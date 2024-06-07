H Mustang GTD παρουσιάζει την υπερσύγχρονη, αγωνιστικού τύπου ανάρτησή της σαν σε βιτρίνα σε κοσμηματοπωλείο

Η υψηλή απόδοση βρίσκεται στο επίκεντρο της αποστολής της ολοκαίνουργιας Mustang GTD, με την κορυφαία κατασκευαστική ποιότητά της και την μαεστρία των σχεδιαστών της να είναι κυριολεκτικά ορατές, χάρη σε ένα παράθυρο στην καμπίνα που μετατρέπεται σε βιτρίνα για την υπερσύγχρονη, αγωνιστικού τύπου ανάρτηση του κορυφαίου κουπέ μοντέλου της Ford.

«Η πίσω ανάρτηση είναι σχεδιασμένη με συγκεκριμένη στόχευση. Παράλληλα είναι και κάτι που θέλεις να βλέπεις», δήλωσε ο Jim Owens, marketing manager, Mustang GTD. «Θα ήταν κρίμα από τη μεριά μας να την κρύψουμε και να μην την βλέπουμε ποτέ. Με το παράθυρο αυτό, οι ιδιοκτήτες της Mustang GTD έχουν τη δυνατότητα να θαυμάσουν τις μπλε και χρυσαφί πινελιές των αμορτισέρ χωρίς να πρέπει να αφαιρεθεί το πάνελ, ενώ ταυτόχρονα ο συνοδηγός μπορεί κυριολεκτικά να παρακολουθεί την ανάρτηση σε δράση».

Με πλάτος που φτάνει σχεδόν τα 60 cm και ύψος 25 cm, το συγκεκριμένο παράθυρο, το οποίο είναι κατασκευασμένο από πολυκαρβονικό φύλλο με επίστρωση ανθεκτική στις γρατζουνιές και στις δύο πλευρές του, εκθέτει σε κοινή θέα την σκληρή δουλειά που έχουν πραγματοποιήσει οι μηχανικοί θυμίζοντας ένα εξαιρετικής κατασκευής ρολόι ακριβείας.

«Με ένα αυτοκίνητο τόσο ικανό όσο η νέα Mustang GTD, έπρεπε να κάνουμε κάτι που να είναι cool και αυτό είναι κάτι που οι ιδιοκτήτες θα το εκτιμήσουν», δήλωσε ο Owens.

Τεχνολογία δοκιμασμένη στους αγώνες

Από την ενεργή αεροδυναμική και το αμάξωμα από ανθρακονήματα έως και τις ζάντες από μαγνήσιο, η νέα Mustang GTD αποτελεί μια πρώτης τάξεως βιτρίνα για τις δοκιμασμένες στους αγώνες τεχνολογίες που στη συνεχεία θα υιοθετηθούν στα οχήματα δρόμου. Σημείο αναφοράς στις εν λόγω τεχνολογίες βρίσκεται η ημι-ενεργή ανάρτηση, η οποία υποστηρίζει την πιο ικανή για οδήγηση σε πίστα έκδοση παραγωγής της Ford Mustang που έχει κατασκευαστεί ποτέ.

«Δεν έχουμε κατασκευάσει ποτέ στο παρελθόν μια τέτοια ανάρτηση για τη Mustang», δήλωσε ο Greg Goodall, Chief Program Engineer, Mustang GTD. «Για να πετύχουμε τους φιλόδοξους στόχους που θέσαμε όσον αφορά τις επιδόσεις της Mustang GTD στην πίστα, αναζητήσαμε έμπνευση από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό προκείμενου να δημιουργήσουμε κάτι πραγματικά προηγμένο. Η πρωτοποριακή αυτή ανάρτηση και τα προηγμένα αμορτισέρ είναι το κλειδί για να μετατρέψουμε μια Mustang σε Mustang GTD».

