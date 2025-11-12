Τρίτη θητεία στο ΞΕΕ εξασφάλισε ο Αλέξανδρος Βασιλικός

«Η ανανέωση, για τρίτη συνεχόμενη φορά, της εμπιστοσύνης των εκπροσώπων του ξενοδοχειακού κλάδου στο πρόσωπό μου, για τη θέση του Προέδρου του ΔΣ του θεσμικού συμβούλου της Πολιτείας για θέματα ξενοδοχίας, αποτελεί μεγάλη ευθύνη». Αυτό αναφέρει σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αλέξανδρος Βασιλικός, πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ).

Ο κ. Βασιλικός στην ανάρτησή του τονίζει: «Δεσμεύομαι πως θα κάνω ότι είναι δυνατόν για να φανώ αντάξιός της, μέσα από την προσπάθεια για:

- την υιοθέτηση των αναγκαίων πολιτικών για την εξασφάλιση του βιώσιμου μέλλοντος του κλάδου,

- την αναγνώριση της καθοριστικής συμβολής του κλάδου στην εθνική οικονομία, την απασχόληση και την κοινωνία,

- τη συνέχιση του πρωταγωνιστικού ρόλου της χώρας μας στην Ευρώπη».

Σημειώνεται ότι σήμερα συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβουλίου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος όπως προέκυψε από τις εκλογές που διεξήχθησαν στις 29, 30 και 31 Οκτωβρίου. Κατά τη διαδικασία των αρχαιρεσιών, διαμορφώθηκε η νέα σύνθεση του ΔΣ, η οποία έχει ως ακολούθως:

Αλέξανδρος Βασιλικός, πρόεδρος, Γρηγόρης Τάσιος, αντιπρόεδρος, 'Αρης Σουλούνιας, αντιπρόεδρος, Εμμανουήλ Μανούσος, αντιπρόεδρος και Ζωχερή Μυκωνιάτη, οικονομική επόπτης. Τα νέα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής με αλφαβητική σειρά είναι η Αντιγόνη Μαϊστράλη, ο Κωνσταντίνος Μέριανος, ο Απόστολος Μουσαμάς και ο Δημήτρης Πολλάλης.

