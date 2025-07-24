Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως δε θα καταστρέψει τις εταιρείες του Ίλον Μασκ περικόπτοντας ομοσπονδιακές επιδοτήσεις και είπε πως θέλει οι επιχειρήσεις του δισεκατομμυριούχου μεγιστάνα της τεχνολογίας να ακμάσουν.

«Όλοι διακηρύσσουν πως θα καταστρέψω τις εταιρείες του Ίλον αποσύροντας ορισμένες, αν όχι όλες, τις μεγάλης κλίμακας επιδοτήσεις που λαμβάνει από την αμερικανική κυβέρνηση. Δεν ισχύει αυτό!», ανέφερε ο Τραμπ σε μια ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Θέλω ο Ίλον και όλες οι επιχειρήσεις στη Χώρα μας, να ΑΚΜΑΣΟΥΝ».

Η δήλωση ακολουθεί την προειδοποίηση που απηύθυνε ο Μασκ χθες στους επενδυτές της Tesla ότι οι περικοπές της αμερικανικής κυβέρνησης στις επιδοτήσεις προς τους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε «μερικά σκληρά τρίμηνα» για την εταιρεία.

Ο Ίλον Μασκ δαπάνησε περισσότερα από 250 εκατομμύρια δολάρια για να βοηθήσει τον Τραμπ να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου και ηγήθηκε της χαοτικής προσπάθειας του υπουργείου Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας να μειώσει τον προϋπολογισμό και το ομοσπονδιακό εργατικό δυναμικό.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla αποχώρησε από την κυβέρνηση στα τέλη Μαΐου για να επικεντρωθεί εκ νέου στην τεχνολογική αυτοκρατορία του.

Οι Τραμπ και Μασκ ήρθαν σε ρήξη λίγο μετά, όταν ο Μασκ κατήγγειλε δημοσίως τις περικοπές φόρων του Ρεπουμπλικανού προέδρου, μια σύγκρουση που οδήγησε σε απειλές από τον Τραμπ να ακυρώσει συμβάσεις της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων με τις εταιρείες του Μασκ.

Πτώση 8% της Tesla στη Wall Street, μετά τη μείωση των πωλήσεων στο 2ο τρίμηνο

Η μετοχή της εταιρείας ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla έχανε πάνω από 8% σήμερα στη Γουόλ Στριτ, την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της για το δεύτερο τρίμηνο, όπου καταγράφηκε μια πτώση στις πωλήσεις.

Γύρω στις 17.15 ώρα Ελλάδας, η μετοχή της Tesla κατέγραφε πτώση 8,45% στα 304,45 δολάρια. Από τις αρχές του έτους, η μετοχή έχει χάσει σχεδόν 20%.

Ο όμιλος ανακοίνωσε χθες μια πτώση 16% των καθαρών κερδών του το δεύτερο τρίμηνο, που επηρεάστηκε από μια μείωση των πωλήσεων αυτοκινήτων σε ένα πλαίσιο ανταγωνισμού και των συνεπειών της εμπλοκής του ιδιοκτήτη του Ίλον Μασκ στην αμερικανική πολιτική σφαίρα.

Το διάστημα μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου, η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία κατέγραψε κύκλο εργασιών 22,50 δισεκατομμυρίων δολαρίων (-12% σε ετήσια βάση) και καθαρά κέρδη 1,17 δισεκατομμύρια, κατώτερα των προσδοκιών των αναλυτών.

«Θα μπορούσαμε να γνωρίσουμε κάποια δύσκολα τρίμηνα. (…) Το τέταρτο τρίμηνο (2025), το πρώτο τρίμηνο και το δεύτερο τρίμηνο (2026)», ανέφερε ο Ίλον Μασκ χθες, κατά τη διάρκεια μιας ηχο-διάσκεψης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

