Η tbi bank προχώρησε με επιτυχία την περασμένη εβδομάδα σε δημόσια έκδοση ομολόγου επιλέξιμου για MREL, αντλώντας 60 εκατ. ευρώ. Το ομόλογο έχει διάρκεια τριών ετών και δυνατότητα ανάκλησης μετά από δύο έτη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας, η συναλλαγή συγκέντρωσε αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο των 30-40 εκατ. ευρώ. Η τράπεζα αποδέχτηκε εντολές μόνο με επιτόκιο έως 7,0%, ενώ η τιμή στόχος είχε οριστεί μεταξύ 6,5% και 7,5%. Όλοι οι επενδυτές θα λάβουν σταθερό ετήσιο κουπόνι 7,0%.

Νωρίτερα μέσα στο έτος, η tbi bank είχε ολοκληρώσει ακόμη μία έκδοση ομολόγου επιλέξιμου για MREL, αξίας 34 εκατ. ευρώ. Και τις δύο συναλλαγές διαχειρίστηκε η ομάδα της τράπεζας.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής της tbi bank, Lukas Tursa, δήλωσε: «Εκτιμούμε ιδιαίτερα το ισχυρό ενδιαφέρον από ένα ευρύ φάσμα επενδυτών και την εμπιστοσύνη τους προς την tbi. Το νέο ομόλογο θα ενισχύσει περαιτέρω τη συνεχή μας ανάπτυξη σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιούμαστε - στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα».

Η tbi bank έχει εδραιωθεί ως ένας από τους πιο δραστήριους εκδότες ομολόγων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, έχοντας ολοκληρώσει πέντε δημόσιες εκδόσεις τα τελευταία δύο χρόνια. Κατά τη διάρκεια του 2025, η τράπεζα άντλησε σχεδόν 100 εκατ. ευρώ από τις αγορές, παρέχοντας στους επενδυτές ελκυστικά και ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία όσον αφορά τη διάρκεια και την απόδοση.

Το νέο ομόλογο αναμένεται να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο της Σόφιας τις επόμενες εβδομάδες, μαζί με τις υπόλοιπες εκδόσεις της τράπεζας.

Η tbi συγκαταλέγεται στις challenger banks της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με παρουσία σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Ελλάδα, Γερμανία και Λιθουανία. Η τράπεζα αποτελεί περιφερειακό ηγέτη σε λύσεις εναλλακτικών πληρωμών και χρηματοδότησης, προσφέροντας καινοτόμες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες μέσω μιας πλήρως ψηφιακής εμπειρίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

