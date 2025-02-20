Νέο ιστορικό ρεκόρ λειτουργικής κερδοφορίας και παραμονή σε υψηλά επίπεδα κύκλου εργασιών και καθαρής κερδοφορίας ανακοίνωσε η Metlen Energy & Metals για το 2024.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε στα €5,683 δισ., σε σύγκριση με €5,492 δισ. το 2023, παρά τη σημαντική μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Παράλληλα, η εταιρεία κατέγραψε 7% αύξηση των Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν σε νέο ιστορικό υψηλό στα €1,080 δισ., έναντι €1,014 δισ. το προηγούμενο έτος.

Τα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα €615 εκατ., έναντι €623 εκατ. το 2023. Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €4,46 έναντι €4,51 το 2023.

Ακόμη, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο καθαρός δανεισμός σε προσαρμοσμένη βάση διαμορφώθηκε σε €1,776 δισ., εξαιρουμένου του δανεισμού χωρίς αναγωγή (non-recourse) καθαρό μετά την αφαίρεση των διαθεσίμων. Παρά την υλοποίηση του εντατικού επενδυτικού προγράμματος που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, το προσαρμοσμένο Net Debt/EBITDA διαμορφώθηκε στο 1,7x, σε ευθυγράμμιση με την πολιτική χρηματοοικονομικής διαχείρισης.

Η Metlen κάνει επίσης λόγο για στρατηγικής σημασίας συμφωνία με τη Rio Tinto με χρονικό ορίζοντα 11 ετών, η οποία αναμένεται να αποφέρει διπλό όφελος για την εταιρεία, καθώς ενισχύει την ασφάλεια προμήθειας βωξίτη και εξασφαλίζει κερδοφορία από τις πρόσθετες ποσότητες αλουμίνας (+400 χιλιάδες τόνους ετησίως), με ανταγωνιστικούς όρους με μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Ευάγγελος Μυτιληναίος ανέφερε:

«Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τις ισχυρές οικονομικές επιδόσεις μας το 2024, καθώς επιβεβαιώνουν την εδραίωση της METLEN σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Αυτό επιβεβαιώνει ότι η αξιοσημείωτη αύξηση των επιδόσεών μας τα τελευταία χρόνια δεν ήταν ένα παροδικό φαινόμενο, αλλά μόνο το προοίμιο των πολύ σημαντικών εξελίξεων που έχουμε μπροστά μας.

Η νέα μας εμβληματική βιομηχανική επένδυση στην παραγωγή Βωξίτη, Αλουμίνας και Γαλλίου, που ανακοινώθηκε στις αρχές του έτους, είναι μόνο η αρχή του τρίτου μεγάλου μετασχηματισμού μας, με την κωδική ονομασία Big 3. Με την εμπειρία των δύο προηγούμενων μετασχηματισμών μας από το 2017, την ισχυρή οικονομική μας βάση και τα ρεαλιστικά αλλά φιλόδοξα σχέδιά μας, έχουμε στόχο να διπλασιάσουμε το μέγεθος της Εταιρείας πριν από το 2028, κατατάσσοντας τη METLEN στην ελίτ των μεγάλων ευρωπαϊκών βιομηχανικών ομίλων.

Με σταθερή προσήλωση στη χρηματοοικονομική πειθαρχία και με το διαχρονικό όραμα και τη διορατικότητά μας, παραμένουμε αφοσιωμένοι στη συνεχή δημιουργία αξίας – για τους ανθρώπους μας σε όλο τον κόσμο, τους συνεργάτες μας σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, τους μετόχους μας και, τελικά, για την κοινωνία στο σύνολό της.

Το 2024 ήταν χρονιά-ορόσημο για εμάς. Ολοκληρώσαμε τον δεύτερο μεγάλο μετασχηματισμό μας, και αυτό πλέον αποτυπώνεται ξεκάθαρα στις επιδόσεις μας. Η διεθνής μας επέκταση και η εδραίωσή μας σε κορυφαίες αγορές, σε συνδυασμό με το rebranding της εταιρείας μας, σηματοδοτούν μια νέα εποχή για τη METLEN – μια εποχή με σαφή στρατηγικό προσανατολισμό και επιχειρησιακή αριστεία. Το τελευταίο έτος πετύχαμε κομβικά ορόσημα, εξασφαλίσαμε σημαντικές συμφωνίες, ολοκληρώσαμε εξαγορές και, τελικά, ενισχύσαμε ακόμη περισσότερο τη θέση μας στους τομείς της Ενέργειας και των Μετάλλων».

