Το 2024 με την ψήφιση του νόμου περί Δέουσας Επιμέλειας που προβλέπει σφράγιση για 2 χρόνια των πρατηρίων, τα πράγματα σε ό,τι αφορά την παραβατικότητα, άρχισαν να αλλάζουν για πρώτη φορά.

Αυτό επισήμανε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ελίν και πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Γιάννης Αλιγηζάκης, μιλώντας σήμερα στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, και προσέθεσε ότι εξετάζονται πάνω από 200 πρατήρια για παραβατικές συμπεριφορές. Συγκεκριμένα, όπως είπε:

«Χάρη στην σωστή και αποτελεσματική συνεργασία της ΑΑΔΕ και της ΕΛΑΣ, ένας μεγάλος αριθμός πρατηρίων στην Αθήνα πιάστηκε για άκρως παραβατικές συμπεριφορές. Λαθρεμπόριο με διαλύτες και πειραγμένες αντλίες που έδιναν πολύ μικρότερη ποσότητα στον καταναλωτή από αυτή που πλήρωνε. Ο νέος νόμος που αποφασίσθηκε στο τέλος του 2023, προβλέπει την διετή σφράγιση πρατηρίων. Από τον Ιούνιο του 2024 που ξεκίνησε η εφαρμογή του νέου νόμου, έως σήμερα, έχει ανακοινωθεί η σφράγιση σε πάνω από 80 παραβατικά πρατήρια. Στον πρώτο αυτό κατάλογο των 80 πρατηρίων, ένας αριθμός σχετικά μικρός σύμφωνα τουλάχιστον με τις ομοσπονδίες βενζινοπωλών που ξέρουν σε βάθος το πρόβλημα, θα υπάρξει συνέχεια, αφού σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Πολιτείας, υπάρχει ένας συνολικός αριθμός πάνω από 200 πρατήρια στα οποία εξετάζουμε τα στοιχεία, εάν όντως είναι παραβατικά».

Ο κ. Αλιγηζάκης ανέφερε ότι μέσα στο 2024 έγιναν πολύ σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση του ελέγχου της παραβατικότητας, ιδιαίτερα από το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ, ενώ είναι πολύ σημαντική η συνεισφορά του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και προσέθεσε:

«Όμως, εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά ζητήματα που δεν μας επιτρέπουν να αισθανθούμε ότι λειτουργούμε σε μια υγιή αγορά. Ζητήματα όπως η μη εφαρμογή του νόμου, είτε λόγω αποφάσεων των πρωτοδικείων, είτε λόγω ολιγωρίας και έλλειψης συντονισμού των εμπλεκόμενων υπουργείων. Αποτέλεσμα η διαχείριση του προβλήματος να γίνεται δυσκολότερη σε έναν Έλληνα καταναλωτή, ο οποίος είναι σε πλήρη σύγχυση, δεν κατανοεί το πρόβλημα σε βάθος και "τσουβαλιάζει" όλες τις εταιρίες και όλα τα πρατήρια, στην άποψη ότι όλοι είναι ίδιοι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχει ακόμα ένας μεγάλος αριθμός έντιμων πρατηριούχων που αγωνίζονται να επιβιώσουν και ένας αριθμός εταιριών που σέβεται το σήμα που έχουν τα πρατήριά του».

«Δεν θα υπάρξει κύμα ανατιμήσεων»

Σε σχέση, εξάλλου, με την κατάργηση του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των καυσίμων από την 1η Ιουλίου, ο πρόεδρος της Ελίν εκτίμησε ότι δεν θα υπάρξει κύμα ανατιμήσεων, «διότι το οικονομικό κλίμα και ο ανταγωνισμός, θεμιτός και αθέμιτος, δεν το επιτρέπουν. Διότι αθέμιτος ανταγωνισμός μέσω των παραβατικών, εξακολουθεί να υπάρχει».

«Το πιο σημαντικό, όμως, που αφορά την κατάργηση του πλαφόν, είναι ότι σε συνδυασμό με τις ενέργειες της ΑΑΔΕ και της ΕΛΑΣ, θα μειωθεί ο αριθμός των παραβατικών πρατηρίων, διότι θα παύσουν οι πρατηριούχοι να εγκαταλείπουν τα πρατήρια. Στις εταιρίες θα δοθεί η δυνατότητα να διαμορφώσουν την εμπορική τους πολιτική με μεγαλύτερη ευελιξία να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Συνεπώς οι προοπτικές, συνολικά της Εσωτερικής Αγοράς είναι για το 2025 θετικές» υπογράμμισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

