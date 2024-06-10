Δείτε πως κατασκευάζεται το αμιγώς ηλεκτρικό Explorer στο νέο, υπερσύγχρονο εργοστάσιο της Ford στην Κολωνία

Το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Ford Explorer έρχεται να εγκαινιάσει μια νέα εποχή για την Ford στην Ευρώπη αποτελώντας το πρώτο μιας σειράς νέων EV που έρχονται στην Γηραιά Ήπειρο ώστε να αλλάξουν τα δεδομένα όχι μόνο με τα προηγμένα τους χαρακτηριστικά, αλλά και με τις υψηλές περιβαλλοντικές τους επιδόσεις. Φυσικό είναι επομένως ένα τόσο ικανό και τεχνολογικά άρτιο αυτοκίνητο, όπως το νέο Ford Explorer, να «γεννιέται» σε ένα από τα πλέον σύγχρονα, αυτοματοποιημένα και πράσινα εργοστάσια κατασκευής οχημάτων στον κόσμο: το νέο Κέντρο Ηλεκτρικών Οχημάτων της Ford που έχει την έδρα του στην Κολωνία.

Το συγκεκριμένο εργοστάσιο που μετασχηματίστηκε ύστερα από επένδυση 2 δισ. δολαρίων της Ford, έχει τη δυνατότητα να παράγει ένα Explorer κάθε 54 μόλις δευτερόλεπτα, διαθέτοντας μια ολοκαίνουργια γραμμή παραγωγής, τις πιο προηγμένες εγκαταστάσεις για τη συναρμολόγηση μπαταριών, αλλά και υπερσύγχρονα εργαλεία και αυτοματισμούς που συνολικά καταλαμβάνουν μια επιφάνεια 125 εκταρίων.

Γνωρίζατε ότι: Στη μονάδα της Ford στην Κολωνία έχουν κατασκευαστεί πάνω από 18.000.000 οχήματα Ford τα τελευταία 90 χρόνια

Η διαδικασία παραγωγής του ολοκαίνουργιου, αμιγώς ηλεκτρικού Ford Explorer στην Κολωνία ξεκινά με αυτοματοποιημένα καθοδηγούμενα οχήματα να μεταφέρουν διάφορα υλικά και έτοιμα εξαρτήματα στους σταθμούς εργασίας της μονάδας. Προκειμένου να εξασφαλιστούν κορυφαία επίπεδα ποιότητας και ακρίβειας κατά την κατασκευή, η Ford έχει δημιουργήσει έναν ειδικά διαμορφωμένο κλειστό χώρο στον οποίο η συγκόλληση με λέιζερ της οροφής του αυτοκινήτου στο κυρίως αμάξωμα ολοκληρώνεται με την βοήθεια Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ). Σε αυτό το τμήμα, ένα πλήθος από ρομπότ αναλαμβάνει εργασίες για τα πάντα - από την επιλογή και την τοποθέτηση των επιμέρους εξαρτημάτων, έως και τη μεταφορά μεγάλων φύλλων μετάλλου.

Γνωρίζατε ότι: Πάνω από 600 ρομπότ που λειτουργούν σαν σε χορογραφία συνεργάζονται για την κατασκευή κάθε νέου Explorer

Το Κέντρο Ηλεκτρικών Οχημάτων της Ford Κολωνία είναι επίσης εξοπλισμένο με ένα φορητό ρομποτικό σύστημα με κάμερες, που λειτουργεί με Τεχνητή Νοημοσύνη ούτως ώστε να σαρώνει το αμάξωμα κάθε νέου αυτοκινήτου και να εντοπίζει τυχόν αποκλίσεις, ενώ τουλάχιστον 1 με 2 οχήματα επιλέγονται τυχαία κάθε μέρα από τη γραμμή παραγωγής προκειμένου να ελεγχθούν εξονυχιστικά. Ταυτόχρονα, ένα σύστημα μέτρησης υψηλής ακριβείας που επίσης βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη και διαθέτει έναν αισθητήρα ινών φωτονικών κρυστάλλων, ελέγχει βασικά σημεία του οχήματος.

