Google: Ανακοίνωσε «εθελούσια» για υπαλλήλους της που εργάζονται σε Pixel, Android

«Εθελούσια έξοδο» για υπαλλήλους της που εργάζονται στη σειρά κινητών Pixel και στο λειτουργικό σύστημα Android ανακοίνωσε η Google.

Πέρυσι, οι ομάδες που είναι υπεύθυνες για το hardware των κινητών τηλεφώνων Pixel και το λογισμικό του Android συγχωνεύθηκαν σε έναν τομέα, και o τεχνολογικός γίγαντας ανακοίνωσε την Πέμπτη ένα «πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου» για υπαλλήλους που εργάζονται στον τομέα συσκευών και υπηρεσιών.



Ο Ρικ Όστερλοχ, αντιπρόεδρος της Google, έστειλε υπόμνημα στους υπαλλήλους το πρωί της Πέμπτης σχετικά με το «πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου» με την εταιρεία να επιβεβαιώνει στο 9to5Google ότι η πληροφορία ισχύει.



Αυτό το πρόγραμμα ισχύει για υπαλλήλους των ΗΠΑ που εργάζονται στον τομέα συσκευών και υπηρεσιών, οι οποίες περιλαμβάνουν Android (Auto, TV, Wear OS, XR), Chrome, ChromeOS, Google Photos, Google One, Pixel, Fitbit και Nest. Η Google έχει πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που εργάζονται για αυτά τα προϊόντα, αλλά η χθεσινή ανακοίνωση αφορά αποκλειστικά αυτές τις πολιτείες.



Αυτή δεν είναι μια προσφορά που ισχύει για τους τομείς της αναζήτησης, τη τεχνητής νοημοσύνης ή άλλων τομέων, αν και ο νέος οικονομικός διευθυντής της μητρικής της Google Alphabet τον περασμένο Οκτώβριο δήλωσε ότι η «προσθήκη περαιτέρω αποτελεσματικότητας» ήταν βασική προτεραιότητα.



Σύμφωνα με το 9to5Google, οι συσκευές και υπηρεσίες ήταν ήδη δύο πολύ μεγάλοι οργανισμοί, με κάποια επικάλυψη.



Με την αποχώρηση από την Google, οι εργαζόμενοι θα λάβουν ένα πακέτο απόλυσης, με περισσότερες λεπτομέρειες να ανακοινώνονται σύντομα. Το πρόγραμμα δεν συμπίπτει με αλλαγές στον οδικό χάρτη νέων προϊόντων.



Προσφέροντας αυτό το πρόγραμμα, η Google θέλει οι εργαζόμενοι να «είναι βαθιά αφοσιωμένοι στην αποστολή τους και να επικεντρώνονται στην κατασκευή σπουδαίων προϊόντων, με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα». Η δήλωση κάνει επίσης αναφορά σε «τεράστια δυναμική» (της εταιρείας) και κάνει λόγο για «πολύ σημαντική δουλειά μπροστά».

Πηγή: skai.gr

