Disney: Υπαναχωρεί από τα προγράμματα διαφορετικότητας, ισότητας και ενσωμάτωσης

Στην εποχή του Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να εισέρχεται (και) η Walt Disney. Ο κολοσσός της ψυχαγωγίας υπαναχωρεί από τα προγράμματα DEI (διαφορετικότητα, ισότητα και ενσωμάτωση) για να επικεντρωθεί στα επιχειρηματικά αποτελέσματα, αναφέρει υπηρεσιακό σημείωμα που δημοσιοποίησε το Reuters.

O πρόεδρος των ΗΠΑ ακύρωσε τα προγράμματα DEI στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, και έθεσε σε υποχρεωτική άδεια το προσωπικό.



Η Walt Disney έχει ως στόχο να επικεντρωθεί πιο στενά στα επιχειρηματικά αποτελέσματα, ενώ παράλληλα «ενθαρρύνει ένα περιβάλλον στο οποίο όλοι οι εργαζόμενοι μπορούν να ευδοκιμήσουν».



Ο αμερικανικός κολοσσός φαίνεται ότι γίνεται μια ακόμα εταιρεία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στις ΗΠΑ που περιορίζει τις πρωτοβουλίες για τη διαφορετικότητα.



Στα ετήσια αποτελέσματα για το 2024, που δημοσιεύθηκαν τον Σεπτέμβριο, η Disney αφαίρεσε τις αναφορές στο πρόγραμμα «Reimagine Tomorrow», έναν διαδικτυακό χώρο για την «ενίσχυση υποεκπροσωπούμενων φωνών» που περιείχε ορισμένες από τις δεσμεύσεις και δράσεις της Disney για τη διαφορετικότητα, την ισότητα και την ενσωμάτωση.



Στο σημείωμα σημειώνεται επίσης ότι η Disney έχει προσθέσει έναν νέο παράγοντα που ονομάζεται «στρατηγική ταλέντου» για την αξιολόγηση της αμοιβής των στελεχών, για την καλλιέργεια ενός περιβάλλοντος «στο οποίο όλοι οι εργαζόμενοι μπορούν να ευδοκιμήσουν».

H αμερικανική εταιρεία είχε κατηγορηθεί ότι στις σειρές και τις ταινίες προωθούσε τη woke ατζέντα αποξενώνοντας πολλούς από τους δυνητικούς πελάτες της, με αποτέλεσμα φθίνουσα πορεία τόσο στο box office όσο και στο streaming, ακόμα και για franchises όπως ο Πόλεμος των Άστρων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.