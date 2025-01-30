Στην εξαγορά του 100% των μετοχών της εταιρείας Μούδρος Α.Ε., η οποία έχει στην ιδιοκτησία της αυτοτελές κτίριο γραφείων επιφάνειας 3.150 τ.μ., επί της οδού Λήμνου 6 στη Θεσσαλονίκη, προχώρησε την Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2025 η Premia Properties.

Το τίμημα για την απόκτηση του ακινήτου ανήλθε στο ποσό των 7,585 εκατ. ευρώ.

Το ακίνητο αποκτήθηκε πλήρως μισθωμένο στο «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με διάρκεια μίσθωσης από το 2022 έως το 2034, και ετησιοποιημένο μίσθωμα ύψους 558 χιλ. ευρώ.

Ο κ. Ηλίας Γεωργιάδης, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Premia δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που η PREMIA προχώρησε σε μια ακόμη σημαντική συναλλαγή, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο της με ένα ποιοτικό κτίριο κοινωνικού χαρακτήρα.».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.