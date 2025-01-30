Το Bitcoin πρόσθεσε 600 εκατ. δολάρια στα έσοδα της Tesla

Τα Bitcoin που έχει στην κατοχή της η Tesla Inc. έδωσαν ώθηση στα τελευταία τριμηνιαία αποτελέσματα της εταιρείας, χάρη στους νέους λογιστικούς κανόνες που ισχύουν πλέον για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Τα καθαρά έσοδα της εταιρείας ενισχύθηκαν κατά 600 εκατομμύρια δολάρια με βάση την τρέχουσα αποτίμηση των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων της, στο πλαίσιο της νέας λογιστικής προσέγγισης που ισχύει, δήλωσε ο Chief Financial Officer, Vaibhav Taneja, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των αναλυτών για τα αποτελέσματα της Tesla την Τετάρτη.

Υπενθυμίζεται ότι με τη νέα λογιστική προσέγγιση μπορούν να προσμετρώνται στον ισολογισμό μίας εταιρείας και τα ψηφιακά περιουσιακά της στοιχεία.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη της κατασκευάστριας εταιρείας ηλεκτρικών οχημάτων για το τέταρτο τρίμηνο ήταν 73 σεντς ανά μετοχή, κατώτερα της μέσης εκτίμησης των αναλυτών για κέρδη 75 σεντς. Ωστόσο, οι επενδυτές ενθαρρύνθηκαν από το σχέδιο της εταιρείας υπό την ηγεσία του Elon Musk να ξεκινήσει τα robotaxi και κατά συνέπεια προβλέπεται ανάκαμψη των πωλήσεων φέτος, οδηγώντας τις μετοχές της Tesla σε άνοδο στις μετασυνεδριακές συναλλαγές του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης εχθές.

Η Tesla αποκάλυψε ότι είχε πραγματοποιήσει μια επένδυση ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Bitcoin το 2021, κατά τη διάρκεια ενός ράλι στις τιμές των κρυπτονομισμάτων. Έτσι, στην τελευταία τριμηνιαία ενημέρωσή της έχει εγγράψει στον ισολογισμό της καθαρά ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας 1,08 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι κανονισμοί του Συμβουλίου Χρηματοοικονομικών Λογιστικών Προτύπων που απαιτούν από τις εταιρείες να καταγράφουν τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία τίθενται σε ισχύ φέτος, αλλά επιτρέπεται η πρόωρη υιοθέτησή τους.

Οι κανόνες, που δημοσιεύθηκαν στα τέλη του 2023, έχουν σκοπό να αποτυπώνουν την πιο πρόσφατη αποτίμηση των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που ως γνωστόν είναι πολύ ασταθή. Με βάση τους προηγούμενους κανονισμούς, οι εταιρείες ενέγραφαν μόνο τις χαμηλότερες αποτιμήσεις και οι επιχειρήσεις που ποντάρουν στο Bitcoin είχαν διαμαρτυρηθεί για αυτήν την μονόπλευρη λογιστική αντιμετώπιση.

Η αγορά κρυπτονομισμάτων βρίσκεται εν μέσω ενός νέου ράλι που προκλήθηκε από τη δέσμευση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να προωθήσει πιο ευνοϊκούς κανονισμούς για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Η τιμή του Bitcoin υπερδιπλασιάστηκε τον περασμένο χρόνο και έφτασε στο επίπεδο ρεκόρ των $109.241 στις 20 Ιανουαρίου πριν υποχωρήσει λίγο χαμηλότερα. Την Πέμπτη, η τιμή του μεγαλύτερου κρυπτονομίσματος στον κόσμο κινείται λίγο υψηλότερα από τα 105.000 δολάρια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.