Αναλυτικά τα βασικά οικονομικά μεγέθη:

O κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €5.683 εκατ. έναντι €5.492 εκατ. το 2023 σημειώνοντας αύξηση 3%, παρά τη σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας (ηλεκτρική ενέργεια DAM: -25%, φυσικό αέριο -16%).

Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν αύξηση κατά 7% στα €1.080 εκατ. έναντι €1.014 εκατ. του προηγούμενου έτους, επωφελούμενα και από τους δύο βασικούς πυλώνες της Εταιρείας, τη δραστηριότητα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και του Ελληνικού Utility από πλευράς Κλάδου Ενέργειας και τη δραστηριότητα του Κλάδου Μετάλλων, που συνεχίζει να έχει σταθερά ισχυρή συνεισφορά.

H METLEN πέτυχε για ακόμα μία φορά την ιστορικά υψηλότερη επίδοσή της σε επίπεδα έτους με οδηγό τον Κλάδο Ενέργειας. Συγκεκριμένα, η M Renewables (ΑΠΕ Ελλάδας και εξωτερικού), είδε, για ακόμα ένα έτος, την κερδοφορία της να αυξάνεται σημαντικά (~45%) σε σύγκριση με το 2023, με τη σταθερή υποστήριξη ενός γεωγραφικά διαφοροποιημένου, αυτοχρηματοδοτούμενου επιχειρηματικού μοντέλου, με μειωμένες απαιτήσεις, όσον αφορά στις κεφαλαιουχικές δαπάνες. Αυτό είναι και το συγκριτικό πλεονέκτημα της M Renewables σε σχέση με άλλους, παραδοσιακούς παραγωγούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ταυτόχρονα, το 2024 υπήρξε ουσιαστική ενδυνάμωση του Ελληνικού Utility, του ολοκληρωμένου παρόχου ενέργειας της νέας εποχής, το οποίο, σε επίπεδο μεριδίου αγοράς, προσέγγισε στο τέλος του έτους το 20% τόσο στην παραγωγή, όσο και στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, αξιοποιώντας την καθετοποιημένη παρουσία τους στον Κλάδο Ενέργειας.

Ο Κλάδος Μετάλλων, το 2024, κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ κερδοφορίας, ως αποτέλεσμα τόσο της ενδυνάμωσης των premia του αλουμινίου, όσο και της τιμής του API της Αλουμίνας. Εξίσου καθοριστική για την επίτευξη της φετινής επίδοσης, ήταν και η έγκαιρη ανάληψη δράσεων από τη Διοίκηση της Εταιρείας αναφορικά τόσο στην κατοχύρωση ευνοϊκών τιμών LME, αξιοποιώντας στο έπακρο τις ευκαιρίες που δόθηκαν το προηγούμενο διάστημα, όσο και στον αυστηρό έλεγχο του κόστους. Το τελευταίο, μετά και τη λήξη του συμβολαίου με τη ΔΕΗ και την πλήρη ανάληψη της ηλεκτροδότησης του εργοστασίου του αλουμινίου από την Protergia, αποτελεί βασικό άξονα της επίτευξης νέου ιστορικού ρεκόρ κερδοφορίας του Κλάδου Μετάλλων. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις, κομβικής σημασίας, συνέργειες που προσφέρει η συνύπαρξη των Κλάδων Ενέργειας και Μετάλλων, όπως η δυνατότητα του εργοστασίου αλουμινίου, εν είδη μπαταρίας, να εκμεταλλεύεται τις ιδιαίτερα χαμηλές τιμές ενέργειας, που προκύπτουν λόγω υπερπροσφοράς σε συγκεκριμένες εποχές και συγκεκριμένες ώρες της ημέρας, διατηρούν την Εταιρεία μεταξύ των ανταγωνιστικότερων παραγωγών αλουμινίου και αλουμίνας παγκοσμίως, χωρίς να παραγνωρίζεται βεβαίως το εξωπραγματικό κόστος της ενέργειας (σε Ευρωπαϊκή βάση) και τις δυσκολίες που προκαλεί στην παραγωγική δραστηριότητα.

