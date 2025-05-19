Ford Transit Connect PHEV: Κορυφαία ευελιξία για όλους τους επαγγελματίες οδηγούς

Το νέο Transit Connect Plug-in Hybrid (PHEV) της Ford Pro έρχεται να προσφέρει σε όλους τους επαγγελματίες πελάτες την ευελιξία ενός βενζινο-ηλεκτρικού συστήματος κίνησης, το οποίο εξασφαλίζει αμιγώς ηλεκτρική οδήγηση με την υποστήριξη ενός αποδοτικού βενζινοκινητήρα για μεγαλύτερα ταξίδια. Όλα αυτά προσφέρονται σε ένα εξαιρετικά ελκυστικό πακέτο με κορυφαία πρακτικότητα, υψηλές δυνατότητες μεταφοράς φορτίου αλλά και προηγμένες τεχνολογίες που εξασφαλίζουν σε συνδυασμό μια premium εμπειρία σε όλα τα οδηγικά σενάρια.

Με «2 σε 1» plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης

Το πρώτο στην ιστορία του Transit Connect σύστημα κίνησης PHEV συνδυάζει έναν κινητήρα βενζίνης της οικογένειας EcoBoost με χωρητικότητα 1.5L με μια μπαταρία υψηλής τάσης και έναν ηλεκτροκινητήρα που αποδίδουν συνδυαστικά 150PS και 350Nm ροπής με την βοήθεια ενός εξατάχυτου αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη. Το μέγιστο ωφέλιμο φορτίο είναι 761 kg για την έκδοση με μακρύ μεταξόνιο και το μέγιστο βάρος ρυμουλκούμενου 1.500 kg για εκείνη με το κοντό μεταξόνιο.

Το Transit Connect PHEV προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως και 119 km εξυπηρετώντας ιδανικά ποικίλες υπηρεσίες αστικών διανομών. Όλοι οι πελάτες μπορούν να αναπληρώσουν την ηλεκτρική ενέργεια της μπαταρίας υψηλής τάσης σε ταχυφορτιστή DC με μέγιστη ισχύ 40 kW, με τη φόρτιση από 5% σε 80% να ολοκληρώνεται σε 26 λεπτά ή να την φορτίσουν πλήρως, χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο φορτιστή AC των 11 kW του αυτοκινήτου. Σε αυτή την περίπτωση η φόρτιση 0-100% ολοκληρώνεται σε περίπου 2,5 ώρες.

Τρία είναι τα διαθέσιμα προγράμματα λειτουργίας που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της χρήσης της ενέργειας: το EV Now, για οδήγηση χρησιμοποιώντας τον ηλεκτροκινητήρα, το EV Auto, για οδήγηση με ισορροπημένα χαρακτηριστικά απόδοσης ανάμεσα στον θερμικό και τον ηλεκτρικό κινητήρα και το EV Later, για εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας για μετέπειτα χρήση – χρήσιμο κατά την οδήγηση σε αυτοκινητόδρομους πριν από τη μετάβαση στην πόλη

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι το εξαιρετικά αποδοτικό σύστημα κίνησης PHEV υποστηρίζει διαστήματα σέρβις 2 ετών/30.000 km για βελτιστοποιημένο κόστος ιδιοκτησίας.

Με ασυμβίβαστες δυνατότητες μεταφοράς φορτίου

Ως μοντέλο, το Transit Connect έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων των πελατών που χρησιμοποιούν καθημερινά τα συμπαγή βαν οχήματα. Έτσι, η Ford Pro προσφέρει το μοντέλο σε εκδόσεις με κοντό ή μακρύ μεταξόνιο, ως panel van δύο θέσεων ή ως 5-θέσιο FlexCab.

Η νέα σχεδίαση του χώρου φόρτωσης της έκδοσης panel van του Transit Connect προσφέρει αυξημένη χωρητικότητα 3,1 m3 ή 3,7 m3 ανάλογα με το μήκος του μεταξονίου του μοντέλου. Το Transit Connect FlexCab εισάγει μια επαναστατική, νέα ευέλικτη φιλοσοφία καθισμάτων που επιτρέπει στους πελάτες να μετατρέπουν γρήγορα και εύκολα το όχημά τους από ένα άνετο 5-θέσιο σε ένα λειτουργικό επαγγελματικό βαν όχημα – σημαντικό για όσους επιθυμούν να έχουν στην κατοχή τους ένα βαν μοντέλο διπλής χρήσης. Συγκεκριμένα, το πίσω κάθισμα της έκδοσης FlexCab αναδιπλώνεται εύκολα προς τα εμπρός και προς τα πάνω μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα για να αυξήσει τον όγκο φόρτωσης σε 3,1 m3 (L1) ή 3,7 m3 (L2) - τα μοντέλα L2 προσφέρουν χώρο για τη μεταφορά δύο ευρωπαλετων. Όταν είναι αναδιπλωμένα, τα πίσω καθίσματα σχηματίζουν ένα προστατευτικό πλήρους ύψους και διασφαλίζουν ότι οι επιβάτες των μπροστινών καθισμάτων απολαμβάνουν μια άνετη οδηγική εμπειρία.

