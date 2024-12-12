Η μικρή άνοδος των πωλήσεων τον προηγούμενο μήνα που σημειώθηκε στα καινούρια αυτοκίνητα (+2,1%) χάρισε χαμόγελα στην αγορά που βλέπει ότι τελικά η χρονιά θα κλείσει με νέο ρεκόρ ετήσιων πωλήσεων. Την ίδια στιγμή οι Έλληνες και οι Ελληνίδες φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχουν στραφεί στα υβριδικά αυτοκίνητα αφήνοντας για άλλον ένα μήνα πίσω τα βενζινοκίνητα και τα πετρελαιοκίνητα μοντέλα.

Τα υβριδικά αυτοκίνητα κατάφεραν για άλλον έναν μήνα να πρωταγωνιστήσουν στις πωλήσεις, καθώς κατάφεραν να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς τους κατά 12,2%. Πλέον τον Νοέμβριο κατέλαβαν την πρώτη θέση με μερίδιο αγοράς 44,3%. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι σχεδόν ένα στα δύο αυτοκίνητα έχουν υβριδική τεχνολογία. Τα βενζινοκίνητα οχήματα κατέλαβαν την αμέσως επόμενη θέση, καταγράφοντας ποσοστό πωλήσεων 29,4%, γνωρίζοντας πτώση 9,2% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Στην τρίτη θέση πέρασαν τα αμιγώς ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά μοντέλα με 17,2% έναντι 13,8% σημειώνοντας άνοδο 3,4%. Μεγάλη πτώση που σε καμιά περίπτωση δεν θυμίζουν τις πωλήσεις πριν λίγα χρόνια σημείωσαν τα πετρελαιοκίνητα οχήματα. Κατέλαβαν το 3,6% του συνόλου των πωλήσεων, γνωρίζοντας συνολικά πτώση 8,8% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Καλή παρουσία στον στίχο των πωλήσεων τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν τα μοντέλα με διπλό καύσιμο, καταγράφοντας αύξηση 2,6% και καταλαμβάνοντας το 5,5% του συνόλου των αγορών.

Από την άλλη η κατηγορία Β ήταν η αγαπημένη κατηγορία του κοινού, καθώς την επέλεξε η συντριπτική πλειονότητα (51,2%) εκ των οποίων το 30,5% αφορούσε σε SUV μοντέλα. Στην δεύτερη θέση βρέθηκε η κατηγορία C με ποσοστό 34,1% εκ του οποίου το 24,2% αφορά σε SUV μοντέλα και το υπόλοιπο 9,9% σε hatchback και sedan. Το τρίτο σκαλί του βάθρου κατέλαβε η κατηγορία Α με ποσοστό 5,3% εκ του οποίου το 2% αφορά σε SUV μοντέλα και το υπόλοιπο 3,3% σε hatchback. Στη συνέχεια ακολουθεί η κατηγορία D με 7,9% (6,2% τα SUV), η κατηγορία Ε με 0,8% (0,7 τα SUV), η κατηγορία F-G με 0,3% (0,2% τα SUV), η κατηγορία Sports με 0,1% και οι κατηγορίες MPV-Combi με 0,4%. Σε σύνολο όλων των κατηγοριών τα SUV το Νοέμβριο κατέλαβαν το 70,3% καταγράφοντας πτώση 11,9% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023. Σε επίπεδο 11μήνου το ποσοστό των SUV κατέγραψε άνοδο 3,4% καθώς ανήλθε σε 59,3% έναντι 55,9%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

