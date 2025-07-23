METLEN: Νέα συμβόλαια ύψους £34,8 εκατ. στο Ηνωμένο Βασίλειο για έργα ΑΠΕ

Η METLEN υπέγραψε δύο νέα συμβόλαια για τη μελέτη, την προμήθεια και την κατασκευή (EPC) σημαντικών έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στη χώρα. Σημειώνεται, πως η συνολική αξία των συμβολαίων ανέρχεται σε £34,8 εκατ.

Η METLEN, για την CERO Generation, θα αναλάβει τον σχεδιασμό και την κατασκευή ενός συνδυασμένου έργου φωτοβολταϊκού πάρκου και συστήματος αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS) στο Bramley, Hampshire. Το έργο θα προσφέρει συνολική εγκατεστημένη ισχύ 115 MW.

Παράλληλα, στο πλαίσιο σύμβασης με την AMPYR Solar Europe, η METLEN θα κατασκευάσει έργο BESS 18 MW στο Scruton, North Yorkshire, με συνολική χωρητικότητα αποθήκευσης 49 MWh.

Τα έργα αυτά επιβεβαιώνουν τον ρόλο της METLEN ως αξιόπιστου συνεργάτη στην ενεργειακή μετάβαση του Ηνωμένου Βασιλείου, αξιοποιώντας την τεχνική της τεχνογνωσία σε έναν συνεχώς αναπτυσσόμενο τομέα φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, τονίζει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Σήμερα, η METLEN έχει ολοκληρώσει ή υλοποιεί 93 έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Πρόκειται για 65 έργα φωτοβολταϊκών, με συνολική ισχύ 1,82 GW, και 28 έργα BESS, με συνολική χωρητικότητα αποθήκευσης 1,31 GWh.

