Δύσκολες οι εποχές για τις αυτοκινητοβιομηχανίες - H Volvo περικόπτει 3.000 θέσεις εργασίας

Η αυτοκινητοβιομηχανία Volvo Cars, με έδρα τη Σουηδία, ανακοίνωσε περικοπές 3.000 θέσεων εργασίας, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης που ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα.

Η εταιρεία αναφέρει ότι οι απολύσεις θα επηρεάσουν κυρίως τις θέσεις εργασίας στα γραφεία της στη Σουηδία, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 15% του εργατικού δυναμικού της.

Τον περασμένο μήνα, η Volvo Cars, η οποία ανήκει στον κινεζικό όμιλο Geely Holding, ανακοίνωσε ένα «σχέδιο δράσης» 1,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων καθώς αντιμετωπίζει μια σειρά από προκλήσεις, όπως οι δασμοί του Τραμπ, το υψηλό κόστος των υλικών και οι χαμηλές πωλήσεις στην Ευρώπη.

Και ο διευθύνων σύμβουλος της Volvo Cars, Håkan Samuelsson, έκανε λόγο για «δύσκολη περίοδο». «Οι ενέργειες που ανακοινώθηκαν σήμερα ήταν δύσκολες αποφάσεις, αλλά είναι σημαντικά βήματα καθώς χτίζουμε μια ισχυρότερη και ακόμη πιο ανθεκτική Volvo Cars», ανέφερε σε δήλωσή του.

Σύμφωνα με το BBC, νωρίτερα αυτό το μήνα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι παγκόσμιες πωλήσεις της για τον Απρίλιο μειώθηκαν κατά 11% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Η Volvo Cars έχει την έδρα της και τα γραφεία ανάπτυξης στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας. Διαθέτει σημαντικές μονάδες παραγωγής στη Σουηδία, το Βέλγιο, την Κίνα και τις ΗΠΑ.

Η εταιρεία πωλήθηκε από τον αμερικανικό γίγαντα της αυτοκινητοβιομηχανίας Ford στην κινεζική Geely το 2010.

Το 2021, η Volvo δήλωσε ότι όλα τα αυτοκίνητά της θα γίνουν ηλεκτρικά μέχρι το 2030. Ωστόσο, πέρυσι ανέφερε πως αυτό το σχέδιο ίσως δεν είναι εφικτό λόγω των «πρόσθετων αβεβαιοτήτων που δημιουργήθηκαν από του δασμούς στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε διάφορες αγορές».

Και η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία Nissan δήλωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι θα περικόψει άλλες 11.000 θέσεις εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο και θα κλείσει επτά εργοστάσια.

Σε ένα παράδειγμα του σκληρού ανταγωνισμού μεταξύ των αυτοκινητοβιομηχανιών, ο κινεζικός γίγαντας των ηλεκτρικών οχημάτων BYD ανακοίνωσε το Σαββατοκύριακο ότι θα μειώσει τις τιμές περισσότερων από 20 μοντέλων του.Η κίνηση αυτή φέρνει την τιμή του φθηνότερου αυτοκινήτου της, του Seagull EV, σε μόλις 55.800 γουάν (7.745 δολάρια).

Σε απάντηση, η κινεζική κρατική Changan και η Leapmotor, η οποία υποστηρίζεται από τον ιδιοκτήτη της Chrysler Stellantis, ανακοίνωσαν τις δικές τους μειώσεις τιμών.

Υπενθυμίζεται πως τον Απρίλιο, η BYD ξεπέρασε την Tesla του Ίλον Μασκ στην Ευρώπη για πρώτη φορά.

Οι μετοχές των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών υποχώρησαν απότομα μετά τις ανακοινώσεις αυτές.

Πηγή: skai.gr