Προηγμένη τεχνολογία για μία premium εμπειρία

Το συνδεδεμένο cockpit του νέου Transit Connect PHEV διαθέτει στάνταρ έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 10 ιντσών, που αποτελείται από μια διαμορφώσιμη κύρια οθόνη που πλαισιώνεται από δευτερεύουσες πληροφορίες. Αυτή συνδυάζεται με μια έγχρωμη κεντρική οθόνη αφής, επίσης 10 ιντσών, με διαθέσιμο Connected Navigation για τη δημιουργία ενός κομψού και παραγωγικού ψηφιακού πιλοτηρίου.

Οι οδηγοί που χρησιμοποιούν τη συσκευή του τηλεφώνου τους για πλοήγηση ή επικοινωνία με πελάτες επωφελούνται από τον ασύρματο κατοπτρισμό Apple CarPlay και Android Auto, ενώ η ασύρματη φόρτιση συσκευών παρέχεται στις εκδόσεις Limited και Active. Η φόρτιση εν κινήσει άλλων στοιχείων εξοπλισμού όπως laptop ή εργαλεία είναι απλή υπόθεση, καθώς οι θύρες USB-C στην καμπίνα προσφέρουν ισχύ έως και 45 Watt.

Σε συνδυασμό με το θερμαινόμενο τιμόνι, οι πελάτες μπορούν τώρα να επιλέξουν επίσης τα προαιρετικά θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, τα οποία είναι πιστοποιημένα από τον κορυφαίο όμιλο υγείας της σπονδυλικής στήλης Aktion Gesunder Rücken e.V. (AGR). Τα συγκεκριμένα καθίσματα διαθέτουν ηλεκτρική οσφυϊκή ρύθμιση τεσσάρων κατευθύνσεων και ρυθμιζόμενα στηρίγματα ποδιών στη βάση του, τα οποία εκτείνονται για βέλτιστη άνεση.

Τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού τα οποία ανήκουν στον βασικό εξοπλισμό του Transit Connect PHEV περιλαμβάνουν τα Pre-Collision Assist με Auto Emergency Braking και Forward Collision Warning, καθώς και το Evasive Steer Assist, για την πρόληψη ή τον περιορισμό της σφοδρότητας των συγκρούσεων με άλλους χρήστες του δρόμου. Το συμπαγές βαν έχει κερδίσει το υψηλότερο δυνατό βραβείο ασφάλειας Platinum από τον ανεξάρτητο οργανισμό πιστοποίησης ασφάλειας Euro NCAP.

H κάμερα οπισθοπορείας καθώς και το Blind Spot Information System με Cross-Traffic Alert είναι στάνταρ στις πιο πλούσια εξοπλισμένες εκδόσεις, παρέχοντας μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στον οδηγό κατά τη διάρκεια των ελιγμών, ενώ, όπως και στο ολοκαίνουργιο Transit Custom, το σύστημα Exit Warning μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή ατυχημάτων κατά το άνοιγμα των θυρών με άλλους μη ορατούς χρήστες του δρόμου.

Περαιτέρω προαιρετικές τεχνολογίες περιλαμβάνουν το Pro Trailer Backup Assist, το οποίο βοηθά τους οδηγούς να πραγματοποιούν ακριβείς ελιγμούς με ρυμουλκούμενο χωρίς το τελευταίο να «διπλώνει». Το σύστημα χρησιμοποιεί αισθητήρες και κάμερα οπισθοπορείας προκειμένου να βοηθήσει τον οδηγό του Transit Connect PHEV να καθοδηγήσει διαισθητικά το ρυμουλκούμενο με ένα κουμπί ελέγχου και την ψηφιακή οθόνη, αντί για το τιμόνι.

Διαθέτοντας την υποστήριξη άκρως ανταγωνιστικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων που μεταξύ άλλων προσφέρουν επιτόκιο 2,99%, τα πρώτα Transit Connect PHEV έχουν ήδη ξεκινήσει να παραδίδονται στη χώρα μας, στους επαγγελματίες εκείνους που έδωσαν προτεραιότητά στην αξιοπιστία, στην οικονομία και στην ευελιξία ενός βενζινο-ηλεκτρικού συστήματος κίνησης.

Πηγή: skai.gr

