Επίσημη πρεμιέρα για το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Ford Capri – Ο θρύλος επέστρεψε!

Ο θρύλος επέστρεψε: το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Ford Capri που σήμερα πραγματοποιεί την επίσημη πρεμιέρα του φέρνει στο σήμερα ένα εμβληματικό cult classic όνομα της αμερικάνικης εταιρείας, επαναπροσδιορίζοντας το μέλλον της με τις ικανότητες και τον πλήρως ανατρεπτικό του χαρακτήρα.

Με εκλεπτυσμένη coupe SUV σχεδίαση, το νέο Capri είναι ένα προηγμένο EV σπορ οικογενειακό όχημα που μόνο η Ford θα μπορούσε να κατασκευάσει. Με σμιλευμένες εξωτερικές γραμμές για υψηλή αεροδυναμική απόδοση, σε συνδυασμό με μια ασυμβίβαστη σχεδίαση στο μοντέρνο και πλούσια εξοπλισμένο εσωτερικό του, το νέο Ford Capri έρχεται να επαναπροσδιορίσει τους κανόνες του παιχνιδιού προτάσσοντας ταυτόχρονα μοναδικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τον ανταγωνισμό, χάρη στις έξυπνες τεχνολογίες επόμενης γενιάς, τους κορυφαίους χώρους για επιβάτες και αποσκευές, την ασύγκριτη αυτονομία και τις απαράμιλλες επιδόσεις του.

Το πολυτελές εσωτερικό του νέου Ford Capri ξεχωρίζει για την μινιμαλιστική του σχεδίαση, με τα μαλακά σε υφή υλικά και τις κορυφαίες τεχνολογίες στον τομέα της ψηφιοποίησης να δίνουν από την πρώτη στιγμή το στίγμα τους. Τα σπορ καθίσματα με ενσωματωμένο προσκέφαλο εμπρός και η προηγμένη ρυθμιζόμενη οθόνη αφής SYNC Move των 14,6 ιντσών εξασφαλίζουν ένα ιδανικό περιβάλλον για όλους τους επιβάτες. Αυτοί απολαμβάνουν κορυφαίους χώρους, αλλά και έξυπνες λύσεις αποθήκευσης όπως το MegaConsole χωρητικότητας 17 λίτρων ανάμεσα στα εμπρός καθίσματα και ο «κρυφός» αποθηκευτικός χώρος My Private Locker. Για τους λάτρεις των οικογενειακών αποδράσεων, το νέο Ford Capri αποδεικνύεται ο ιδανικός σύντροφος προσφέροντας έναν από τους μεγαλύτερους χώρους αποσκευών της κατηγορίας με χωρητικότητα που φτάνει έως και τα 572 λίτρα.

Νέο Ford Capri: Ηλεκτρική υπεροχή

Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στην Ευρώπη, το νέο Ford Capri είναι άμεσα διαθέσιμο για παραγγελία σε δύο εκδόσεις – και οι δύο με μπαταρίες ιόντων λιθίου NMC Εκτεταμένης Χωρητικότητας (Extended Range) - που εξασφαλίζουν εντυπωσιακή αυτονομία με μια πλήρη φόρτιση που φτάνει έως και 627 km, ενώ αργότερα μέσα στη χρονιά, το νέο Ford Capri θα είναι διαθέσιμo για παραγγελία με μπαταρίες Τυπικής Χωρητικότητας (Standard Range).

Η πισωκίνητη έκδοση του νέου Ford Capri αξιοποιεί την δυναμική που προσφέρει ένας προηγμένος ηλεκτροκινητήρας, ο οποίος τροφοδοτεί τους πίσω τροχούς του οχήματος (RWD), αποδίδοντας μέγιστη ισχύ 286PS. Η τετρακίνητη έκδοση προσθέτει έναν ακόμα ηλεκτροκινητήρα στον εμπρός άξονα (AWD), για ακόμα καλύτερες επιδόσεις και ισχύ 340PS.

Ταυτόχρονα, το νέο Ford Capri έρχεται να θέσει νέα στάνταρ και με τις δυνατότητες φόρτισης που προσφέρει στους πελάτες κάνοντας έτσι τη ζωή τους ακόμα πιο εύκολη. Με ενσωματωμένο φορτιστή ΑC 11 kW και για τα δύο μοντέλα, το νέο Capri υποστηρίζει επίσης ταχεία φόρτιση DC έως 135 και 185 kW, εξασφαλίζοντας την αναπλήρωση της ενέργειας της μπαταρίας από 10 έως 80% σε χρόνο 28 λεπτών για το Capri Extended Range RWD και 26 λεπτών για το Capri Extended Range AWD.

Η τιμή πώλησης του νέου Ford Capri στην Ελλάδα ξεκινά από τις 37.200€ (συμπερ/νης της κρατικής επιδότησης 9.000€ - ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΙΙ)*

