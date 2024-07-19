Νέο Ford Capri: Οι διαθέσιμες εκδόσεις για την Ελλάδα – Τιμές και εξοπλισμοί

Ο θρύλος επέστεψε: το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Ford Capri έρχεται να επαναπροσδιορίσει τους κανόνες του παιχνιδιού εισάγοντας στην ηλεκτρική εποχή της αυτοκίνησης ένα από τα πλέον εμβληματικά ονόματα του παρελθόντος της αμερικανικής εταιρείας ως ένα σύγχρονο σπορ οικογενειακό όχημα.

Με ιδιαίτερα εντυπωσιακή εξωτερική σχεδίαση που μαγνητίζει τα βλέμματα, το νέο Ford Capri είναι ένα μεσαίου μεγέθους coupe SUV με συνολικό μήκος 4,63 μ. που προσφέρει μοναδικές τεχνολογίες και ανέσεις, σε συνδυασμό με άπλετους χώρους για επιβάτες και αποσκευές αλλά και σπορ συμπεριφορά στο δρόμο. Άρρηκτα συνδεδεμένο με τις αμερικάνικες ρίζες της Ford, κατασκευάζεται στην Ευρώπη, στο Ford Cologne Electrification Centre στη γερμανική πόλη της Κολωνίας, απευθυνόμενο αποκλειστικά στους ευρωπαίους πελάτες.

Το νέο EV της Ford που έρχεται σε συνέχεια του λανσαρίσματος της ηλεκτρικής Mustang Mach-E και της πρεμιέρας του νέου Explorer εγκαινιάσει μια νέα εποχή για την εταιρεία με στόχο να ανατρέψει τα δεδομένα στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της ηλεκτρικής κινητικότητας, προσφέροντας ένα εξαιρετικά προηγμένο πακέτο το οποίο ξεχωρίζει, μεταξύ άλλων, για την απρόσκοπτη συνδεσιμότητα νέας γενιάς και τις απαράμιλλες επιδόσεις του. Ταυτόχρονα, το ολοκαίνουργιο Ford Capri διακρίνεται για τα κορυφαία επίπεδα πρακτικότητας, την πολυτέλεια, τον πλούσιο εξοπλισμό, τις κορυφαίες τεχνολογίες υποβοήθησης οδηγού και τις προηγμένες δυνατότητες που εξασφαλίζει στους πελάτες στους τομείς της φόρτισης και της αυτονομίας.

Τώρα, το νέο Ford Capri είναι άμεσα διαθέσιμο για παραγγελία στην Ελλάδα σε εκδόσεις με μπαταρία Εκτεταμένης Χωρητικότητας (Extended Range) είτε με κίνηση στους πίσω τροχούς (RWD), είτε με τετρακίνηση (AWD), μέσω της χρήσης εξαιρετικά αποδοτικών ηλεκτροκινητήρων σταθερού μαγνήτη.

Η πισωκίνητη έκδοση RWD του ολοκαίνουργιου Ford Capri αποδίδει μέγιστη ισχύ 286PS και άμεσα διαθέσιμη ροπή 545 Nm, ενώ στην τετρακίνητη AWD οι αντίστοιχες τιμές είναι 340PS και 679 Nm. Κορυφαίες είναι και οι επιδόσεις, με την τελική ταχύτητα να φτάνει τα 180 χλμ./ώρα και την επιτάχυνση 0-100 km/h να ολοκληρώνεται σε 6,4 δλ. για το νέο Capri RWD και 5,3 δλ. για το νέο Capri AWD.

Το νέο Ford Capri διαθέσιμο στην Ελλάδα στις πλούσια εξοπλισμένες εκδόσεις Style και Premium

Διαθέσιμο άμεσα για παραγγελία στην Ελλάδα, σε δύο εκδόσεις υψηλών προδιαγραφών σε σχέση με το επίπεδο εξοπλισμού - τις Capri Style και Capri Premium - το νέο αμιγώς ηλεκτρικό coupe SUV της Ford προσφέρει σε επίπεδο σχεδίασης, άνεσης, ασφάλειας, υποβοήθησης οδήγησης και συνδεσιμότητας όλα όσα χρειάζονται σήμερα οι οδηγοί. Πιο αναλυτικά, κάθε μια από τις δύο πλούσιες εκδόσεις είναι εξοπλισμένη με τα παρακάτω στοιχεία:

Βασικά χαρακτηριστικά Capri Style:

Εξωτερικά χαρακτηριστικά

Ζάντες ελαφρού κράματος 19" με θερινά ελαστικά

Ελαστικά εξαιρετικά χαμηλής αντίστασης κύλισης (A++)

Προβολείς πλήρως LED με αυτόματη αλλαγή μεγάλης σκάλας προβολέων (Auto High Beam)

Αυτόματη ρύθμιση ύψους δέσμης προβολέων

Εξωτερικοί καθρέφτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι με μνήμη, θερμαινόμενοι και αναδιπλούμενοι με ενσωματωμένα φλας και φώτα εδάφους με λαμπτήρα που προβάλει το λογότυπο Capri στο έδαφος

Καθρέπτες βαμμένοι με μαύρο γυαλιστερό χρώμα

Κρυφός φωτισμός στις χειρολαβές των θυρών

Παξιμάδια τροχών που ασφαλίζουν

Φωτιστική πίσω λυχνία LED με το λογότυπο της Ford

Φιμέ κρύσταλλα στα πίσω παράθυρα

Πίσω σπορ αεροτομή

Εμπρός & πίσω προφυλακτήρας στο χρώμα του αμαξώματος

Εσωτερικά χαρακτηριστικά

Φωτοχρωματικός εσωτερικός καθρέφτης

Επένδυση οροφής υψηλής ποιότητας, σκουρόχρωμης απόχρωσης

Θερμαινόμενο τιμόνι από τεχνητό δέρμα Sensico ®

Ταπέτα δαπέδου από βελούδο εμπρός & πίσω

Ασύρματη φόρτιση φορητών συσκευών

Κεντρική κονσόλα με μεγάλο αποθηκευτικό χώρο 17L (MegaConsole) με ποτηροθήκες και αεραγωγούς για την 2η σειρά καθισμάτων

