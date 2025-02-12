Πώς κατέρρευσε το deal των 60 δισ. μεταξύ Nissan - Honda

H Nissan και η Honda θα ακολουθήσουν τελικά χωριστούς δρόμους, με το deal των 60 δισ. δολαρίων, μεταξύ των δύο ιαπωνικών αυτοκινητοβιομηχανιών να ακυρώνεται.

Η Honda προσέφερε μια σανίδα σωτηρίας στη Nissan που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα αλλά οι συνομιλίες για τη συγχώνευση σταμάτησαν λόγω της υπερηφάνειας της Nissan καθώς και της αιφνίδιας απόφασης της Honda να αναθεωρήσει τους όρους και να προτείνει στη Nissan να γίνει θυγατρική της.

«Νομίζω ότι πρόκειται για πρόβλημα διαχείρισης», ανέφερε στο Reuters η Julie Boote, αναλύτρια στην εταιρεία ερευνών Pelham Smithers Associates, σχετικά με την αναταραχή που υπάρχει στη Nissan. «Υπερεκτιμούν εντελώς τη θέση τους, την αξία της μάρκας τους και την ικανότητά τους να επαναφέρουν σε τροχιά την επιχείρηση», τονίζει η ίδια.

Σύμφωνα με το Reuters, ο διευθύνων σύμβουλος της Nissan Makoto Uchida επισκέφθηκε τον ομόλογό του Toshihiro Mibe την περασμένη εβδομάδα για να του ανακοινώσει επίσημα πως θέλει να τερματίσει τις συζητήσεις.

Πώς όμως ξεκίνησε αυτό το φλερτ και πώς κατέληξε σε διαζύγιο;

Το σχέδιο ανάκαμψης της Nissan και οι συνομιλίες με τη Honda

Η Nissan αιφνιδίασε τους επενδυτές τον Νοέμβριο όταν μείωσε τις προβλέψεις για τα κέρδη της κατά 70%, λόγω της επιδείνωσης των πωλήσεων στην Κίνα και τις ΗΠΑ.

Στη συνέχεια, ανακοίνωσε ένα σχέδιο ανάκαμψης που περιελάμβανε την περικοπή 9.000 θέσεων εργασίας και του 1/5 της παγκόσμιας παραγωγικής ικανότητάς της, το οποίο ορισμένοι αναλυτές θεώρησαν ως κίνηση που δεν ήταν αρκετή και έγινε πολύ αργά.

Ο Uchida υποσχέθηκε να μειώσει και τον δικό του μισθό κατά 50% ενώ δήλωσε πως στόχος του είναι να κάνει την εταιρεία πιο λιτή και πιο ανθεκτική.

Ακολούθως, τον Δεκέμβριο, η Nissan και η Honda ανακοίνωσαν σχέδια συγχώνευσης, απόρροια των συνομιλιών που είχαν από τον Μάρτιο του 2024, όταν δήλωσαν ότι ήθελαν να συνεργαστούν στον τομέα της τεχνολογίας.

Ωστόσο, υπήρχαν συνεχώς εμπόδια στις συζητήσεις σχετικά με τον υπολογισμό της αναλογίας των μετοχών μετά τη συγχώνευση και σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο Reuters, ο Uchida εξέφρασε αμφιβολίες σχετικά με τις προοπτικές της συμφωνίας.

Οι διευθυντές της Honda παράλληλα παραπονέθηκαν ότι η λήψη αποφάσεων από τη Nissan καθυστερούσε πολύ, ενώ θεώρησαν πως η στρατηγική ανάκαμψη της Nissan δεν ήταν λεπτομερής. Παράλληλα, απογοητεύτηκαν από την «ανεπαρκή μείωση της εργοστασιακής δυναμικότητας», δήλωσαν δύο πηγές.

Δεν είναι ξεκάθαρο εάν η Honda ζήτησε συγκεκριμένο αριθμό περικοπών θέσεων εργασίας ή αν ανέφερε συγκεκριμένα εργοστάσια για μείωση της παραγωγικής ικανότητας. Η Nissan πάντως δεν ήθελε να κλείσει εργοστάσια επειδή αυτό θα οδηγούσε σε απομείωση της αξίας της στα χαρτιά και θα έβλαπτε τα κέρδη της, ανέφερε μια πηγή.

Οι περικοπές θέσεων εργασίας που είχαν ήδη ανακοινωθεί ως μέρος του σχεδίου ανάκαμψης της Nissan ήταν της τάξεως του 7% επί του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της. Ήταν χαρακτηριστικό, είπε ένα άτομο, ότι η Honda είχε μειώσει περισσότερο το προσωπικό της στην Κίνα τα τελευταία δύο χρόνια.

Η Honda, από την πλευρά της, εμφανίστηκε απρόθυμη να υποχωρήσει στα σχέδιά της, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν θεωρεί τη Nissan ισότιμη, είπε ένα άτομο που γνωρίζει τη θέση της Nissan.

Η επίσκεψη ορόσημο στο Kyushu

Στα τέλη Ιανουαρίου, το στέλεχος της Nissan Hideyuki Sakamoto επισκέφθηκε το νοτιοδυτικό νησί Kyushu για να ανακοινώσει σχέδια για ένα εργοστάσιο κατασκευής μπαταριών EV, που θα δημιουργήσει 500 θέσεις εργασίας.