Γνωρίζατε ότι: Ένας από τους βασικότερους πυλώνες στο Κέντρο Ηλεκτρικών Οχημάτων της Ford στην Κολωνία είναι η φιλοσοφία «παραγωγής κλειστού βρόχου», που αποτελεί μια διαρκή διαδικασία ανταλλαγής στοιχείων και δεδομένων σε όλα τα στάδια, με στόχο τη δυνατότητα γρήγορων προσαρμογών.



Το βαφείο αποτελεί ένα ακόμα κόσμημα τεχνολογίας του νέου Κέντρου Ηλεκτρικών Οχημάτων της Ford. Εδώ το αμάξωμα του νέου Ford Explorer μετακινείται πραγματοποιώντας εμβαπτισμό για την εξασφάλιση της απαραίτητης αντισκωριακής προστασίας και περιστρέφεται κατά 360 μοίρες μέσα σε κάθε «λουτρό» προκειμένου να αποφευχθεί η εμφάνιση φυσαλίδων αέρα. Στο στάδιο αυτό, το αποσταγμένο νερό που χρησιμοποιείται φιλτράρεται συνεχώς και στη συνέχεια επαναχρησιμοποιείται.

Γνωρίζατε ότι: Στο βαφείο, η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται όσον αφορά τις εκπομπές CO2 φτάνει έως και τους 1.000 τόνους

Κατά τη διαδικασία της τελικής συναρμολόγησης, ένα νέο σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης με κάμερες ελέγχει όλες τις ηλεκτρικές συνδέσεις, ενώ ένας σαρωτής λέιζερ ανιχνεύει για τυχόν ανεπιθύμητα σωματίδια πριν η μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής τάσης γίνει ένα με το αμάξωμα κάθε νέου Ford Explorer. Στη συνέχεια, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, σε κάθε όχημα πραγματοποιείται ο τελικός ποιοτικός έλεγχος σε όλα τα επιμέρους εξαρτήματά του, καθώς και σε όλες τις επιφάνειές του, αξιοποιώντας μια σειρά από προηγμένα σκάνερ, αλλά και με τη βοήθεια του εξειδικευμένου προσωπικού της εργοστασίου.

Γνωρίζατε ότι: Όλες οι έλεγχοι των ηλεκτρικών συνδέσεων με την μπαταρία πραγματοποιούνται με τη βοήθεια συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης

Σε όλη τη διαδικασία παραγωγής, το σύστημα «ψηφιακών διδύμων» δρα ως το κεντρικό νευρικό σύστημα του εργοστασίου, χρησιμοποιώντας δεδομένα για την παρακολούθηση της ποσότητας των εξαρτημάτων και της αποδοτικότητας κάθε διαδικασίας σε πραγματικό χρόνο, καθώς και για τον έλεγχο του φόρτου εργασίας και την πρόβλεψη των εργασιών συντήρησης. Όλα ελέγχονται μέσω μιας κεντρικής οθόνης αφής, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα zoom σε οποιονδήποτε σταθμό εργασίας, καθώς και εικονίδια τα οποία παρέχουν τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με τα εργαλεία και τον εξοπλισμό, την παράδοση υλικών, την ασφάλεια εργασίας, την εργονομία και πολλά άλλα.

Γνωρίζατε ότι: Το κεντρικό πάνελ ελέγχου που απεικονίζει με κάθε λεπτομέρεια την γραμμή παραγωγής του νέου Ford Explorer έχει συνολική επιφάνεια 25 τ,μ.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο την χορογραφία των προηγμένων ρομπότ και συστημάτων με την βοήθεια των οποίων κατασκευάζεται στο Κέντρο Ηλεκτρικών Οχημάτων της Ford στην Κολωνία το νέο Ford Explorer.

