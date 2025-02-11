Η δέσμευση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι θα επιβάλλει αυτήν την εβδομάδα νέους δασμούς στα εισαγόμενα στις ΗΠΑ αγαθά, ανάλογους με αυτούς που επιβάλλουν άλλες χώρες στα αμερικανικά προϊόντα, στο πλαίσιο του κλιμακούμενου διατλαντικού εμπορικού πολέμου, αναμένεται να πλήξει σφόδρα την αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Τραμπ έχει εκφράσει επανειλημμένως την οργή του για τους υψηλότερους δασμούς που επιβάλλουν οι Βρυξέλλες στα αυτοκίνητα - το μπλοκ επιβάλλει δασμούς 10% έναντι 2,5% που επιβάλλουν οι ΗΠΑ. Επιπρόσθετα, στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ καταγγέλλουν ότι ο φόρος προστιθέμενης αξίας στην Ευρώπη είναι περίπου 20% - γεγονός που ανεβάζει τη συνολική επιβάρυνση στο 30%.

«Έχουμε εκατομμύρια εισαγόμενα αυτοκίνητα, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen και τόσα άλλα. Και δεν κάνουμε τίποτα γι' αυτό», δήλωσε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους στις 3 Φεβρουαρίου, στην πιο ηχηρή προειδοποίησή τους προς τις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες της Ευρώπης.

Το μεγαλύτερο θύμα των απειλούμενων δασμών Τραμπ θα είναι οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες, όπως σημειώνει το Politico.

Οι τρεις μεγαλύτερες εταιρείες αυτοκινήτων της Γερμανίας παρήγαγαν το 73% των συνολικών αυτοκινήτων που εξήγαγε η ΕΕ στις ΗΠΑ πέρυσι, που ανήλθαν σε συνολικά 820.000 μονάδες, σύμφωνα με την ερευνητική πλατφόρμα JATO Dynamics.

Οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες όμως κινδυνεύουν να δεχθούν επιπλέον πλήγμα από τυχόν δασμούς που θα επιβάλλουν οι ΗΠΑ στο Μεξικό -υπενθυμίζεται ότι ανήγγειλε δασμούς 25% κατά του Μεξικού τους οποίους όμως ανέβαλε την προηγούμενη εβδομάδα για έναν μήνα- καθώς πολλές εξ αυτών έχουν σημαντική παραγωγή στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Ανατροπή των παγκόσμιων εμπορικών κανόνων

Οποιαδήποτε αύξηση στα κόστη των αυτοκινητοβιομηχανικών της ΕΕ θα ασκήσει περαιτέρω πίεση στον κλάδο που βλέπει ήδη το μερίδιο αγοράς του στην Κίνα να περιορίζεται και βρίσκεται αντιμέτωπος με τη χαμηλή ζήτηση στην Ευρώπη.

«Ανησυχούμε βαθιά για την πιθανή επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ», δήλωσε η Sigrid de Vries, γενική γραμματέας του ευρωπαϊκού λόμπι του κλάδου, ACEA. «Αντί για έναν πόλεμο δασμών, η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα πρέπει να επιδιώξουν μια σημαντική συμφωνία για να αποφευχθεί μια πιθανή εμπορική διαμάχη».

Το ευρωπαϊκό λόμπι από την αρχή της χρονιάς καλεί τους πολιτικούς της ΕΕ να συνάψουν προληπτικά μια συμφωνία με την Ουάσιγκτον προκειμένου να αποφευχθεί ένας εμπορικός πόλεμος.

Η BMW προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, λέγοντας ότι το μπλοκ θα πρέπει να μειώσει τους δασμούς του ώστε να ευθυγραμμιστούν με αυτούς των ΗΠΑ σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τον Τραμπ - και να μειώσει το κόστος εξαγωγής. Η BMW έχει ισχυρή παρουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς κατασκευάζει το μεγαλύτερο μέρος των SUV της σειράς X στο εργοστάσιό της στο Spartanburg της Νότιας Καρολίνας, από όπου πραγματοποιεί εξαγωγές στον υπόλοιπο κόσμο.

Μια τέτοια πρόταση, ωστόσο, θα αποτελούσε ανέλπιστο δώρο για την Κίνα.

