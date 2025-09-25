Η xAI του Musk κατηγορεί την OpenAI για κλοπή εταιρικών μυστικών 

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του Έλον Μασκ κατέθεσε αγωγή κατά της ανταγωνίστριας εταιρείας OpenAI, την οποία κατηγορεί ότι υπέκλεψε εταιρικά μυστικά με τη βοήθεια πρώην εργαζομένων της xAI που προσέλαβε.

Σύμφωνα με την αγωγή της xAI, τρεις πρώην υπάλληλοί της –δύο μηχανικοί και ένα υψηλόβαθμο στέλεχος– διαβίβασαν κώδικα και άλλα επιχειρηματικά μυστικά στην OpenAI, αφού αποχώρησαν από την εταιρεία.

Επιπλέον, η εταιρεία του Μασκ υποστηρίζει πως διεξάγεται μια «στρατηγική εκστρατεία» με στόχο να υπονομευτεί η xAI, την οποία ίδρυσε το 2023 ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης και της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Χ (πρώην Twitter).

«Με κάθε θεμιτό ή αθέμιτο τρόπο, η OpenAI θα κάνει τα πάντα όταν απειλείται από έναν καλύτερο καινοτόμο, συμπεριλαμβανομένης της λεηλασίας και της παράνομης ιδιοποίησης των τεχνολογικών επιτευγμάτων, του κώδικα και των επιχειρηματικών σχεδίων της xAI», αναφέρει η αγωγή που κατατέθηκε την Τετάρτη στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Βόρειας Περιφέρειας της Καλιφόρνια.

Η OpenAI δεν ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα της The Washington Post να σχολιάσει την αγωγή.

Η κατάθεση αγωγής κλιμακώνει τη νομική διαμάχη του Μασκ με την εταιρεία που ανέπτυξε το ChatGPT, η οποία ανταγωνίζεται το chatbot της xAI, Grok. Στο παρελθόν, η xAI είχε στραφεί δικαστικά και εναντίον της Apple και της OpenAI, κατηγορώντας τις ότι υπονομεύουν το Grok στο App Store.

Η αγωγή υποστηρίζει ότι ένας πρώην μηχανικός της xAI, που σήμερα εργάζεται στην OpenAI, «ομολόγησε ότι έκλεψε ολόκληρη τη βάση κώδικα της εταιρείας».

Ένας άλλος πρώην μηχανικός κατηγορείται πως «αντέγραψε τον πηγαίο κώδικα της xAI και τον μετέφερε στις προσωπικές του συσκευές μέσω AirDrop, ώστε να τον παραδώσει στην OpenAI».

Επίσης, η xAI ισχυρίζεται ότι πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος του οικονομικού τμήματος έδωσε στην OpenAI τη «μυστική συνταγή» για τη στρατηγική των data centers της.

Στην αγωγή της η xAI κάνει λόγο για εσκεμμένη επιχείρηση κλοπής εμπορικών μυστικών, τονίζοντας πως η πρόσληψη των μηχανικών έγινε μέσω του ίδιου «κυνηγού κεφαλών».

«Η OpenAI στοχεύει πρόσωπα με γνώση των βασικών τεχνολογιών και επιχειρηματικών σχεδίων της xAI -συμπεριλαμβανομένου του πηγαίου κώδικα και των λειτουργικών πλεονεκτημάτων της στην ανάπτυξη data centers- και τα παρακινεί να παραβιάσουν τις συμφωνίες εμπιστευτικότητας και άλλες υποχρεώσεις τους προς την xAI με παράνομα μέσα», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην αγωγή.

Ο δικηγόρος ενός εκ των μηχανικών δεν ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα της WP να σχολιάσει την υπόθεση.



