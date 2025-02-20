SKAG: Νέα επένδυση 1,2 εκατ. ευρώ με φόντο την ψηφιακή εκτύπωση

Ένα νέο κεφάλαιο στον τομέα των ψηφιακών εκτυπώσεων ανοίγει η ελληνική βιομηχανία Θ.Κ.Σκαγιάς ΑΒΕΕ (SKAG) ολοκληρώνοντας επένδυση ύψους 1,2 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε χθες ο γενικός οικονομικός διευθυντής και υπεύθυνος αγορών Θεόδωρος Σκαγιάς στο πλαίσιο ενημερωτικής εκδήλωσης στο εργοστάσιο της εταιρείας στο Κρυονέρι, η κορυφαία ελληνική βιομηχανία χαρτικών και εκτυπωτικών λύσεων, εγκαθιστά πρώτη πανευρωπαϊκά την καινοτόμα μηχανή ψηφιακής εκτύπωσης HP Indigo 18K.

Η νέα μηχανή HP Indigo 18K εκτιμάται ότι θα ενδυναμώσει τη θέση της εταιρείας στην ελληνική αγορά και θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες σε εξειδικευμένους τομείς ψηφιακής εκτύπωσης. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, η προηγμένη τεχνολογία της HP Indigo 18K εξασφαλίζει εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας με εξαιρετική ευκρίνεια και λεπτομέρεια, ικανοποιώντας τις αυξημένες απαιτήσεις των επαγγελματιών του κλάδου. Παράλληλα, η μηχανή προσφέρει μεγαλύτερη ταχύτητα παραγωγής, μειώνοντας δραστικά τον χρόνο ολοκλήρωσης των παραγγελιών και αυξάνοντας την αποδοτικότητα. Η ευελιξία στη χρήση διαφορετικών τύπων υλικών επιτρέπει την εκτύπωση σε πλήθος επιφανειών και υφών, παρέχοντας νέες δυνατότητες προσαρμογής στις εξατομικευμένες ανάγκες των πελατών.

Ο κ. Σκαγιάς εκτίμησε ότι η νέα αυτή επένδυση ενισχύει τη θέση της εταιρείας ως ηγέτη στον κλάδο και επιτρέπει τη δημιουργία προϊόντων με μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα, ανώτερη αισθητική και αυξημένη αντοχή. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις που θα επωφεληθούν από τη νέα τεχνολογία θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν προσαρμοσμένες εκτυπώσεις, από εταιρικά έντυπα, χαρτικά προϊόντα γραφής και είδη αρχειοθέτησης έως premium συσκευασίες, διαφημιστικά banners και μια ευρεία γκάμα άλλων εφαρμογών.

Από την πλευρά της, η διευθύνουσα σύμβουλος Πόπη Σκαγιά έκανε λόγο για μια μεγάλη επένδυση που συνιστά παράλληλα πρόκληση. «Πρόκειται για ένα ξεχωριστό business unit με το οποίο θα στοχεύσουμε στην εκπαίδευση, τον τουρισμό, τη συσκευασία, αλλά και τις μικρο-συσκευασίες για καλλυντικά και φάρμακα. Είναι άπειρες οι δυνατότητες που δημιουργούνται. Ανοίγεται μπροστά μας ένας ωκεανός δυνατοτήτων αρκεί να οργανωθεί σωστά και να επιλέξουμε σωστούς συνεργάτες» υπογράμμισε.

Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει σε μια ψηφιακή διαδραστική πλατφόρμα, με το όνομα web2print την οποία μπορεί κάθε χρήστης να χρησιμοποιεί για κάρτες, τετράδια, προσωποποιημένες φωτογραφίες κ.ά. Το λανσάρισμα του σάιτ υπολογίζεται στο επόμενο εξάμηνο.

Αναφορικά με την πορεία της SKAG, ο κ. Σκαγιάς τόνισε ότι το 2024 ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 8,4 εκατ. ευρώ αυξημένος κατά 3% με κέρδη EBITDA στα 300.000 ευρώ. Παράλληλα, η εταιρεία προχώρησε σε αναδιάρθρωση του δανεισμού της σε συνεργασία με τις τράπεζες. Στόχος της διοίκησης για το 2025 είναι ο τζίρος να αγγίξει τα 9,5 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι το μερίδιο αγοράς της εταιρείας είναι 35-40% ενώ στο μείγμα πωλήσεών της το τετράδιο αντιστοιχεί στο 45% και τα προϊόντα αρχειοθέτησης στο 55%. Στο εργοστάσιο στο Κρυονέρι παράγεται το 80% του τζίρου της εταιρείας ενώ ποσοστό 8% του τζίρου είναι εξαγωγικό με πιο δυνατή αγορά αυτή της Κύπρου. Η εταιρεία έχει επίσης παρουσία σε Βαλκάνια αλλά και Μέση Ανατολή μέσω αντιπροσώπων.

Δίνοντας μια εικόνα για το πρώτο δίμηνο του έτους η κ. Σκαγιά ανέφερε πως κινείται σταθεροποιητικά, αν και υπάρχει μια μικρή καθίζηση στην αγορά, με τον κλάδο της αρχειοθέτησης να συνεχίζει τη δυναμική του πορεία. Στόχος της διοίκησης για το 2025 είναι η εταιρεία να καταγράψει ανάπτυξη 15% στα προϊόντα ροής και 5% ανάπτυξη στα προϊόντα της καινούριας μηχανής του νέου bussines unit. Σε βάθος τριετίας στόχος είναι να επιτευχθεί 15% έως 20% ανάπτυξη.

H SKAG, Θ.Κ.ΣΚΑΓΙΑΣ ΑΒΕΕ ιδρύθηκε το 1956 από τον Θεόδωρο Σκαγιά και διακρίθηκε μέσα στην πορεία των 69 ετών με εμβληματικά προϊόντα χαρτικών ειδών γραφής και αρχειοθέτησης όπως τα τετράδια (ΔΙΕΘΝΕΣ SUPER), τα θεματικά τετράδια (UNIVERSITY) και τα κλασέρ γραφείου SKAG (SYSTEMS).

Σταθμός για την SKAG ήταν το 2023 με τη νέα εταιρική ταυτότητα και φιλοσοφία της μάρκας. Mε νέα στρατηγική τοποθέτηση επαναπροσδιόρισε το εύρος των προϊόντων της μέσα από 4 πυλώνες δράσης που αντιπροσωπεύουν τις βασικές της αξίες: SKAG LEARN (Μάθηση) με χαρτικά προϊόντα (τετράδια, θεματικά τετράδια κλπ) και είδη γραφής, SKAG PLAN με προϊόντα οργάνωσης και αρχειοθέτησης, όπως κλασέρ γραφείου, SKAG CREATE με προϊόντα ζωγραφικής και ειδών χειροτεχνίας & SKAG PLAY με κλασικά και εκπαιδευτικά παιχνίδια.

Ταυτόχρονα, η SKAG , με 103 άτομα προσωπικό και μια υπερσύγχρονη ιδιόκτητη βιομηχανική μονάδα παραγωγής 24.000 τ.μ. στο Κρυονέρι Αττικής, που διαθέτει χώρους αποθήκευσης και διανομής, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών για εξειδικευμένες και εξατομικευμένες ανάγκες επιχειρήσεων, μέσα από συνεχείς επενδύσεις σε νέα ψηφιακά, πλήρως αυτοματοποιημένα μηχανήματα εκτύπωσης και φινιρίσματος.

