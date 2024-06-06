Ανοίγει από αύριο Παρασκευή 7 Ιουνίου στις 12:00 π.μ. το πληροφοριακό σύστημα του 3ου κύκλου της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» για την υποδοχή αιτήσεων για την επιδότηση αγοράς ή μίσθωσης ηλεκτρικών οχημάτων. Το σύστημα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία από τη Δευτέρα 3 Ιουνίου.

Κύριο χαρακτηριστικό του νέου προγράμματος είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών, καθώς πλέον υπάρχει μόνο ένα στάδιο, αυτό της υπαγωγής για πληρωμή, αφότου ο ενδιαφερόμενος αγοράσει το ηλεκτρικό όχημα. Επίσης, αυξήθηκε η ανώτατη επιδότηση αυτοκινήτου για φυσικά πρόσωπα, από 8.000 ευρώ, που ήταν ο προηγούμενος κύκλος, στις 9.000 ευρώ. Η επιδότηση, εάν συνδυαστεί και με την αύξηση της απόσυρσης παλαιού οχήματος (προ 2010), από 1.000 ευρώ στις 2.000 ευρώ, ανέρχεται συνολικά στις 11.000 ευρώ. Η επιδότηση προσαυξάνεται επιπλέον κατά 1.000 ευρώ, για άτομα με αναπηρία, πολύτεκνους, και νέους έως 29 ετών. Για τα νομικά πρόσωπα, μειώνεται το ύψος της επιδότησης κατά 2.000 ευρώ, ώστε να καλυφθεί το μεγαλύτερο ποσοστό της αυξημένης ζήτησης για εταιρικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Παράλληλα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σήμερα θα πιστωθεί, με τη 17η σχετική απόφαση έγκρισης πίστωσης, στους λογαριασμούς 478 δικαιούχων του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2», το ποσό των 1.780.260 ευρώ που αφορά στην επιδότηση 521 οχημάτων. Από το εν λόγω ποσό οι 872.000 ευρώ αφορούν 366 ωφελούμενους, που είναι φυσικά πρόσωπα. Συμπεριλαμβανομένης της παραπάνω επιδότησης, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών από τον Νοέμβριο του 2023 έχει καταβάλει σε 8.250 δικαιούχους, το ποσό των 27.918.572 ευρώ, για αγορά ηλεκτρικού οχήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

