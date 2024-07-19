Η Volkswagen ανακατεύει την… τράπουλα με το ID.7

Η Kosmocar προχωρά στην έναρξη διάθεσης στην ελληνική αγορά της κορυφαίας έκδοσης ID.7 Pro S, με αυτονομία που αγγίζει τα 707 χιλιόμετρα και του πιο ισχυρού μοντέλου της Volkswagen που κατασκευάστηκε ποτέ, του ID.7 GTX.

Tο ID.7 αποτελεί την ηλεκτρική ναυαρχίδα στην ID. οικογένεια. Η Volkswagen για πρώτη φορά διαθέτει ένα ηλεκτρικό station wagon μοντέλο, το ID.7 Tourer & το ID.7 Tourer GTX.

Πρόκειται για το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό station wagon αυτοκίνητο της μάρκας στην πολυτελή μεσαία κατηγορία. Συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των μηδενικών εκπομπών ρύπων με μεγάλη αυτονομία έως 685 χιλιόμετρα, ένα προηγμένο τεχνολογικά κόκπιτ, υψηλά επίπεδα άνεσης και εξαιρετική ευρυχωρία – καθιστώντας το ιδανικό «business car».

Το ID.7 Tourer διαφέρει σημαντικά από το τετράθυρο fastback στο πίσω μέρος. Η επιμηκυμένη γραμμή της οροφής και το εκλεπτυσμένο προφίλ είναι τα ιδιαίτερα βασικά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού estate. Όσον αφορά το στυλ, το Tourer είναι μια συγχώνευση ενός κλασικού station όπως το Passat και ενός δυναμικού shooting brake, όπως το Arteon.

Χάρη στο αυξημένο ύψος του πίσω μέρος του, ο όγκος του χώρου αποσκευών είναι ακόμη μεγαλύτερος από αυτόν του sedan: με πέντε επιβάτες το ID.7 Tourer διαθέτει έως και 605 λίτρα για τις αποσκευές, ενώ όταν η φόρτωση γίνεται μέχρι τις πλάτες των εμπρός καθισμάτων και μέχρι την οροφή, η χωρητικότητα αυξάνεται σε έως και τα 1.714 λίτρα, υπογραμμίζοντας το πλεονέκτημα του βελτιστοποιημένου σχεδιασμού του αυτοκινήτου.

Η Volkswagen προσφέρει δύο διαφορετικά μεγέθη μπαταριών για το ID.7 Tourer, την έκδοση Pro με ωφέλιμο ενεργειακό περιεχόμενο μπαταρίας 77kWh και αυτονομία έως 604 χιλιόμετρα και την κορυφαία έκδοση Pro S με ωφέλιμο ενεργειακό περιεχόμενο μπαταρίας 86kWh και αυτονομία έως 688 χιλιόμετρα.

Τόσο το ID.7 Tourer, όσο και το ID.7 είναι διαθέσιμα πλέον και στις ειδικά αναβαθμισμένες εκδόσεις εξοπλισμού «More», στις οποίες η αξία του επιπρόσθετου εξοπλισμού σε σύγκριση με τις βασικές εκδόσεις ορίζεται στις 9.800 ευρώ, με όφελος πελάτη 7.800 ευρώ.



Πηγή: skai.gr

