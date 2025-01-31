Ο Όμιλος Πειραιώς εξετάζει το ενδεχόμενο εξαγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής

Το ενδιαφέρον του για επενδύσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα συμπεριλαμβανομένης της Εθνικής Ασφαλιστικής επιβεβαίωσε ο Όμιλος Πειραιώς.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, σε συνέχεια σχετικών δημοσιευμάτων και σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο Όμιλος Πειραιώς επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για την ενίσχυση της αξίας για τους μετόχους της και τη διαφοροποίηση του επιχειρηματικού του μοντέλου, εξετάζει σε συστηματική βάση πιθανές επενδυτικές εναλλακτικές που θα συνέβαλαν θετικά στα κέρδη και την αποτελεσματικότητα της κεφαλαιακής του διάρθρωσης.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζει και αξιολογεί το τρέχον διάστημα διάφορες πιθανές επενδύσεις σε τομείς συναφείς με τον χρηματοπιστωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των τομέων διαχείρισης περιουσίας και των ασφαλιστικών εταιρειών, μεταξύ των οποίων και την Εθνική Ασφαλιστική.

Σε κάθε περίπτωση, κάθε αξιολογούμενη στην παρούσα φάση πιθανή συναλλαγή θα πρέπει να είναι συμβατή με το πλάνο διανομής που έχει ανακοινωθεί και τα λοιπά επενδυτικά κριτήρια του Ομίλου, με στόχο να προσαυξήσει την αναπτυξιακή προοπτική του Ομίλου, ενισχύοντας περαιτέρω τη διαφοροποίηση του επιχειρηματικού μοντέλου της Πειραιώς.

Η Piraeus Financial Holdings θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις εφόσον ανακύψει ανακοινώσιμο γεγονός.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