Παρά τον τριπλασιασμό των μεγεθών της Εταιρείας τα προηγούμενα έτη, οι οικονομικές επιδόσεις της METLEN αναμένεται να συνεχίσουν να ενισχύονται, καθώς η Εταιρεία συνεχίζει να αναπτύσσεται οργανικά, αξιοποιώντας ευκαιρίες που προσφέρονται και στους τρείς βασικούς πυλώνες δραστηριότητάς της. Τα παραπάνω θα έχουν ως αποτέλεσμα, σημαντικά υψηλότερες επιδόσεις, ενώ ταυτόχρονα, οι ισχυρές ταμειακές ροές της Εταιρείας θα κατευθυνθούν σε επενδύσεις με συνέπεια την περαιτέρω ενίσχυση του κύκλου εργασιών διατηρώντας παράλληλα το εξαιρετικό πιστωτικό προφίλ.

Αναφορικά με την δραστηριότητα των κατασκευών και των παραχωρήσεων, τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €50 εκατ. έναντι €18 εκατ. το 2023, σημειώνοντας αύξηση 178%. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των εκτελούμενων έργων υποδομών προσεγγίζει το €1 δισ., ενώ συμπεριλαμβανομένων των έργων που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο επικείμενης συμβασιοποίησης, αυτό προσεγγίζει το €1,4 δισ. Οι προοπτικές του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα θετικές, τόσο για τα δημόσια και ιδιωτικά έργα, όσο και για έργα παραχωρήσεων και Συμπράξεων Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), στα οποία ο Τομέας Υποδομών (ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ και Μ Παραχωρήσεις) φιλοδοξεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ενημέρωση για τη λειτουργία των επιχειρηματικών κλάδων:

Ο Κλάδος Ενέργειας κατέγραψε κύκλο εργασιών €4.572 εκατ. που αντιστοιχεί σε 81% του συνολικού κύκλου εργασιών, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το 2023. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα €753 εκατ. μειωμένα κατά 2% έναντι €766 εκατ. το 2023. Οι επιδόσεις αυτές, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι επιτεύχθηκαν με τιμές Φ.Α. κατά 16% χαμηλότερες σε σχέση με το 2023 (αφορά τζίρο και EBITDA).

H METLEN Energy & Metals, μέσω της νέας δυναμικής και ευέλικτης δομής της, μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που διαμορφώνονται σήμερα, αλλά και αυτές που θα προκύψουν στο μέλλον. Ταυτόχρονα, τοποθετείται στρατηγικά στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης ως μία κορυφαία και ολοκληρωμένη ενεργειακή εταιρεία, με διεθνή παρουσία σε όλο το φάσμα της ενέργειας (Renewables, Energy & Generation Management, Energy Customer Solutions, Integrated Supply & Trading and Power Projects).

Η METLEN ολοκλήρωσε το 2024 επιτυγχάνοντας σημαντικά αποτελέσματα, ενισχύοντας την ηγετική της θέση στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω στρατηγικών συμφωνιών και ολοκληρωμένων έργων σε παγκόσμια κλίμακα.

Το εν λειτουργία χαρτοφυλάκιο της εταιρείας σημείωσε δυναμική αύξηση, φτάνοντας τα 1,4 GW εγκατεστημένης ισχύος στο τέλος του έτους, υπερβαίνοντας για πρώτη φορά το ορόσημο του 1 GW. Συνολικά, το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο της METLEN ξεπέρασε τα 11,1 GW, μία συνολική αύξηση ~0,6GW έργων σε σχέση με την αρχή του έτους. Το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει έργα εν λειτουργία και σε ώριμη φάση ισχύος 4,9 GW, καθώς και έργα σε αρχικά στάδια ανάπτυξης ισχύος 6,2GW.

