Ford Puma Gen-E: Με κορυφαίες τεχνολογίες και πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό σε όλες τις εκδόσεις

Με το ολοκαίνουργιο Puma Gen-E η Ford έρχεται να πραγματοποιήσει ένα ακόμα βήμα για την εύκολη μετάβαση των πελατών στην ηλεκτροκίνηση προσφέροντας το δημοφιλές της SUV, τώρα σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, με ό,τι πιο σύγχρονο και προηγμένο προσφέρει σήμερα στη συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων όπως κορυφαία αυτονομία, ταχεία φόρτιση και απαράμιλλες σπορ επιδόσεις.



Ο προηγμένος και συμπαγής σε διαστάσεις ηλεκτροκινητήρας του νέου Puma Gen-E αποδίδει 168 ίππους και 290 Nm άμεσα διαθέσιμης ροπής που εξασφαλίζουν στο συμπαγές SUV των 4,214 μέτρων επιτάχυνση από στάση έως τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε χρόνο 8,0 δευτερολέπτων και τελική ταχύτητα που ανέρχεται σε 160 χλμ./ώρα. Την ηλεκτρική ενέργεια για την κίνηση του οχήματος παρέχει μια μπαταρία ιόντων λιθίου NMC (Νικελίου-Μαγγανίου-Κοβαλτίου) με ωφέλιμη χωρητικότητα 43 kWh η οποία βρίσκεται εγκατεστημένη χαμηλά στο πάτωμα του αυτοκινήτου.

Αξιοσημείωτη είναι η αποδοτικότητα του συνόλου, καθώς η μέση κατανάλωση περιορίζεται στα 13,1 kWh/100 χλμ. Με μια πλήρη φόρτιση της μπαταρίας, το νέο Ford Puma Gen-E μπορεί να διανύσει σε αστικό περιβάλλον έως και 523 χλμ. (WLTP) και έως και 376 χλμ. στον μικτό κύκλο (WLTP).

Όταν έρθει η ώρα για επαναφόρτιση της μπαταρίας, το προηγμένο ηλεκτρικό κύκλωμα του νέου Puma Gen-E παρέχει στους πελάτες τη δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC σε ταχυφορτιστή με μέγιστη ισχύ έως και 100 kW, η οποία εξασφαλίζει την αναπλήρωσή της από το 10% στο 80% της χωρητικότητάς της σε μόλις 23 λεπτά. Γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια.

Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά Ford Puma Gen-E

Κορυφαίος στάνταρ εξοπλισμός στις διαθέσιμες εκδόσεις Style και Premium

Το νέο Ford Puma Gen-E είναι διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις υψηλών προδιαγραφών – τις Style και Premium – οι οποίες προσφέρουν στάνταρ όλα όσα χρειάζεται κανείς, τόσο σε ότι αφορά το στιλ και την ασφάλεια, όσο και τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και την παρεχόμενη άνεση στην πόλη και τα μακρινά ταξίδια.

Βασικά χαρακτηριστικά Ford Puma Gen-E Style

Εξωτερική εμφάνιση:

• Νέες ζάντες ελαφρού κράματος 17"

• Εξωτερικοί καθρέφτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι με ενσωματωμένα φλας

• Προβολείς πλήρως LED με χαρακτηριστικά φώτα ημέρας LED

• Αυτόματη αλλαγή μεγάλης σκάλας προβολέων

• Πίσω αεροτομή

• Φώτα LED πίσω

• Φιμέ κρύσταλλα

Εσωτερικά χαρακτηριστικά

• Εσωτερικός ατμοσφαιρικός κρυφός φωτισμός LED πολλαπλών χρωμάτων

• Ασύρματη φόρτιση φορητών συσκευών

• Ηλεκτρικό χειρόφρενο

• Ηλεκτρικός επιλογέας ταχυτήτων

• Gigabox: Καινοτόμος χώρος αποσκευών με ρυθμιζόμενο δάπεδο χώρου αποσκευών

• One-pedal Drive (Λειτουργία οδήγησης με ένα πεντάλ)

• Frunk: Εμπρός χώρος αποθήκευσης

• Νέα αρχιτεκτονική κεντρικής κονσόλας

• Συρόμενο υποβραχιόνιο με αποθηκευτικό χώρο

• Τριφασικό καλώδιο φόρτισης Mode 3 Type 2

• Τιμόνι με δερμάτινη επένδυση

• Αυτόματο ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού

• Κάμερα οπισθοπορείας

• Κάθισμα οδηγού & συνοδηγού χειροκίνητα ρυθμιζόμενο με 4 ρυθμίσεις και ρύθμιση στήριξης της μέσης

• Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων με γκρι ραφή

• Υποβοήθηση έναντι σύγκρουσης (Pre-Collision Assist) και αυτόματο φρενάρισμα μετά από σύγκρουση (Post Impact Braking)

• Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας (Lane Keeping Aid)

• Cruise control – Σύστημα σταθερής ταχύτητας

• Ενσωματωμένο modem (5G)

• Επιλέξιμα προφίλ οδήγησης

• Σύστημα αναγνώρισης οδικών σημάτων

• Ειδοποίηση παραβίασης απαγορευτικού σήματος

• Σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού

• Υποβοήθηση οικονομικής οδήγησης (EcoCoach)

• Κιτ επισκευής ελαστικών

• Σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί (Ford start button)

• Αισθητήρες απόστασης στάθμευσης πίσω

• Αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής, φωτοχρωματικός εσωτερικός καθρέφτης

• Ηχομονωτικό παρμπρίζ από λαμιναρισμένο (ακουστικό) κρύσταλλο

Ήχος & Συνδεσιμότητα

• Λειτουργικό σύστημα Sync 4 με οθόνη αφής 12" με δυνατότητα ασύρματων ενημερώσεων και λειτουργία πλοήγησης.

• Συνδεδεμένη Πλοήγηση: 1 Χρόνος δωρεάν συνδρομή

• Ασύρματη σύνδεση Apple Car Play & Android Auto

• Πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων 12.8", Ψηφιακό ραδιόφωνο (6 ηχεία), 2 θύρες USB

Βασικά χαρακτηριστικά Puma Gen-E Premium (επιπλέον της Style):

• Ζάντες αλουμινίου 18"

• Ημιδερμάτινη επένδυση καθισμάτων Sensico

• Μαρσπιέ αλουμινίου με το λογότυπο του Puma

• B&O ηχοσύστημα με 10 ηχεία (απόδοσης 575W)

• Ηλεκτρική πίσω πόρτα αποσκευών

• Κατευθυντικοί προβολείς Matrix LED με αντιθαμβωτική λειτουργία (Glare Free)

• Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέφτες με το φωτισμό που προβάλουν το λογότυπο του Puma στο έδαφος

• Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί (Keyless Entry)

Το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Ford Puma Gen-E είναι τώρα διαθέσιμο για παραγγελία στην Ελλάδα από μόλις 25.900€*, συνοδευόμενο από την προνομιακή χρηματοδότηση της Ford Finance με επιτόκιο** 0,9% και την 8ετή εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect.

Δείτε περισσότερα για το νέο Ford Puma Gen-E εδώ.

Διαμορφώστε το νέο Ford Puma Gen-E εδώ.

* Περιλαμβάνει όφελος κρατικής επιδότησης σύμφωνα με το πρόγραμμα ‘ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 3’ και τυχόν προωθητικό πρόγραμμα.

** Ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο πλέον εισφοράς 0,6% του Ν.128/1975.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.