Το Kyushu ήταν μια «εξαιρετικά ανταγωνιστική βάση γεωπολιτικά» και σημαντική για τα μελλοντικά μας σχέδια, είπε.

Την επομένη της επίσκεψης του, ο Mibe της Honda είπε στον Uchida ότι η Nissan θα πρέπει να γίνει θυγατρική της Honda, ένας όρος που δεν περιλαμβανόταν στο αρχικό μνημόνιο συνεννόησης για τη συγχώνευση που υπέγραψαν οι δύο εταιρείες στα τέλη του περασμένου έτους.

Το Reuters δεν μπόρεσε να προσδιορίσει αν η κίνηση αυτή έγινε μετά τις ανακοινώσεις της Nissan στο Kyushu αλλά τότε ξεκίνησαν οι έντονες τριβές.

Το Kyushu δεν ήταν το μόνο εργοστάσιο που η Nissan θεωρούσε ανέγγιχτο. Το Smyrna στο Τενεσί, το Aguascalientes στο Μεξικό και το βρετανικό Sunderland θεωρούνταν όλα κρίσιμα για τη στρατηγική της εταιρείας στον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων και η αυτοκινητοβιομηχανία δεν ήθελε να τα κλείσει ή να μειώσει την παραγωγή, ανέφερε μια πηγή.

Η απότομη αλλαγή σχεδίων της Honda αντανακλούσε την αυξανόμενη ανυπομονησία της σχετικά με τον ρυθμό των διαπραγματεύσεων, δήλωσαν δύο άτομα. Και η Nissan αιφνιδιάστηκε από αυτήν την κίνηση, δεδομένου ότι ήταν αντίθετη.

Μάλιστα, στο εσωτερικό της Nissan, η πρόταση θεωρήθηκε «εξωφρενική» και προσβολή της αξιοπρέπειάς της με δεδομένο πως είναι και η παλαιότερη αυτοκινητοβιομηχανία, δήλωσε ένα άτομο.

Στη συνέχεια, η Renault, ο μεγαλύτερος μέτοχος της Nissan, δήλωσε πως παρ' ότι δεν συμμετέχει στις συζητήσεις, η εικόνα που είχε είναι πως η συναλλαγή θα κατέληγε σε «εξαγορά της Nissan από τη Honda χωρίς να υπάρξει πριμοδότηση των μετόχων της Nissan». Ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα ήταν «μη αποδεκτό», δήλωσε η Renault, προσθέτοντας ότι θα «υπερασπιστεί σθεναρά» τα συμφέροντά της.

Νέοι συνεργάτες

Μετά το ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις, δεν είναι σαφές εάν υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να ξαναφέρει τους δύο γίγαντες της αυτοκινητοβιομηχανίας στο τραπέζι, ωστόσο φαίνεται απίθανο να επιστρέψουν στην αρχική τους συμφωνία να συνεργαστούν στον τομέα της τεχνολογίας.

Σύμφωνα με τη συμφωνία που έκαναν, αν και οι δύο εταιρείες συμφωνήσουν να τερματίσουν τις συζητήσεις, καμία από τις δύο δεν θα είναι υπεύθυνη για το ναυάγιο.

Πάντως, η Nissan είναι ανοιχτή να συνεργαστεί με νέους εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της Foxconn, του Ταϊβανέζου κατασκευαστή που κατασκευάζει τα iPhones της Apple, ανέφερε το Reuters.

Ο πρόεδρος της Foxconn Young Liu δήλωσε την Τετάρτη ότι στόχος της είναι απλά να συνεργαστεί με τη Nissan και όχι να την εξαγοράσει.

Η Foxconn είναι πιθανότατα πιο γενναιόδωρος «μνηστήρας» από τη Honda επειδή χρειάζεται ένα brand name στην αυτοκινητοβιομηχανία, και η Nissan θα μπορούσε να είναι ένας ελκυστικός στόχος για την εταιρεία, δήλωσε ο Amir Anvarzadeh, σύμβουλος στρατηγικής στην ιαπωνική εταιρεία συμβούλων μετοχών Asymmetric Advisors.

«Ανεξάρτητα από το τι σκέφτεστε για τα αυτοκίνητά τους και τον ισολογισμό τους, τουλάχιστον η μάρκα (της Nissan) εξακολουθεί να είναι αρκετά αναγνωρίσιμη», ανέφερε ο ίδιος για τη Nissan.

Μέχρι στιγμής, η κυβέρνηση της Ιαπωνίας δεν έχει πάρει θέση για το πώς βλέπει την κατάρρευση των συνομιλιών μεταξύ της Honda και της Nissan, ούτε αν θα ήταν ανοιχτή σε μια εξαγορά της Nissan από τη Foxconn.

Για τη Nissan, το ερώτημα τώρα είναι τι θα κάνει η διοίκηση, αναφέρει η Boote. «Δεν έχουν ρεαλιστική ματιά για το τι συμβαίνει στην αυτοκινητοβιομηχανία και τι πραγματικά πρέπει να συμβεί με τη Nissan», σχολιάζει.

