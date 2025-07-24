Χρηματιστήριο Αθηνών για την πρόταση εξαγοράς από την Euronext: Μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί καμία συμφωνία

«Μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί καμία συμφωνία», ανέφερε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΧΑΕ σχετικά με την πρόταση εξαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την Euronext, σημειώνοντας ότι το ΔΣ «συνεχίζει να αξιολογεί την πρόταση σε πλήρη συμμόρφωση προς τις θεσμικές του υποχρεώσεις έναντι όλων των μετόχων και των λοιπών ενδιαφερόμενων μερών».

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 1ης Ιουλίου 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου «Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε». («Εταιρεία» και το «Διοικητικό Συμβούλιο») επιθυμεί να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό ότι, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της αυτόκλητης πρότασης εξαγοράς με ανταλλαγή μετοχών από την Euronext, έχει εισέλθει σε συζητήσεις με την Euronext.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεχίζει να αξιολογεί την πρόταση σε πλήρη συμμόρφωση προς τις θεσμικές του υποχρεώσεις έναντι όλων των μετόχων και των λοιπών ενδιαφερόμενων μερών, και υποστηρίζεται από τον χρηματοοικονομικό σύμβουλο Morgan Stanley και εξειδικευμένους νομικούς συμβούλους από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί καμία συμφωνία.

Σε περίπτωση που υπάρξουν ουσιαστικές εξελίξεις, η Εταιρεία θα προβεί σε έγκαιρη και κατάλληλη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

Πηγή: skai.gr