Οι ανταποδοτικοί δασμοί των ΗΠΑ κινδυνεύουν να οδηγήσουν στην κατάργηση της αρχής «του πιο ευνοούμενου κράτους» στην οποία στηρίχθηκε το εμπορικό σύστημα μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Βάσει αυτού, οι χώρες-μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου εφαρμόζουν τους χαμηλότερους δασμούς τους σε ένα συγκεκριμένο αγαθό σε όλους τους εμπορικούς εταίρους τους.

Εάν η ΕΕ προσφερθεί να μειώσει τους δασμούς στα αυτοκίνητά της στο 2,5% από 10%, θα πρέπει να προσφέρει τους ίδιους όρους, βάση της αρχής του πιο ευνοούμενου κράτους, και στους Κινέζους κατασκευαστές – υπονομεύοντας έτσι τους πρόσθετους δασμούς που επέβαλε πέρυσι στα ηλεκτρικά οχήματα που κατασκευάζονται στην Κίνα, μετά από έρευνα που διαπίστωσε ότι οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανία υποστηρίζονται με σημαντικές κρατικές επιδοτήσεις.

«Θα ήταν ένα μεγάλο δώρο για χώρες όπως η Κίνα αν μειώναμε τους δασμούς μας χωρίς να λάβουμε κανένα αντάλλαγμα. Αυτό θα ήταν αντίθετο με όλη τη φιλοσοφία που διέπει τις διαπραγματεύσεις για τους δασμούς», σημείωσε ένας δικηγόρος από τις Βρυξέλλες που ασχολείται με θέματα εμπορίου.

Εν τω μεταξύ, η αυτοκινητοβιομηχανία ενδεχομένως να δεχθεί επιπλέον πλήγμα και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και από τις υπόλοιπες προστατευτικές κινήσεις του Τραμπ, όπως οι δασμοί 25% που ανακοίνωσε εχθές στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου καθώς πιθανότατα θα αυξήσουν το κόστος εισροών στις ΗΠΑ ενώ θα εκτρέψουν την υπερβάλλουσα προσφορά μετάλλων στην Ευρώπη.

Όπως προαναφέρθηκε, το μεγαλύτερο πλήγμα θα δεχθούν οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες που έχουν και τη μεγαλύτερη έκθεση στην αμερικανική αγορά.

Σημειώνεται ότι η θυγατρική της VW, Porsche, εξάγει όλα τα μοντέλα της στις ΗΠΑ από την ΕΕ. Πέρυσι πούλησε στην αμερικανική αγορά τον αριθμό ρεκόρ των 76.000 αυτοκινήτων, καθιστώντας τις ΗΠΑ τη μεγαλύτερη αγορά της μάρκας.

Η Audi, μια άλλη μάρκα της VW, εξάγει ομοίως όλα τα μοντέλα της στις ΗΠΑ από την Ευρώπη, με εξαίρεση το Q5 που παράγεται στο Μεξικό.

Ως εκ τούτου, οποιοδήποτε πρόσθετο κόστος θα οδηγούσε σε εκμηδένιση των περιθωρίων κέρδους των δύο μαρκών, επιδεινώνοντας τα προβλήματα που μαστίζουν τη μητρική εταιρεία Volkswagen.

Βέβαια, η Audi έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει την παραγωγή του Q4 στις ΗΠΑ, όπου η Volkswagen κατασκευάζει το ηλεκτρικό της ID.4, καθώς το εργοστάσιο εκεί έχει δυνατότητα παραγωγής επιπλέον αυτοκινήτων.

Όπως σημειώνεται πάντως το Politico, αν ο Τραμπ θέλει να είναι δίκαιος, όσον αφορά την αμοιβαιότητα των δασμών, θα πρέπει και ο ίδιος να μειώσει τους δασμούς 25% που εφαρμόζουν οι ΗΠΑ στα ελαφρά φορτηγά από τότε που ήταν πρόεδρος ο Λίντον Μπ. Τζόνσον, χάρη στους οποίους οι αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες εξακολουθούν να κυριαρχούν στην αμερικανική αγορά pickup.



