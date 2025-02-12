Η United Group B.V., πάροχος τηλεπικοινωνιών και μέσων ενημέρωσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και μητρική εταιρεία της Nova, με πλειοψηφικό ποσοστό ιδιοκτησίας από την BC Partners, ανακοινώνει ότι έχει έρθει σε συμφωνία για την πώληση της SBB doo Βελιγράδι, κορυφαίου παρόχου συνδρομητικής τηλεόρασης, ευρυζωνικού διαδικτύου και σταθερών τηλεφωνικών υπηρεσιών στη Σερβία, στην e& PPF Telecom Group BV.

Ο Όμιλος συμφώνησε επίσης να πουλήσει την Eon TV International Ltd (την εταιρεία που κατέχει την επιχείρηση NetTV Plus) και τα δικαιώματα αθλητικής μετάδοσης για τα Δυτικά Βαλκάνια (Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία και Σερβία) στην Telekom Srbija a.d. Βελιγράδι (“TS”).

Αυτές οι συναλλαγές, με συνδυασμένη επιχειρηματική αξία 1,5 δισ. ευρώ και συνεπαγόμενο EV/2024 EBITDAal (προ IFRS 16) 10x, καταδεικνύουν τη δυναμική πορεία της United Group στην ανάπτυξη κορυφαίων εταιρειών και εμπορικών σημάτων στην περιοχή τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Η United Group θα συνεχίσει να έχει την ιδιοκτησία και λειτουργία των κύριων μέσων ενημέρωσης της στη Σερβία, συμπεριλαμβανομένων των καναλιών N1 και Nova S. Αυτά τα κανάλια θα παραμείνουν διαθέσιμα στο σταθερό δίκτυο της SBB και θα προσφέρονται επίσης στους πελάτες της Yettel.

Οι συναλλαγές αυτές υπόκεινται στις συνήθεις εγκρίσεις των κανονιστικών αρχών και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του πρώτου εξαμήνου του 2025.

Επιπλέον, όπως ανακοινώθηκε στις 13 Ιανουαρίου 2025, η United Group υπέγραψε συμφωνία μη δεσμευτικού χαρακτήρα με την BH Telekom d.d. Σαράγιεβο (“BHT”) σχετικά με πιθανή πώληση των Telemach BH d.o.o. Σαράγιεβο και Telemach Crna Gora d.o.o. Ποντγκόριτσα.

Με την ολοκλήρωση των συναλλαγών με την e& PPF Telecom, την TS και την BHT, η United Group θα έχει ολοκληρώσει τον στρατηγικό της στόχο για έξοδο και επιτυχή αξιοποίηση των εκτός ΕΕ τηλεπικοινωνιακών περιουσιακών της στοιχείων. Δεν υπάρχει άλλη πώληση περιουσιακών στοιχείων της United Group που να σχεδιάζεται στο άμεσο μέλλον.

Η Victoriya Boklag, Διευθύνουσα Σύμβουλος της United Group, δήλωσε: «Ο Όμιλός μας δημιουργήθηκε με βάση την SBB πριν από σχεδόν 24 χρόνια και εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη εταιρεία τηλεπικοινωνιών και μέσων ενημέρωσης στην περιοχή μας. Από την ίδρυσή του, ο Όμιλος United έχει επεκταθεί με ταχείς ρυθμούς σε όλη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη μέσω επιτυχημένων ολοκληρώσεων περισσότερων από 100 συναλλαγών συγχωνεύσεων και εξαγορών, έχοντας ενισχύσει σημαντικά τη θέση του στην ΕΕ, από την είσοδο του στην αγορά της Σλοβενίας το 2009. Η επέκτασή μας στις αγορές της ΕΕ συνδυαστικών υπηρεσιών και υψηλής αγοραστικής δύναμης, και συγκεκριμένα στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Κροατία έχει ενισχύσει περαιτέρω αυτήν τη θέση. Οι σημερινές απεπενδύσεις ευθυγραμμίζονται με τη στρατηγική μας για εστίαση στις αγορές όπου μπορούμε να προσφέρουμε το πλήρες φάσμα υπηρεσιών κινητής και σταθερής τηλεπικοινωνίας στους πελάτες μας, κάτι που θα μας επιτρέψει να αξιοποιήσουμε μεγαλύτερη δυναμική για την ανάπτυξη και δημιουργία αξίας. Απλοποιώντας το λειτουργικό μας μοντέλο και επικεντρώνοντας την προσοχή μας στις αγορές της ΕΕ, ενισχύουμε την αποδοτικότητά μας και τοποθετούμε την United Group για μακροπρόθεσμη επιτυχία».



