Το νέο Volvo EX30 από €26.570 με την αυξημένη επιδότηση του Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ ή από €249/ μήνα

Ο συνδυασμός αυξημένης επιδότησης και άμεσης εκταμίευσης που παρέχει ο τρίτος κύκλος του προγράμματος, με την ιδιαίτερα ελκυστική τιμή του νέου μικρού SUV της Volvo δίνει σε ένα ευρύτερο κοινό τη δυνατότητα να αναβαθμίσει τις επιλογές του και να περάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο τεχνολογίας και βιώσιμης, ηλεκτρικής κινητικότητας.

Όπως ανακοινώθηκε, η δέσμη κινήτρων για τη νέα φάση τού Κινούμαι Ηλεκτρικά III περιλαμβάνει επιδότηση €11.000 συμπεριλαμβανομένου οφέλους απόσυρσης και απλούστευση των διαδικασιών εκταμίευσης. Μετά τη συνολική επιδότηση, η τιμή του νέου EX30 διαμορφώνεται πλέον από €26.570.

Επιπλέον, χάρη στα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα της Volvo Car Financial Services, περισσότεροι πελάτες μπορούν να επωφεληθούν από τις κορυφαίες τεχνολογίες και την τεχνογνωσία της Volvo στην ηλεκτροκίνηση και την ασφάλεια, αναβαθμίζοντας την καθημερινότητα και την οδήγησή τους. Ενδεικτικά, με το νέο πρόγραμμα Volvo Advantage Plus, για την έκδοση Single Motor Core η μηνιαία δόση διαμορφώνεται σε €249/ μήνα*. Το παράδειγμα αφορά προτεινόμενη λιανική τιμή (προ επιδότησης) €37.570, με προκαταβολή €15.493, επιτόκιο 4,9%, διάρκεια 48 μήνες και τελευταία δόση €15.405.



Φυσικά, ο πελάτης μπορεί να επωφεληθεί ταυτόχρονα και από το Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ και από τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Στο παραπάνω παράδειγμα, η άμεση εκταμίευση των €11.000 πρακτικά απομειώνει ισόποσα την προκαταβολή στο ισοδύναμο των €4.493. Σε κάθε περίπτωση, το αμιγώς ηλεκτρικό EX30, το Volvo που μόλις έβαλε πιο ψηλά τον πήχη στην κατηγορία των μικρών premium SUV, γίνεται πλέον προσβάσιμο και σε αγοραστές μικρότερων κατηγοριών.

Το Volvo EX30 έχει δυναμική εμφάνιση που απηχεί την τελευταία λέξη του σκανδιναβικού design, έξυπνο και πρακτικό εσωτερικό με κορυφαία ποιότητα και μινιμαλιστική αισθητική, φτιαγμένο από ανακυκλωμένα και ανανεώσιμα υλικά. Ως γνήσιο Volvo, αναβαθμίζει περαιτέρω την ασφάλεια με πρωτοποριακά συστήματα προστασίας, ενώ παρέχεται με πακέτο ψηφιακών υπηρεσιών που περιλαμβάνει ενσωματωμένες εφαρμογές και υπηρεσίες Google.

Το premium μικρό SUV της Volvo διατίθεται σε εκδόσεις με έναν ή δύο ηλεκτροκινητήρες υψηλής απόδοσης και προσφέρει μεγάλη αυτονομία, έως 476 χλμ., και σύντομους χρόνους φόρτισης (26 λεπτά από 10 έως 80% σε ταχυφορτιστή).

Το Volvo EX30 είναι ένα καινοτόμο αμιγώς ηλεκτρικό Volvo νέας γενιάς, ιδανικό για τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, με την απόκτησή του να διευκολύνεται πλέον ακόμη περισσότερο μέσω του Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ. Στην τιμή του συμπεριλαμβάνονται πλήρης στάνταρ εξοπλισμός, εγγύηση 5 ετών και δωρεάν συντήρηση 3 ετών.

Λεπτομερής ενημέρωση για τα προγράμματα χρηματοδότησης Volvo Car Financial Services στο: www.volvocars.com/gr/l/volvo-financial-services/



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.