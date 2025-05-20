Το πλήρως ηλεκτρικό Volkswagen ID. Buzz τιμήθηκε με τον τίτλο «Παγκόσμιο Αυτοκίνητο Σχεδίασης της Χρονιάς- WORLD CAR DESIGN OF THE YEAR» στην Έκθεση Αυτοκινήτου της Νέας Υόρκης 2025, ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε κορυφαία μοντέλα παγκοσμίως. Η διεθνής επιτροπή αξιολόγησης εντυπωσιάστηκε από τον πρωτοποριακό σχεδιασμό του μοντέλου, ο οποίος συνδυάζει την κλασική αισθητική του ιστορικού Volkswagen Bus με σύγχρονα στοιχεία, δίχρωμη εξωτερική βαφή και ένα ευρύχωρο, μοντέρνο εσωτερικό.

Ο κ. Kjell Gruner, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Volkswagen Group of America, δήλωσε:

«Το ID. Buzz σχεδιάστηκε εξαρχής για να είναι κάτι παραπάνω από ένα μέσο μεταφοράς· είναι η ηλεκτρική ψυχή του brand μας, μια εμβληματική παρουσία που εκπέμπει ενέργεια και ενθουσιασμό. Το ID. Buzz μας επανασυνδέει με τις ρίζες μας, ενώ ταυτόχρονα κάνει ένα τολμηρό βήμα προς την ηλεκτρική εποχή. Αυτό το βραβείο αποτελεί αναγνώριση αυτής της φιλοσοφίας.»

Τα βραβεία «Παγκόσμιο Αυτοκίνητο της Χρονιάς» απονέμονται ετησίως από το 2004 και βασίζονται στην ψήφο περισσότερων από 100 διακεκριμένων δημοσιογράφων αυτοκινήτου από όλο τον κόσμο. Η διαδικασία αξιολόγησης λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως η καινοτομία, η σχεδίαση, η ασφάλεια, η απόδοση και η περιβαλλοντική φιλικότητα. Ο μηχανισμός ψηφοφορίας διασφαλίζεται από ανεξάρτητη ελεγκτική αρχή.

Η φετινή επιτυχία σηματοδοτεί την έκτη φορά που η Volkswagen διακρίνεται στον θεσμό “Παγκόσμιο Αυτοκίνητο της Χρονιάς”, επιβεβαιώνοντας τον ηγετικό της ρόλο στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία και ενισχύοντας περαιτέρω τη φήμη της ως συνώνυμο της καινοτομίας, της σχεδιαστικής πρωτοπορίας και της απαράμιλλης ποιότητας.

Προηγούμενες διακρίσεις της Volkswagen περιλαμβάνουν:

• 2009 – Volkswagen Golf

• 2010 – Volkswagen Polo

• 2012 – Volkswagen up!

• 2013 – Volkswagen Golf

• 2021 – Volkswagen ID.4

• 2025 – Volkswagen ID. Buzz

Πηγή: skai.gr

