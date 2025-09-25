Η Bosch δείχνει την πόρτα εξόδου σε 13.000 εργαζομένους

Σε νέο γύρο απολύσεων προχωρά η Robert Bosch GmbH, η οποία ανακοίνωσε την περικοπή περίπου 13.000 θέσεων εργασίας στο τμήμα κατασκευής ανταλλακτικών αυτοκινήτων, καθώς ο εντεινόμενος ανταγωνισμός και η ασθενική ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτων ωθούν τον όμιλο σε πιο ουσιαστική αναδιάρθρωση.

Οι περικοπές θα ολοκληρωθούν έως το 2030 και θα επηρεάσουν κυρίως μονάδες της εταιρείας στη Γερμανία, όπως ανακοίνωσε η Bosch την Πέμπτη.

Η εταιρεία έχει ήδη καταργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας τα τελευταία χρόνια, αλλά εξακολουθεί να εμφανίζει ετήσιο έλλειμμα περίπου 2,5 δισ. ευρώ (2,93 δισ. δολαρίων) στο τμήμα κινητικότητας.

Η απόφαση της Bosch καταδεικνύει τη διαρκώς αυξανόμενη πίεση που υφίσταται η βιομηχανική βάση της Γερμανίας, καθώς αυτοκινητοβιομηχανίες και προμηθευτές παλεύουν με το κόστος των δασμών, τη χαμηλή ζήτηση και τον εντεινόμενο ανταγωνισμό από κινεζικές εταιρείες.

Επιπλέον, οι δημογραφικές πιέσεις στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης αυξάνουν το κόστος εργασίας, ενώ οι τιμές ενέργειας παραμένουν υψηλές μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, πιέζοντας περαιτέρω την οικονομική κατάσταση των εταιρειών.

Πολλοί προμηθευτές ανταλλακτικών αντιμετωπίζουν ζητήματα μη χρησιμοποιούμενης παραγωγικής ικανότητας, ενώ την ίδια στιγμή πιέζονται από τις αυτοκινητοβιομηχανίες να μειώσουν τις τιμές, την ώρα που οι δικές τους δαπάνες αυξάνονται.

Οι Volkswagen AG και Porsche AG μειώνουν επίσης το προσωπικό και την παραγωγή τους προκειμένου να αντισταθμίσουν τις αδύναμες πωλήσεις στην Κίνα και το βάρος των αμερικανικών δασμών.

Την ίδια στιγμή, οι Κινέζοι ανταγωνιστές τους κερδίζουν μερίδια χάρη στις φθηνότερες μπαταρίες, κινητήρες και ηλεκτρονικά εξαρτήματα, διαβρώνοντας τα περιθώρια κέρδους των παραδοσιακών προμηθευτών.

«Οι γεωπολιτικές εξελίξεις και τα εμπορικά εμπόδια, όπως οι δασμοί, δημιουργούν σημαντικές αβεβαιότητες με τις οποίες όλες οι εταιρείες πρέπει να αναμετρηθούν», δήλωσε ο Markus Heyn, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Bosch που είναι υπεύθυνος για το τμήμα κινητικότητας. «Περιμένουμε ο ανταγωνισμός να ενταθεί ακόμη περισσότερο, γι’ αυτό στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε ευκαιρίες ανάπτυξης όπου είναι δυνατόν και να προετοιμάσουμε τις μονάδες κινητικότητας παγκοσμίως για το μέλλον».

Η Bosch αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, κατασκευάζοντας από μπουζί μέχρι λογισμικό αυτόνομης οδήγησης, ενώ έχει προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις και σε νέες τεχνολογίες, όπως το υδρογόνο και τα ηλεκτρικά οχήματα.

Στο τέλος του προηγούμενου έτους η γερμανική εταιρεία απασχολούσε 417.900 εργαζομένους, οπότε οι νέες περικοπές αντιστοιχούν σε κάτι περισσότερο από το 3% του εργατικού δυναμικού της.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί πλήγμα για τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, του οποίου το κόμμα βρίσκεται πίσω από το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) στις δημοσκοπήσεις. Ο Μερτς έχει προσπαθήσει να ενισχύσει την επιχειρηματική εμπιστοσύνη με αυξημένες δαπάνες και την επενδυτική πρωτοβουλία «Made for Germany» –την οποία χαιρέτησε η Bosch– ωστόσο η χώρα συνεχίζει να πλήττεται από μαζικές περικοπές θέσεων εργασίας σε κλάδους όπως ο χάλυβας, τα χημικά και τα αυτοκίνητα.

Οι περισσότερες περικοπές θα πλήξουν την ιστορική έδρα της εταιρείας στην περιοχή της Στουτγκάρδης. Στο Feuerbach, όπου η εταιρεία κατασκευάζει εξαρτήματα ντίζελ και έχει επενδύσει σε τεχνολογίες υδρογόνου, θα χαθούν περίπου 3.500 θέσεις έως το 2030. Στο Schwieberdingen θα καταργηθούν περίπου 1.750 θέσεις.

Στη Waiblingen, η Bosch σχεδιάζει να βάλει λουκέτο έως το 2028 σε μια μονάδα που παράγει συνδέσμους για την αυτοκινητοβιομηχανία, το οποίο καταγράφει πτωτική πορεία εδώ και χρόνια, και απασχολεί 560 άτομα. Στο Bühl, που αποτελεί κόμβο για τους μικρούς ηλεκτροκινητήρες της εταιρείας, αναμένονται να περικοπούν περίπου 1.550 θέσεις, ενώ στο Homburg θα χαθούν γύρω στις 1.250 θέσεις, καθώς τα εξαρτήματα ντίζελ φορτηγών εξακολουθούν να κυριαρχούν στην παραγωγή.

Η εταιρεία δήλωσε ότι έχει ενημερώσει τους εργαζομένους και τους εκπροσώπους τους και θα επιδιώξει «κοινωνικά υπεύθυνες λύσεις» όπου είναι εφικτό. Παρ’ όλα αυτά, η διοίκηση τόνισε πως απαιτείται άμεση δράση για την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητάς της.

«Η Γερμανία συνεχίζει να παίζει βασικό ρόλο για τη Bosch», δήλωσε ο διευθυντής εργασιακών σχέσεων της εταιρείας Στέφαν Γκρος. «Αλλά πρέπει να γίνουμε πιο αποδοτικοί για να διατηρήσουμε τη θέση μας στον παγκόσμιο στίβο».