Η πίσω ανάρτηση της Mustang GTD, στην οποία τα αμορτισέρ και τα ελατήρια τοποθετούνται χαμηλά και ανάμεσα στους πίσω τροχούς και όχι εν σειρά και πάνω από αυτούς, αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα της ικανότητας της Ford να φέρνει σε μοντέλα παραγωγής την αγωνιστική της τεχνογνωσία. Σε συνδυασμό με ένα ισχυρό, άκαμπτο και ελαφρύ σωληνωτό υποπλαίσιο αγωνιστικού τύπου, το καθαρόαιμο DNA στο πίσω μέρος της Mustang GTD κάθε άλλο παρά απαρατήρητο περνά. Τα αμορτισέρ Adaptive Spool Valve, τα οποία υπογράφει η Multimatic, δεν υπόκεινται σε περιορισμούς που συνήθως εμπίπτουν σε αντίστοιχες αγωνιστικές λύσεις.

Καθώς μπορούν να μεταβούν από την πιο μαλακή στην πιο σκληρή ρύθμισή τους σε μόλις 15 χιλιοστά του δευτερολέπτου (έξι φορές ταχύτερα από το ανοιγοκλείσιμο του ανθρώπινου ματιού) τα αμορτισέρ ASV προσαρμόζονται συνεχώς με βάση το πρόγραμμα οδήγησης, το οδόστρωμα και τις εντολές του οδηγού, προκειμένου να μεγιστοποιούν σε όλες τις συνθήκες την επιφάνεια επαφής των ελαστικών της Michelin με τον δρόμο.

«Η προσαρμοζόμενη απόσβεση προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στην απόλυτη σπορ οδήγηση σε σύγκριση με τα παθητικού τύπου αμορτισέρ», είπε ο Scott Keefer, vice president, Multimatic engineering, «Τα αμορτισέρ σε απαλλάσσουν από το να επιλέξεις ένα στάνταρ set-up το οποίο να συμβιβάζει την άνεση με την σπορ συμπεριφορά. Το σύστημα τα καταφέρνει και τα δύο μιας και οι ρυθμίσεις μοιάζουν πολύ αναλογικές και φυσικές όσον αφορά τον έλεγχο των κινήσεων».

Κάθε αμορτισέρ έχει δύο ελατήρια που συνεργάζονται όταν το αυτοκίνητο κινείται στο δρόμο για να εξασφαλίσουν βέλτιστα επίπεδα άνεσης. Ενεργοποιώντας το πρόγραμμα Track, το ένα από τα δύο ελατήρια συμπιέζεται υδραυλικά, σχεδόν διπλασιάζοντας τη συνολική σκληρότητα του συστήματος, ενώ παράλληλα το ύψος του αυτοκινήτου χαμηλώνει κατά περίπου 40 mm ώστε να μεγιστοποιηθούν οι δυνατότητές του στην πίστα.

Σε αυτή την περίπτωση η μηχανική πρόσφυση αυξάνεται ενώ, όπως ακριβώς συμβαίνει και με ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο, η πιο σκληρή ρύθμιση των ελατηρίων βελτιώνει ταυτόχρονα και την πρόσφυση που προέρχεται από την αύξηση της αεροδυναμικής απόδοσης. Καθώς η ενεργή αεροδυναμική της νέας Mustang GTD πιέζει το αυτοκίνητο στις υψηλές ταχύτητες, τα πιο σφιχτά ελατήρια στο πρόγραμμα Track βοηθούν τα ελαστικά να διατηρούν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής με το οδόστρωμα τόσο κατά την επιτάχυνση και το φρενάρισμα, όσο και στις στροφές.

Η νέα Mustang GTD θα κάνει την εμφάνισή της στις 24 Ώρες του Le Mans και στη συνέχεια στις 24 Ώρες του Spa και το Goodwood Festival of Speed. Θα πραγματοποιήσει επίσης εκτεταμένες δοκιμές στην Ευρώπη εν όψει της επίσημης χρονομέτρησης των επιδόσεών της προκειμένου να μπορεί να ολοκληρώσει έναν γύρο στη θρυλική πίστα του Nürburgring Nordschleife σε λιγότερο από επτά λεπτά, αργότερα μέσα στη χρονιά.



