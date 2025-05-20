RENAULT SYMBIOZ: Το νέο full Hybrid οικογενειακό SUV χωρίς συμβιβασμούς

Ένα πραγματικό ‘voiture à vivre’, το Renault 16 σχεδιάστηκε για να ξεχωρίσει από τον ανταγωνισμό. Κυκλοφόρησε το 1965 και παρουσίασε για πρώτη φορά ένα νέο στυλ αμαξώματος, με πρόσβαση στο πορτμπαγκάζ, όπως σε ένα hatchback. Κάλυψε τις ανάγκες των οικογενειών που αναζητούσαν ένα αυτοκίνητο που να ταιριάζει στον τρόπο ζωής τους, ενώ συμβάδιζε με τις ραγδαίες κοινωνικές αλλαγές της εποχής.

Από τότε, η Renault συνέχισε να πρωτοπορεί παρουσιάζοντας οικογενειακά αυτοκίνητα που έπιαναν τον παλμό της εποχής τους. Αυτό συνέβη και τη δεκαετία του 1980 με το Espace, ένα αυτοκίνητο που, με την πρωτοποριακή του σχεδίαση και τη ευέλικτη διάταξη του εσωτερικού του, έδωσε το έναυσμα για μια αυτοκινητιστική επανάσταση. Στη δεκαετία του 1990, η Renault το έκανε ξανά με το Scénic, το πρώτο compact MPV. Σχεδιασμένο για να μοιάζει με «κάψουλα διαβίωσης», το Scénic διέθετε ένα εσωτερικό σχεδιασμένο με γνώμονα την ευημερία των επιβατών.

Το Renault Symbioz διαθέτει το ίδιο DNA. Με δυνατότητα προσαρμογής του χώρου, αποσκευών και επιβατών, στις ανάγκες μίας οικογένειας, με χρήσιμες τεχνολογίες που προσφέρουν προστιθέμενη αξία στον άνθρωπο και συμπαγείς διαστάσεις, που είναι ιδανικές για οδήγηση στην πόλη, εντάσσεται σε μια μεγάλη γκάμα ευέλικτων οχημάτων συμβίωσης («voitures à vivre»), που αντικατοπτρίζουν ιδανικά την εποχή μας. Προβάλλοντας τη νέα σχεδιαστική γλώσσα της Renault, το Renault Symbioz συμβαδίζει σχεδιαστικά με το ηλεκτρικό Scénic E-Tech και το Captur.

Τα καλύτερα από το segment C

Συνδυάζοντας όλα τα πλεονεκτήματα των μοντέλων του segment C της Renault, όπως την πρακτικότητα, τη συνδεσιμότητα και την οικονομία, αλλά και την τεράστια τεχνογνωσία της μάρκας στους παραπάνω τομείς, το Renault Symbioz ανταποκρίνεται στα υψηλότερα στάνταρ άνεσης κατά την οδήγηση, τόσο σε μικρές όσο και σε μεγάλες διαδρομές, με αποτέλεσμα να στοχεύει σε μια ευρεία πελατειακή βάση.

Τοποθετημένο μεταξύ του Captur και του Austral, το Renault Symbioz ισχυροποιεί ακόμα περισσότερο την παρουσία της Renault στην κατηγορία C. Με μήκος μόλις 4,41 μέτρα, το νέο μοντέλο ολοκληρώνει τη γκάμα full hybrid E-Tech που περιλαμβάνει ήδη τα Arkana (4,57 μέτρα) και Austral (4,51 μέτρα).

Το Renault Symbioz ενσωματώνει τις καλύτερες τεχνολογίες της Renault. Διαθέτει το σύστημα πολυμέσων OpenR Link με ενσωματωμένες λειτουργίες της Google, καθώς και τη φυμέ ηλιοροφή Solarbay.

Η έκδοση Iconic συμπεριλαμβάνει 29 συστήματα υποβοήθησης οδήγησης νέας γενιάς.

Με τη χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ να αγγίζει τα 624 λίτρα – μοναδική τιμή για αυτοκίνητο αυτού του μεγέθους – και με δυνατότητες αρθρωτής διαμόρφωσης του εσωτερικού χάρη στο συρόμενο πίσω κάθισμα, που αναδιπλώνεται δημιουργώντας ένα εντελώς επίπεδο δάπεδο φόρτωσης, το Renault Symbioz βρίσκεται ανάμεσα στα κορυφαία μοντέλα της κατηγορίας του.

Και όλα αυτά διατηρώντας τις διαστάσεις και την ευελιξία που του εξασφαλίζει το compact αμάξωμά του.

Ένα νέο οικογενειακό αυτοκίνητο που είναι ταυτόχρονα φιλικό προς το περιβάλλον και οικονομικό στη χρήση του, το Renault Symbioz έχει βάρος, που δεν ξεπερνά τα 1.500 κιλά. Χάρη στο υβριδικό κινητήριο σύνολο full hybrid E-Tech 145, επιτυγχάνει κορυφαίου επιπέδου επιδόσεις σε τομείς όπως η κατανάλωση και οι εκπομπές ρύπων.

