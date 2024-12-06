Περάστε εύκολα στην ηλεκτροκίνηση με τα κορυφαία χαρακτηριστικά του νέου αμιγώς ηλεκτρικού Ford Puma Gen-E

Με το νέο Puma Gen-E, η Ford έρχεται να συστήσει εύκολα την ηλεκτροκίνηση σε όλους, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή στην κατηγορία των συμπαγών SUV. Με το καινοτόμο αυτό EV η εταιρεία συνδυάζει ιδανικά την εξαιρετική σχεδίαση του δημοφιλούς μοντέλου και τα προηγμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του με μία κορυφαία εμπειρία οδήγησης, στοιχεία που καθιστούν το νέο Puma Gen-E ως την απόλυτη επιλογή για όσους επιθυμούν να κινούνται με στιλ και περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Με κομψές αναλογίες αμαξώματος, εκλεπτυσμένες γραμμές και καινοτόμα χαρακτηριστικά, το νέο Puma Gen-E είναι έτοιμο να μαγνητίσει τα βλέμματα όλων στις καθημερινές διαδρομές, προσφέροντας την ίδια στιγμή σπορ συμπεριφορά, αλλά και απαράμιλλα επίπεδα ασφάλειας και άνεσης.

Ιδανικό στην πόλη, ικανό για μεγάλα ταξίδια και ευχάριστο στην οδήγηση

Το ανασχεδιασμένο εσωτερικό με τη νέα κεντρική κονσόλα αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον για μετακινήσεις μέσα και έξω από την πόλη. Ταυτόχρονα, το ηλεκτρικό Puma Gen-E δίνει μια νέα διάσταση στην έννοια της οδηγικής απόλαυσης διαθέτοντας έναν ευδιάκριτο ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,8 ιντσών και μια μεγάλη κεντρική οθόνη αφής 12 ιντσών με SYNC4, εσωτερικό κρυφό φωτισμό περιβάλλοντος που προσαρμόζεται στη διάθεσή σας, καθώς και προηγμένο ηχοσύστημα B&O.

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Puma Gen-E διατίθεται αποκλειστικά με κίνηση στους εμπρός τροχούς (FWD) αποδίδοντας 168 ίππους, τιμή που εξασφαλίζει επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα μόλις σε 8 δευτερόλεπτα. Φυσικά, διατηρεί την οδηγική απόλαυση όλων των εκδόσεων Puma με μοναδικές για την έκδοση ρυθμίσεις - όπως η ταχύτερη απόκριση του τιμονιού - οι οποίες προσφέρουν σπορ χαρακτηριστικά που παραπέμπουν στο Puma ST, αλλά σε ηλεκτρική μορφή.

Το νέο Puma Gen-E με την έξυπνη ενσωμάτωση όλων των τελευταίων τεχνολογιών EV στο ικανό πλαίσιό του, προσφέρει κορυφαία χαρακτηριστικά στην κατηγορία B-SUV:

Με την χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

Το Puma Gen-E πρωτοπορεί και με την αποδοτικότητά του, εξασφαλίζοντας μέση κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 13,1 kWh/100 km, απαράμιλλη οικονομία μέσα στην πόλη και κορυφαία αυτονομία για μεγάλα ταξίδια. Σε αστικό περιβάλλον και με μια πλήρη φόρτιση της μπαταρίας, το συμπαγές SUV της Ford μπορεί να καλύψει έως και 523 χιλιόμετρα. Σε μικτές διαδρομές, σύμφωνα με το πρότυπο WLTP, η αυτονομία του φτάνει έως τα 376 χιλιόμετρα, επίδοση που μπορεί να ξεπεράσει τα 400 χιλιόμετρα επιλέγοντας το πρόγραμμα λειτουργίας Εco.

Η γρηγορότερη φόρτιση

Το νέο Ford Puma Gen-E διατίθεται αποκλειστικά με μία επιλογή ως προς τον κινητήρα και την χωρητικότητα της μπαταρίας ιόντων λιθίου, η οποία διαθέτει ωφέλιμη χωρητικότητα 43 kWh. Η μπαταρία αυτή μπορεί να φορτιστεί εξαιρετικά γρήγορα, σε μόλις 23 λεπτά, χρησιμοποιώντας ταχυφορτιστή DC 100 kW.

Gigabox και κορυφαίος αποθηκευτικός χώρος

Συνολικά, το νέο Ford Puma Gen-E προσφέρει στους επιβάτες του έως και 574 λίτρα συνολικού αποθηκευτικού χώρου σε 5-θέσια διαμόρφωση (566 λίτρα φορτωμένο έως το ύψος της πλάτης των πίσω καθισμάτων), συμπεριλαμβανομένου του frunk των 43 λίτρων και του καινοτόμου GigaBox. Το νέο EV εκμεταλλεύεται την έλλειψη του παραδοσιακού συστήματος εξάτμισης, ενσωματώνοντας ένα μοναδικό χαρακτηριστικό, το GigaBox, στον πίσω χώρο φόρτωσης του οχήματος. Πρόκειται για μια καινοτόμο αποθηκευτική λύση, η οποία προσφέρει επιπλέον χώρο κάτω από το πάτωμα του πορτ-μπαγκάζ, δημιουργώντας ευελιξία για να χωρέσουν μεγαλύτερα ή βρώμικα αντικείμενα όπως αθλητικός εξοπλισμός, εργαλεία ή ακόμα και βρεγμένα ρούχα με στόχο τη βελτίωση της πρακτικότητας και της ευελιξίας του οχήματος.

Ευκολία απόκτησης και 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect

Η ευκολία απόκτησης του νέου Puma Gen E αποτελεί ένα ακόμη κορυφαίο χαρακτηριστικό του χάρη στα πλέον προνομιακά προγράμματα χρηματοδότησης της αγοράς που προσφέρει η Ford Finance με εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια* από 0,9%

Επιπλέον, η 8ετής εργοστασιακή εγγύησης Ford Protect η οποία συνοδεύει το νέο πρωτοποριακό EV της Ford, αποδεικνύει την μηχανολογική αρτιότητα και αξιοπιστία του, προσφέροντας παράλληλα σε όλους τους πελάτες ξεγνοιασιά για πολλά και απροβλημάτιστα χιλιόμετρα και υψηλή αξία μεταπώλησης.

Διαθέσιμο για παραγγελία στην Ελλάδα σε ιδιαίτερα ελκυστική τιμή,

Οι παραγγελίες για το νέο Ford Puma Gen-E έχουν ήδη ξεκινήσει στη χώρας μας, σε τιμές που ξεκινούν από τα 25.900€, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ» και του πρόσθετου οφέλους Ford.

*Ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο πλέον εισφοράς 0,6% του Ν.128/1975

