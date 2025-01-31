Την είσοδο ενός ακόμα brand στην Ελλάδα ετοιμάζει ο σουηδικός όμιλος H&M.

Συγκεκριμένα, το brand σκανδιναβικού σχεδιασμού και lifestyle ARKET δρομολογεί το άνοιγμα καταστήματος στην Αθήνα το 2025, το οποίο θα αποτελέσει τον πρώτο προορισμό του brand στην Ελλάδα. Πρόκειται για το τρίτο σήμα ένδυσης του σουηδικού ομίλου λιανικής που θα εισάγει στην ελληνική αγορά, μετά το H&M και το COS.

Με έδρα τη Στοκχόλμη, το ARKET, το οποίο ιδρύθηκε το 2017, είναι μία σύγχρονη αγορά και lifestyle προορισμός που διαθέτει συλλογές για γυναίκες, άνδρες, παιδιά, αλλά και το σπίτι, καθώς και το καφέ με εποχιακές και vegetarian επιλογές.

Εμπνευσμένο από την απλότητα, τη φύση και την αισθητική του slow living, η γκάμα του brand περιλαμβάνει ρούχα, είδη σπιτιού και τρόφιμα, όλα προσεκτικά κατασκευασμένα και επιμελημένα για μία πιο όμορφη καθημερινή ζωή.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε το επερχόμενο άνοιγμα του πρώτου καταστήματος ARKET στην Ελλάδα. Η Αθήνα, μία πόλη που συνδυάζει με έναν μοναδικό τρόπο την αρχαία κληρονομιά με τη σύγχρονη, γεμάτη ενέργεια κουλτούρα, είναι το τέλειο σκηνικό για τον νέο προορισμό του brand μας. Ανυπομονούμε να γνωρίσουμε από κοντά τους πελάτες μας στην Ελλάδα και να τους προσκαλέσουμε να εξερευνήσουν όλα όσα έχει να προσφέρει το ARKET», ανέφερε η managing director του ARKET, Pernilla Wohlfahrt.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