2 πρίζες USB (type C) στην εμπρός σειρά καθισμάτων

2 πρίζες USB (type C) στην πίσω σειρά καθισμάτων

Σκιάδιο οδηγού & συνοδηγού με φωτιζόμενο καθρεφτάκι

Δύο πλαφονιέρες φωτισμού στη πίσω σειρά καθισμάτων

Αναδιπλούμενο δάπεδο χώρου αποσκευών

Ημιδερμάτινα Sensico ® σπορ καθίσματα με ενσωματωμένα προσκέφαλα στα εμπρός καθίσματα

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενo κάθισμα οδηγού, 12-κατευθύνσεων

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη στήριξη της μέσης του οδηγού με λειτουργία μασάζ

Θερμαινόμενο κάθισμα οδηγού & συνοδηγού

Κάθισμα συνοδηγού χειροκίνητα ρυθμιζόμενο, 6-κατευθύνσεων

Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω με ποτηροθήκες

Πίσω κάθισμα διαιρούμενο και αναδιπλούμενο (60/40) με θυρίδα σκι

​

Ασφάλεια & Tεχνολογία

Προειδοποίηση & Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας

Προηγμένο αυτορρυθμιζόμενο σύστημα σταθερής ταχύτητας με αυτόματη ακινητοποίηση & επανεκκίνηση του οχήματος - Intelligent Adaptive Cruise Control (iACC)

Intelligent Speed Assistance (ISA) – Έξυπνη υποβοήθηση ελέγχου της ταχύτητας (ISA)

Αναγνώριση οδικών πινακίδων (όρια ταχύτητας)

Ειδοποίηση παραβίασης του απαγορευτικού σήματος

Συνδεδεμένη πλοήγηση

Υποβοήθηση έναντι σύγκρουσης με αυτόματη ενεργοποίηση των φρένων (αναγνώριση οχημάτων, πεζών και δικυκλιστών

Αυτόματο φρενάρισμα μετά από πρόσκρουση

Υποβοήθηση ελιγμού αποφυγής σύγκρουσης

Κάμερα οπισθοπορείας

Αισθητήρες απόστασης στάθμευσης εμπρός & πίσω

Επιτήρηση τυφλών σημείων (BLIS)

Λειτουργία προειδοποίησης και αυτόματου φρεναρίσματος διερχόμενου οχήματος κατά την όπισθεν (Cross Traffic Alert) και προειδοποίηση διερχόμενου οχήματος κατά την έξοδο από το όχημα (Exit Warning)

Ηλεκτρονικό χειρόφρενο με λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης

Αυτόματο διζωνικό σύστημα κλιματισμού

Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί (Keyless Entry) με κουμπί εκκίνησης κινητήρα (Keyless Start)

Υαλοκαθαριστήρες αυτόματοι με αισθητήρα βροχής

Προστατευτική ποδιά κάτω από το αμάξωμα

Κιτ προσωρινής επισκευής ελαστικών

Εμπρός δισκόφρενα 18" / Πίσω ταμπούρα

Πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων 5.3 ιντσών

Ρυθμιζόμενη καθ' ύψος κεντρική οθόνη αφής 14.6 ιντσών Ford SYNC Move με κρυφό χώρο αποθήκευσης ‘My Private Locker’

Ραδιόφωνο FM με ψηφιακό δέκτη (DAB)

Ηχοσύστημα 7 ηχείων

Λειτουργικόσύστημαμεδυνατότηταασύρματωνενημερώσεων (Over-the-Air) και ασύρματη σύνδεση Apple CarPlay / Android Auto

Λειτουργία φωνητικών εντολών

Ενσωματωμένο Modem (FordPass Connect)

Υποδοχή ISOFIX για 2 παιδικά καθίσματα

Σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών

Συναγερμός

Ηλεκτρικές κλειδαριές

2o κλειδί

Καλώδιο AC φόρτισης Mode 3 (Type 2),16A

Εξωτερικό ακουστικό σύστημα προειδοποίησης για τους πεζούς (AVAS)

Επιλέξιμα προφίλ οδήγησης

Λειτουργία προθέρμανσης (μπαταρίας & καμπίνας)

Βασικά χαρακτηριστικά Capri Premium (επιπλέον του Capri Style):

Ζάντες αλουμινίου 20"

Πλήρως δερμάτινη επένδυση καθισμάτων Sensico

Ηλεκτρική πίσω πόρτα αποσκευών

Προβολείς Matrix LED με αντιθαμβωτική λειτουργία (Glare Free)

B&O ηχοσύστημα με 10 ηχεία (απόδοσης 480W)

Μαρσπιέ αλουμινίου

Ατμοσφαιρικός κρυφός φωτισμός

o 10-χρωμάτων

o Ρυθμιζόμενος σε ένταση

o 7 σημεία (εμπρός θύρες, κονσόλα, ηχόμπαρα)



Περισσότερες πληροφορίες για το νέο Ford Capri θα βρείτε εδώ:

* Για την έκδοση Ford Capri Style με μπαταρία Τυπικής Χωρητικότητας (52 kWh), RWD και όφελος κρατικής επιδότησης 9.000€ (ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΙΙ). Διαθέσιμη για παραγγελία στα τέλη του 2024







Πηγή: skai.gr

