Alpha Bank: πρώτο Innovation Day αφιερωμένο στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Alpha Bank φέρνει για πρώτη φορά στη χώρα μας το Fintech οικοσύστημα σε κοινό χώρο, παρουσιάζοντας μια πλατφόρμα διαλόγου με επίκεντρο την Τεχνητή Νοημοσύνη. Μέσω της διοργάνωσης του Innovation Day, η τράπεζα αναδεικνύει τον ηγετικό της ρόλο σε μια περίοδο όπου οι τεχνολογικές εξελίξεις μετασχηματίζουν ριζικά την οικονομία και την κοινωνία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Innovation Day έχει ως κεντρικό θέμα το «Using AI to power the future, together». Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με τοποθετήσεις του Υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου, και του CEO της Alpha Bank, Βασίλη Ψάλτη. Παρόντες θα είναι εκπρόσωποι από όλο το φάσμα της ελληνικής επιχειρηματικότητας και οικονομίας, ενώ η κεντρική ομιλία θα πραγματοποιηθεί από τον διεθνούς φήμης AI Strategy Leader, Tey Bennerman.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει δύο πάνελ συζητήσεων. Το πρώτο συγκεντρώνει κορυφαία στελέχη από όλες τις συστημικές τράπεζες, με συντονιστή τον Γιώργο Νουνέση, Partner στην ΕΥ.

Στο δεύτερο πάνελ συμμετέχουν εκπρόσωποι σημαντικών επιχειρήσεων άλλων κλάδων, με τον Γιώργο Παπαδημητράκη, Διευθυντή της EPAM, ως συντονιστή.

Στο Innovation Day συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι από venture capitals, startups και οργανισμοί που στηρίζουν τη διοργάνωση, όπως η Endeavor Greece. Οι συζητήσεις εστιάζουν στον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης στον επιχειρηματικό μετασχηματισμό και στη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα διεξαχθεί η τελική φάση του διαγωνισμού FinQuest, όπου οι φιναλίστ θα παρουσιάσουν τις AI λύσεις τους. Οι προτάσεις καλύπτουν ευρύ φάσμα τομέων, από τον αγροδιατροφικό κλάδο και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, μέχρι τα ταξίδια, τη διοίκηση επιχειρήσεων και τον αθλητισμό, ξεχωρίζοντας για την καινοτόμο αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η κριτική επιτροπή αποτελείται από υψηλόβαθμα στελέχη της Alpha Bank, της UniCredit, της Endeavor Greece, της IBM, της Microsoft και της BigPi Ventures.

Θα απονεμηθούν τρία βραβεία: Το πρώτο, αξίας 15.000 ευρώ, προσφέρεται από την Alpha Bank. Το δεύτερο, ύψους 10.000 ευρώ, από την IBM. Το τρίτο περιλαμβάνει ένα πακέτο υπηρεσιών για startups από τη Microsoft.

Επιπλέον, η EPAM θα παρέχει στους τρεις νικητές τρεις εβδομάδες δωρεάν συμβουλευτικής στον τομέα της τεχνολογίας.

Ο Μιχάλης Τσαρμπόπουλος, Chief Digital and Technology Officer της Alpha Bank, επισήμανε πως η τράπεζα επενδύει στρατηγικά στην τεχνητή νοημοσύνη μέσω μιας value-based προσέγγισης, ενσωματώνοντας λύσεις AI τόσο εσωτερικά όσο και στις σχέσεις με τους πελάτες. Τόνισε ότι το Innovation Day και ο διαγωνισμός FinQuest αποτελούν απτές αποδείξεις της στρατηγικής αυτής, αλλά και της ανάδειξης των ταλέντων της χώρας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Το Innovation Day θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Νοεμβρίου στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά στο YouTube.