Η παγκόσμια παραγωγή ενέργειας από μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών στο τέλος του 2024, ανήλθε σε 1,6 TWhs σημειώνοντας αύξηση 40% σε σχέση με το 2023. Από αυτές, οι 0,7 TWhs παρήχθησαν από ΑΠΕ εντός Ελλάδος και οι υπόλοιπες 0,9 TWhs από ΑΠΕ του εξωτερικού. Η εντυπωσιακή αυτή επίδοση αντικατοπτρίζει τη συνεχή δυναμική ανάπτυξη και τη διεύρυνση της παρουσίας της METLEN στον τομέα της «πράσινης ενέργειας», με έργα σε λειτουργία σε Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ιρλανδία, Αυστραλία, Χιλή και Νότια Κορέα.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης, η METLEN μέσα στο 2024, υπέγραψε συμφωνία πλαίσιο (Cooperation Framework Agreement - CFA) με τη ΔΕΗ, για την ανάπτυξη και κατασκευή χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων 2 GW σε Ιταλία, Βουλγαρία Κροατία και Ρουμανία επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας του χαρτοφυλακίου της. Η αξία της συμφωνίας ανέρχεται σε €2 δισ. με ορίζοντα υλοποίησης τριών ετών.

Με αρωγό τη σταθερή υποστήριξη ενός γεωγραφικά διαφοροποιημένου, αυτοχρηματοδοτούμενου επιχειρηματικού μοντέλου, με μειωμένες απαιτήσεις, όσον αφορά στις κεφαλαιουχικές δαπάνες, το επιτυχημένο Asset Rotation Plan επιτρέπει στην Εταιρεία να συνεχίζει απρόσκοπτα την αύξηση της κερδοφορίας της M Renewables, αξιοποιώντας τη διεθνή της εμπειρία και το δίκτυο συνεργατών της, με δραστηριοποίηση και παρουσία σε πάνω από 20 χώρες. Εντός του 2024 η METLEN προχώρησε στη σύναψη συμφωνιών πώλησης φωτοβολταϊκών (Φ/Β) έργων (SPAs) συνολικής ισχύος ~1GW στην Ευρώπη.

Αναφορικά με το χαρτοφυλάκιο ιδίων έργων της METLEN που αναπτύσσονται και κατασκευάζονται εντός Ελλάδος, κατά την διάρκεια του 2024 ξεκίνησε η κατασκευή Φ/Β έργων 0,4 GW, 48MW έργων αποθήκευσης ενέργειας (BESS) και 13 ΜW αιολικών έργων. Το εν λόγω Ελληνικό χαρτοφυλάκιο αξιοποιεί πόρους από το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Σταθερότητας (RRF).

Είναι αξιοσημείωτο ότι ο τομέας ΑΠΕ του κλάδου ενέργειας, διατηρεί σταθερά υψηλές επιδόσεις σαν αποτέλεσμα του συνεργατικού μοντέλου Energy and Metals και της άψογης λειτουργίας του Energy Management.

Το 2024, η METLEN κατέγραψε μια ιδιαίτερα δυναμική πορεία στην ανάπτυξη, κατασκευή και διαχείριση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (BESS), τόσο για τρίτους, όσο και για ιδία έργα, εδραιώνοντας περαιτέρω τη θέση της ως κορυφαίος κατασκευαστής ΑΠΕ και φτάνοντας συνολική ισχύ αποθήκευσης ~0,7GWh σε Ελλάδα, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πουέρτο Ρίκο, Τυνησία και Νιγηρία. Παράλληλα, βρίσκεται σε τελική φάση συμβασιοποίησης νέων έργων αποθήκευσης ενέργειας για τρίτους, συνολικής ισχύος 2.2GWh, ενώ ταυτόχρονα επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο της με νέα υπό ανάπτυξη έργα, τα οποία αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία τα επόμενα χρόνια, ενισχύοντας τη θέση της και στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας ο οποίος τομέας αναμένεται να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στις ενεργειακές επενδύσεις της πράσινης μετάβασης τα επόμενα χρόνια

Τέλος, εντός του 2024, συμβασιοποιήθηκαν νέα έργα για τρίτους συνολικής δυναμικότητας ~1,1GW σε Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Χιλή, Νέα Ζηλανδία, και Μεγάλη Βρετανία, με το συνολικό συμβασιοποιημένο υπόλοιπο να ανέρχεται στα 463,1 εκατ. ευρώ, ενώ επιπλέον 530 εκατ. ευρώ βρίσκονται σε τελική φάση διαπραγμάτευσης.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα οικονομικά αποτελέσματα της Metlen εδώ.

