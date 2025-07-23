Οι μετοχές των ιαπωνικών αυτοκινητοβιομηχανιών σημείωσαν άνοδο μετά την ανακοίνωση του Ιάπωνα πρωθυπουργού Shigeru Ishiba ότι οι αμερικανικοί δασμοί για τα αυτοκίνητα μειώθηκαν από το 25% στο 15%, σύμφωνα με το Reuters.

Η μετοχή της ιαπωνικής Honda σημείωσε άνοδο 11,15%, ενώ η Toyota σημείωσε άνοδο 14,34%. Η Nissan σημείωσε άνοδο 8,28% και η Mazda σημείωσε άνοδο 17,77%. Η Mitsubishi Motors σημείωσε άνοδο 13,03%.

Ο αρχικός δασμός 25% μειώθηκε στο μισό, στο 12,5%, πριν προστεθεί ο βασικός δασμός «Most Favored Nation» (Ευνοημένη Χώρα) 2,5%, ανεβάζοντας το συνολικό ποσοστό στο 15%.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε προηγουμένως ανακοινώσει δασμό 25% σε όλα τα εισαγόμενα οχήματα στις 26 Μαρτίου, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 2 Απριλίου.

Οι εξαγωγές αυτοκινήτων αντιπροσώπευαν το 28,3% του συνόλου των ιαπωνικών εξαγωγών προς τις ΗΠΑ το 2024, σύμφωνα με τα τελωνειακά στοιχεία, καθιστώντας τις τον ακρογωνιαίο λίθο της οικονομίας του Τόκιο σημειώνει το CNBC.

Πρόσφατα στοιχεία του υπουργείου Εμπορίου έδειξαν ότι οι εξαγωγές αυτοκινήτων της Ιαπωνίας, που περιλαμβάνουν αυτοκίνητα, λεωφορεία και φορτηγά, έχουν υποστεί πλήγμα. Οι εξαγωγές αυτοκινήτων της χώρας προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 26,7% τον Ιούνιο, μετά την πτώση κατά 24,7% τον Μάιο.

Αν και αυτό είναι «πολύ καλή είδηση», η αυτοκινητοβιομηχανία της χώρας αντιμετωπίζει άλλες προκλήσεις, δήλωσε ο Ed Rogers, Διευθύνων Σύμβουλος της Rogers Investment Advisors, ο οποίος ανέφερε τον ανταγωνισμό από τις κινεζικές και νοτιοκορεατικές αυτοκινητοβιομηχανίες.

«Αλλά αυτό παρέχει μια πολύ αναγκαία βραχυπρόθεσμη διαβεβαίωση ότι οι αμερικανικοί δασμοί θα είναι διαχειρίσιμοι», πρόσθεσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη στις ΗΠΑ ότι είχε συνάψει αυτό που αποκάλεσε «τη μεγαλύτερη συμφωνία όλων των εποχών» με την Ιαπωνία, η οποία προβλέπει «αμοιβαίους» δασμούς 15% στις ιαπωνικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ισχυρίστηκε επίσης ότι η Ιαπωνία θα επενδύσει 550 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και ότι η Αμερική θα λάβει «το 90% των κερδών».

Πρόσθεσε ότι η Ιαπωνία συμφώνησε επίσης να ανοίξει την αγορά της σε ένα ευρύτερο φάσμα αμερικανικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων αυτοκινήτων, φορτηγών, ρυζιού και άλλων γεωργικών προϊόντων.

Πηγή: skai.gr

