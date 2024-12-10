Η Mustang GTD «γυρίζει» στο Nürburgring ταχύτερα από κάθε άλλο αυτοκίνητο αμερικανικής μάρκας

Η εμβληματική πίστα του Nürburgring Nordschleife στη Γερμανία αποτελεί σημείο αναφοράς στην εξέλιξη σπορ αυτοκινήτων. Και τώρα, η νέα Ford Mustang GTD είναι το πρώτο αυτοκίνητο αμερικανικής μάρκας που καταφέρνει να ολοκληρώσει έναν γύρο σε αυτή σε χρόνο μικρότερο των 7 λεπτών.

Με τον οδηγό της Multimatic Motorsports, Dirk Müller, πίσω από το τιμόνι, η Mustang GTD των 815 ίππων ολοκλήρωσε έναν γύρο στην περίφημη «Πράσινη Κόλαση» καταγράφοντας επίσημο χρόνο 6:57:685. Πρόκειται για τον πέμπτο ταχύτερο ανάμεσα στα σπορ αυτοκίνητα παραγωγής σύμφωνα με τα επίσημα αρχεία καταγραφής ρεκόρ του Nürburgring. Επίσης, η νέα Mustang GTD είναι μόλις το έκτο όχημα στην κατηγορία αυτή που καταφέρνει να σπάσει το φράγμα των 7 λεπτών.

Ο χρόνος αυτός εκπληρώνει τον στόχο που έθεσε ο CEO της Ford, Jim Farley, κατά την παρουσίαση της νέας Mustang GTD τον Αύγουστο του 2023.

«Η ομάδα που ανέπτυξε την Mustang GTD αξιοποίησε την εμπειρία δεκαετιών που αποκτήσαμε στις πίστες και δημιούργησε μια Mustang που μπορεί να ανταγωνιστεί τα κορυφαία supercars του κόσμου», δήλωσε ο Jim Farley, Πρόεδρος και CEO της Ford. «Νιώθουμε υπερήφανοι που είμαστε η πρώτη αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία που διαθέτει ένα αυτοκίνητο ικανό να ολοκληρώσει έναν γύρο στο Nürburgring σε λιγότερο από 7 λεπτά. Aλλά δεν επαναπαυόμαστε. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο βελτίωσης με τη Mustang GTD. Θα επανέλθουμε».

Η επιτυχία της Mustang GTD στο Nürburgring είναι το αποτέλεσμα της δουλειάς μιας μικρής πλην όμως αφοσιωμένης ομάδας μηχανικών και σχεδιαστών, οι οποίοι εργάστηκαν ακούραστα για δύο χρόνια, μετατρέποντας την αγωνιστική Mustang GT3 στην πρώτη supercar Mustang. Με την ευκαιρία αυτή, η Ford κατέγραψε τις προσπάθειές τους εν όψει της χρονομετρημένης δοκιμασίας στο Nürburgring δημιουργώντας ένα ντοκιμαντέρ διάρκειας 13 λεπτών με τίτλο The Road To The Ring, στο οποίο αποτυπώνεται η πρόκληση, το πάθος και ο ενθουσιασμός πίσω από την εξέλιξη της νέας Mustang GTD.

Το ντοκιμαντέρ που μπορείτε να παρακολουθήσετε στο Ford.com, στο κανάλι της εταιρείας στο YouTube, καθώς και στο Facebook, προσφέρει μια ενδιαφέρουσα ματιά στα παρασκήνια των δοκιμών της Mustang GTD – από τις εμβληματικές αμερικανικές πίστες όπως το Sebring μέχρι την εξέλιξή της στο Nürburgring. Σε αυτό συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι Farley και Muller, ο Τεχνικός Διευθυντής της Multimatic, Larry Holt, ο επικεφαλής μηχανικός του προγράμματος Mustang GTD, Greg Goodall, ο διευθυντής σχεδίασης της Mustang GTD, Anthony Colard, καθώς και άλλα μέλη της ομάδας της Ford και της Multimatic.

Η Mustang GTD αποτελεί την κορυφαία από πλευράς επιδόσεων έκδοση της Ford Mustang, η οποία αξιοποιεί τις γνώσεις που αποκτήθηκαν από τα αγωνιστικά προγράμματα Ford Performance Motorsports και Multimatic Motorsports Mustang GT3, κυρίως σε ό,τι αφορά την αεροδυναμική και τις ρυθμίσεις για πίστες όπως το Nürburgring. Ωστόσο, η Mustang GTD δεν υπόκειται στους κανονισμούς που διέπουν τους αγώνες GT3, οι οποίοι δεν επιτρέπουν τη χρήση πολλών τεχνολογιών που δίνουν στο αυτοκίνητο τη δυνατότητα να ολοκληρώσει ένα γύρο στο Nürburgring σε χρόνο κάτω από 7 λεπτά.

Σε αυτό το πακέτο τεχνολογιών περιλαμβάνονται τα κεραμικά φρένα, η ενεργή αεροδυναμική, η υπερσυμπίεση και η ημι-ενεργή ανάρτηση. Το αμάξωμα από ανθρακονήματα είναι γνωστό από τους αγώνες GT3, ενώ, παρά το γεγονός ότι η Mustang GTD που ολοκλήρωσε το γύρο στο Nürburgring σε λιγότερο από 7 λεπτά ήταν πλήρως εργοστασιακή, διέθετε τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας που προέρχεται από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και είναι υποχρεωτικός στη συγκεκριμένη πίστα, περιλαμβάνοντας αγωνιστικό κάθισμα με ζώνη πέντε σημείων και roll cage.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.