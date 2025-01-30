Υπάλληλοι του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ είχαν συνδέσει τους υπολογιστές εργασίας τους με κινεζικούς διακομιστές για να έχουν πρόσβαση στο νέο chatbot AI της DeepSeek για τουλάχιστον δύο ημέρες πριν το Πεντάγωνο τους κόψει την πρόσβαση, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg.

Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία Αμυντικών Πληροφοριακών Συστημάτων, η οποία είναι υπεύθυνη για τα δίκτυα πληροφορικής του Πενταγώνου, μπλόκαρε την πρόσβαση των υπαλλήλων του υπουργείου αργά την Τρίτη. Ωστόσο ορισμένοι υπάλληλοι είχαν ξεκινήσει να χρησιμοποιούν το chatbot της κινεζικής startup νωρίτερα, όπως ανέφεραν στο Bloomberg ένας αξιωματούχος του τομέα άμυνας και ένα ακόμη άτομο με γνώση του θέματος, οι οποίοι ζήτησαν να μην κατονομαστούν.

Την Τετάρτη, ορισμένες οθόνες υπολογιστών του Πενταγώνου έδειχναν το μήνυμα «Ο ιστότοπος έχει αποκλειστεί» για επιχειρησιακούς λόγους, ωστόσο κάποιοι άλλοι μπορούσαν ακόμα να έχουν πρόσβαση στο chatbot της DeepSeek, σύμφωνα με τον αξιωματούχο άμυνας και την αλληλογραφία που περιήλθε σε γνώση του Bloomberg News.

Η Υπηρεσία Αμυντικών Πληροφοριακών Συστημάτων μπλόκαρε την πρόσβαση στο chatbot όταν αξιωματούχοι του υπουργείου εξέφρασαν ανησυχίες για ενδεχόμενη κακή χρήση των δεδομένων των χρηστών καθώς η DeepSeek, σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της, αποθηκεύει τα δεδομένα αυτά σε διακομιστές στην Κίνα, ενώ και το νομικό πλαίσιο που διέπει αυτές τις πληροφορίες είναι το κινεζικό.

Οι ειδικοί πληροφορικής του Πενταγώνου προσπαθούν ακόμη να προσδιορίσουν σε ποιον βαθμό υπάλληλοι του χρησιμοποίησαν απευθείας το σύστημα της DeepSeek μέσω προγράμματος περιήγησης ιστού, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Εν τω μεταξύ, η δεύτερη πηγή του Bloomberg, πρόσθεσε ότι το στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ είχε αρχίσει να κατεβάζει μια προηγούμενη έκδοση του κώδικα της DeepSeek στους υπολογιστές του ήδη από το φθινόπωρο του 2024, αλλά τότε η υπηρεσία ασφαλείας του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ δεν είχαν εκφράσει ανησυχίες, καθώς η σύνδεση με την Κίνα δεν ήταν σαφής.

Η έντονο ενδιαφέρον όμως για την τελευταία έκδοση του chatbot της DeepSeek ανησύχησε ορισμένες στρατιωτικές υπηρεσίες οι οποίες ξεκίνσαν προσπάθειες να εντοπίσουν και να αφαιρέσουν τον κώδικά κινεζικών chatbot.

Ωστόσο, χιλιάδες μέλη του προσωπικού του yπουργείου Άμυνας χρησιμοποιούν την εφαρμογή της DeepSeek μέσω του Ask Sage, μιας εξουσιοδοτημένης πλατφόρμας λογισμικού, που δεν τους συνδέει απευθείας με κινεζικούς διακομιστές, σύμφωνα με τον Nicolas Chaillan, ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της πλατφόρμας.



Πηγή: skai.gr

