικονομικό έτος 2024, στον οικονομικό της προϋπολογισμό.

Επίσης, ένα ακόμη ανησυχητικό στοιχείο για την εξέλιξη της ηλεκτροκίνησης είναι η απόφαση της Mercedes-Benz να επιβραδύνει τα σχέδια για την ανάπτυξη του εργοστασίου μπαταριών που προορίζονται για τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, λόγω της χαμηλότερης ζήτησης για τα EV, αναφέρει το Automotive News Europe.

Η πρόβλεψη της Mercedes-Benz ότι το 50% των πωλήσεων της θα είναι είτε αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα είτε plug-in υβριδικά έως το 2025, φαίνεται όλο και πιο απίθανη, αναφέρει το Reuters.

Η Mercedes-Benz θα περιμένει να δει εάν η ζήτηση ηλεκτρικών οχημάτων θα αυξηθεί πριν αυξήσει την παραγωγή μπαταριών, καθώς οι χαμηλότερες προβλεπόμενες πωλήσεις των EV δείχνουν ότι δεν θα χρειάζεται πλέον τη χωρητικότητα που είχε αρχικά προγραμματιστεί για το 2030, δήλωσε ο Markus Schafer, επικεφαλής τεχνολογίας του ομίλου.

Η πολυτελής γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία ανακοίνωσε το 2022 ότι θα χρειαζόταν περισσότερες από 200 gWh χωρητικότητας μπαταρίας μέχρι το τέλος της δεκαετίας και σχεδίαζε να κατασκευάσει οκτώ εργοστάσια κυψελών παγκοσμίως με συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων στην Ευρώπη.

Ωστόσο, με τη ζήτηση EV χαμηλότερη από ό,τι είχαν προβλέψει πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες, ανάγκασε και την Mercedes-Benz να αναθεωρήσει τα προγράμματα της.

Η πρόβλεψη των 200 gWh βασίστηκε στην υπόθεση ότι το σύνολο των ετήσιων πωλήσεων περίπου δύο εκατομμυρίων οχημάτων της Mercedes-Benz θα ήταν ηλεκτρικές μέχρι το 2030, δήλωσε ο Schaefer στις 8 Ιουλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

