Audi e-tron GT quattro: Ηλεκτρικό Gran Turismo με σπορ ψυχή και Premium πολυτέλεια

Η Audi επεκτείνει την οικογένεια Gran Turismo. Το Audi e-tron GT quattro¹ καθιστά την είσοδο στην κατηγορία των αμιγώς ηλεκτρικών premium μοντέλων ακόμη πιο ελκυστική.

Το Audi e-tron GT quattro1 ολοκληρώνει την οικογένεια GT, πλαισιώνοντας τα S e-tron GT², RS e-tron GT³ και RS e-tron GT performance⁴. Το όχημα αποδίδει ισχύ 503 hp (370 kW), ενώ στη λειτουργία Launch Control η ισχύς φτάνει τα 585 hp (430 kW). Με μικτή χωρητικότητα μπαταρίας 105 kWh (ωφέλιμη 97 kWh) και αυτονομία έως 601 χλμ., το Audi e-tron GT quattro¹ είναι ιδανικό για καθημερινή χρήση σε διαδρομές τόσο στον αυτοκινητόδρομο όσο και στην πόλη.

Το βασικό μοντέλο προσφέρει επίσης εντυπωσιακή απόδοση φόρτισης, φτάνοντας έως και τα 320 kW. Αυτό σημαίνει ότι απαιτούνται μόνο σύντομες στάσεις για φόρτιση καθώς μπορούν να ανακτηθούν περίπου 285 χιλιόμετρα αυτονομίας σε μόλις δέκα λεπτά. Η μέγιστη ισχύς φόρτισης της μπαταρίας υψηλής τάσης μπορεί να επιτευχθεί σε μεγαλύτερο εύρος θερμοκρασιών. Ο προγραμματιστής διαδρομών e-tron προετοιμάζει αυτόματα το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας, εξασφαλίζοντας έτσι την καλύτερη δυνατή απόδοση φόρτισης.

Πρωτοποριακό μέσα κι έξω

Η φιλοσοφία Audi Gran Turismo αντικατοπτρίζεται όχι μόνο στην ικανότητα του μοντέλου να διανύει μεγάλες αποστάσεις, αλλά και στην εντυπωσιακή σχεδιαστική του γλώσσα. Οι ευμεγέθεις τροχοί, η κομψή σιλουέτα τύπου coupé και το μεγάλο μεταξόνιο διαμορφώνουν τις σπορ αναλογίες του οχήματος. Ο χαμηλός συντελεστής οπισθέλκουσας 0,24 και οι ελεγχόμενες εισαγωγές αέρα εξασφαλίζουν υψηλή αποδοτικότητα με χαμηλά επίπεδα θορύβου, συνεισφέροντας σε μια αθόρυβη και ευχάριστη οδηγική εμπειρία.

Στο μπροστινό μέρος, η ανεστραμμένη μάσκα Singleframe είναιστο χρώμα του αμαξώματος, ενώ στο πίσω μέρος, ο κομψά σχεδιασμένος διαχύτης με τα κάθετα πτερύγια προσδίδει ένα ισχυρό, δυναμικό τελείωμα.

Η δυναμική συναντά την χρηστικότητα

Η κομψή γραμμή της οροφής χαρίζει στο όχημα ένα δυναμικό χαρακτήρα. Η μπαταρία υψηλής τάσης, η οποία είναι τοποθετημένη στο κάτω μέρος του αμαξώματος, διαθέτει συστοιχίες με στρατηγικά διαμορφωμένες εσοχές που λειτουργούν ως χώροι για τα πόδια, προσφέροντας γενναιόδωρη ευρυχωρία για όλους τους επιβάτες. Ο οδηγός και ο συνοδηγός ταξιδεύουν, απολαμβάνοντας την άνεση που προσφέρουν σε μεγάλες αποστάσεις τα ρυθμιζόμενα σε οκτώ κατευθύνσεις καθίσματα, τα οποία διαθέτουν ενσωματωμένα προσκέφαλα. Η πλάτη του πίσω καθίσματος αναδιπλώνεται μερικώς ή πλήρως, διευκολύνοντας τη μεταφορά εξοπλισμού στον χώρο αποσκευών των 405 λίτρων. Επιπλέον, υπάρχει εμπρός αποθηκευτικός χώρος 77 λίτρων κάτω από το καπό.

Λιγότερο βάρος, βέλτιστη ισορροπία

Το έξυπνο σύστημα τετρακίνησης quattro κατανέμει τη ροπή μεταξύ του εμπρός και του πίσω άξονα μεταβλητά και με αστραπιαία ταχύτητα, εξασφαλίζοντας βέλτιστη πρόσφυση σε ένα ευρύ φάσμα συνθηκών. Για να το πετύχει αυτό, αναλύει την οδηγική κατάσταση και προσαρμόζει ανάλογα την κατανομή της ισχύος. Ο ακριβής έλεγχος της μετάδοσης επιτυγχάνεται μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Το Audi e-tron GT quattro¹ είναι περίπου 30 κιλά ελαφρύτερο από το S e-tron GT quattro - γεγονός που επιδρά θετικά τόσο στη δυναμική συμπεριφορά του οχήματος όσο και στην αποδοτικότητα.

Κυκλοφορία στην αγορά και τιμές: Όπως και τα υπόλοιπα μοντέλα GT (S e-tron GT, RS e-tron GT και RS e-tron GT performance), το νέο e-tron GT quattro κατασκευάζεται στο εργοστάσιο Böllinger Höfe της Audi Sport GmbH, στο Neckarsulm. Το νέο μοντέλο αναμένεται να κυκλοφορήσει στην Ελλάδα στα τέλη Σεπτεμβρίου και ισχύει η παρακάτω τιμή:

