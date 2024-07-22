Δράσεις στην Εβδομάδα Υγείας & Ασφάλειας στην Ολυμπία Οδό

Η Ολυμπία Οδός συμμετείχε για ακόμα μία χρονιά στην Εβδομάδα Υγείας & Ασφάλειας του Ομίλου VINCI και πραγματοποίησε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τους εργαζομένους και τους συνεργάτες, με σκοπό την προώθηση του κύριου στόχου της, που είναι τα «Μηδενικά Ατυχήματα».

Η Εβδομάδα Υγείας και Ασφάλειας της VINCI Concessions, κύριου μετόχου της Ολυμπίας Οδού, φέτος είχε μήνυμα “SPOT & STOP”, δηλαδή «εντόπισε και σταμάτησε» τους κινδύνους στην εργασία.

Οι φετινές δράσεις πραγματοποιήθηκαν γύρω από 2 πυλώνες.

• Την κλιματική αλλαγή: ένα φαινόμενο που μας απασχολεί ολοένα και περισσότερο, καθώς εντείνεται διαρκώς, επηρεάζοντας τις συνθήκες εργασίας στο πεδίο.

• Τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και της επιστήμης. Εξετάσαμε νέα εργαλεία και τεχνολογίες για την υλοποίηση νέων, πιο ασφαλών πρακτικών αλλά και για την παρακολούθηση των μέτρων που ήδη εφαρμόζουμε.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήσαμε εκπαιδεύσεις στα γραφεία για την προστασία από τη φωτιά, το σεισμό, τις αρχές εκκένωσης κτηρίων καθώς και Ημερίδα Υγείας & Ασφάλειας με τη συμμετοχή εργαζομένων, υπεργολάβων και συνεργατών της εταιρείας. Παράλληλα, διοργανώσαμε διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα τις καλές πρακτικές για την ασφάλεια στις εργασίες πεδίου.

Ο Παναγιώτης Παπανικόλας, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Ολυμπίας Οδού, δήλωσε: «Η Εβδομάδα Υγείας και Ασφάλειας της VINCI αποτελεί μία εξαιρετική ευκαιρία να δούμε σε τι επίπεδο βρισκόμαστε στα θέματα αυτά και να θέσουμε νέους στόχους. Καλούμαστε να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο εργασίας παρεμβαίνοντας και αλλάζοντας διαδικασίες όπου χρειάζεται. Αξιοποιούμε τα εργαλεία της νέας εποχής και υιοθετούμε νέες πρακτικές, σεβόμενοι το περιβάλλον.»

Στην Ημερίδα συμμετείχαν και παρουσίασαν καινοτόμες πρακτικές φορείς και εταιρείες, όπως η OPTIMAL που ανέδειξε μέσω της Νευροεπιστήμης πώς αντιλαμβάνεται ο εργαζόμενος το περιβάλλον και τους κινδύνους και πώς μπορούμε αποτελεσματικότερα να επικοινωνήσουμε τους κανόνες ασφάλειας. Οι εταιρείες MANAGEMENT FORCE GROUP, HYPERTECH SA και STOP ανέδειξαν νέα εργαλεία για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την αύξηση των επιπέδων υγείας και ασφάλειας.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΛΙΝΥΑΕ) ήταν ακόμα μια χρονιά μαζί μας και τόνισε τη σημαντικότητα της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία υπό το πρίσμα των νέων δεδομένων. Συγκεκριμένα, εκ μέρους του ΕΛΙΝΥΑΕ, ο Μηνάς Αναλυτής μεταξύ άλλων τόνισε: «Η πρόληψη είναι μια συνεχής διαδικασία διεπιστημονικής προσέγγισης και υπό αυτήν την έννοια απαιτεί επιμονή και υπομονή από τους συμμετέχοντες σε αυτήν, με τελικό στόχο τη μείωση του επαγγελματικού κινδύνου και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, έτσι ώστε όλοι να αισθάνονται ότι εργάζονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον».

Δείτε βίντεο από τις δράσεις της Εβδομάδας Ασφάλειας εδώ:





Πηγή: skai.gr

