Δοκιμή Volvo EX30 Singe Motor με 272 ίππους

Volvo EX30. Μια κίνηση ματ από τους Σουηδούς. Η επιλογή να κατασκευάσουν ένα B-SUV και μάλιστα με ηλεκτρική “καρδιά” φαίνεται να διαβάζουν ορθά τη ζήτηση του κοινού, ενώ το κερασάκι στην τούρτα αποτελεί η τιμή που ξεκινάει από σχεδόν 27.000 ευρώ μαζί με την επιδότηση από το πρόγραμμα “Κινούμαι Ηλεκτρικά 3”.

Το Volvo EX30 έχει μήκος 4,2 μέτρα και ακολουθεί μία λιτή σχεδίαση, προσδίδοντας ξεκάθαρα τα χαρακτηριστικά της σουηδικής φίρμας. “Κλειστή” μάσκα στο εμπρός τμήμα, ενώ την προσοχή τραβάνε τα φωτιστικά σώματα. Πίσω φαίνεται ακόμα πιο όμορφο με στρογγυλεμένες επιφάνειες και το όνομα της μάρκας να φαίνεται κατα μήκος της 5ης πόρτας.

Για να μπεις στο εσωτερικό χρειάζεται μια μαγνητική κάρτα που λειτουργεί ως κλειδί, τη οποία ακουμπάμε στην μεσαία κολώνα του μοντέλου. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα ελέγχου μέσω της εφαρμογής του smartphone. Η σχεδίαση του cockpit δεν έχει στόχο να εντυπωσιάσει, αλλά να είναι πρακτική και με όσο το δυνατόν λιγότερα φυσικά κουμπιά. Τα τελευταία τα συναντάμε τόσο στο τιμόνι και στους διακόπτες πίσω από αυτό όσο και στο υποβραχιόνιο για το άνοιγμα/κλείσιμο των παραθύρων.

Ενδιαφέρον έχουν τα εργονομικά καθίσματα, αλλά και η ηχομπάρα που καταλαμβάνει ένα σημαντικό τμήμα του ταμπλό. Εξαιρετική η ποιότητα των υλικών και η συναρμογή με το μόνο μελανό σημείο η αίσθηση των μπουτόν που βρίσκονται πάνω στο πολυλειτουργικό τιμόνι. Ακόμα, το “έξυπνο” υποβραχιόνιο… μεγαλώνει για να αποκαλυφθούν δύο ποτηροθήκες, ενώ εάν δεν χρειάζονται, τότε υπάρχει δυνατότητα να “κρυφτεί εντελώς ή να μείνει μόνο μία ποτηροθήκη για εξοικονόμηση χώρου. Η κεντρική και μοναδική οθόνη του αυτοκινήτου είναι 12,3 ιντσών που φέρνει υπηρεσίες της Google, μιας και η Volvo μένει πιστή σε αυτή τη συνεργασία.

Χωροταξικά, μπορούν 4 και στην ανάγκη 5 ενήλικες να μεταφερθούν με ασφάλεια. Ο χώρος αποσκευών είναι 318 λίτρα (με επιπλέον κρυφό χώρο 61 λτ.), ενώ κάτω από το εμπρός καπό υπάρχουν ακόμα 7 λτ. για… τα καλώδια.

Το Volvo EX30 ενεργοποιείται τοποθετώντας τη μαγνητική κάρτα στο κάτω μέρος της κεντρικής κονσόλας (στις θήκες της ασύρματης φόρτισης για smartphone) και το μοτέρ των 272 ίππων και 343 Nm ροπής είναι σε ετοιμότητα να δώσει δύναμη στους πίσω τροχούς. To “δικό” μας Volvo EX30, εφοδιάζεται με μπαταρία 69 kWh (Extended Range), η οποία εξασφαλίζει 400 πραγματικά χιλιόμετρα. Σύμφωνα με την εταιρεία, αγγίζει τα 660 χιλιόμετρα όταν κυκλοφορεί εντός αστικού φόντου. Η φόρτιση της μπαταρίας (10-80%) σε φορτιστή έως 175 kW σε 27 περίπου λεπτά της ώρας, ενώ σε οικιακό φορτιστή (τριφασικό ρεύμα με 16άρα ασφάλεια), μία πλήρης φόρτιση διαρκεί 8 ώρες.

Οδηγικά, η επιτάχυνση κάνει μεγάλη αίσθηση, μιας και χαρίζει επιδόσεις ενός hothatch. Παρά τα 1.850 κιλά του το Volvo EX30 μπορεί να φτάσει τα 100 χλμ./ώρα από στάση σε μόλις 5,7 δευτερόλεπτα. Είναι πραγματικά γρήγορο, είναι στιβαρό και προσφέρει αίσθηση ασφάλειας στον οδηγό. Σε κάθε περίπτωση, είναι ένα μικρό SUV και αν ξεπεραστούν τα όρια, τα συστήματα ασφαλείας επαναφέρουν την τάξη διακριτικά. Η ανάρτηση αποσβένει αρκετά καλά, παρά την ύπαρξη ζαντών 19 ιντσών (διαστάσεις 245/45 R19), η ποιότητα κύλισης δεδομένη,όπως και η ευστάθεια του αυτοκινήτου ακόμη και σε ταχύτητες κοντά στην τελική του (180 χλμ./ώρα).

Το Volvo EX30 είναι ένα κόμπακτ SUV με απόσταση 18 εκατοστά από το έδαφος και ακολουθεί τη σκανδιναβική φιλοσοφία στοιχείο που ελκύει πολλούς υποψήφιους ιδιοκτήτες. Είναι ευκολοδήγητο και ευέλικτο, ιδανικό για την πόλη ειδικά στην έκδοση με τη μικρότερη μπαταρία. Από την άλλη, στην έκδοση της δοκιμής η τιμή σκαρφαλώνει σχεδόν στα 43.000 ευρώ, που με την κρατική επιδότηση φτάνει τα 34.000 ευρώ, αλλά υπάρχουν ακόμα περισσότερα χιλιόμετρα διαθέσιμα για… βόλτες και αποδράσεις.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.