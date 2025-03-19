Η Nova, μέλος της United Group του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανακοινώνει ότι η πλατφόρμα EON, σε συνέχεια της αναβάθμισης και του εμπλουτισμού της εμπειρίας ψυχαγωγίας, προσφέρει στους θεατές ένα νέο κατάλογο On Demand βγαλμένο από τη ζωή. Στο Nova Docu ξεχωρίζουν τα συναρπαστικά ντοκιμαντέρ King Otto, Dolphin Man και Battery Man, καθώς και πολλά άλλα βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Ο κατάλογος Nova Docu δημιουργήθηκε και λανσαρίστηκε αρχικά από την United Media, που είναι η εταιρεία ΜΜΕ της United Group, στα τέλη του περασμένου έτους σε Βουλγαρία, Κροατία, Σλοβενία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία και Μαυροβούνιο.

«Είμαστε εξαιρετικά περήφανοι για την επιτυχία που έχει ήδη σημειώσει ο κατάλογος Nova Docu, με πάνω από μισό εκατομμύριο προβολές τον πρώτο μήνα. Με μια προσεκτικά επιλεγμένη συλλογή με περισσότερες από 60 ταινίες, συμπεριλαμβανομένων τοπικών ντοκιμαντέρ και βραβευμένων παγκοσμίων παραγωγών, ο κατάλογος ανανεώνεται συνεχώς, προσφέροντας στο κοινό φρέσκο, συναρπαστικό περιεχόμενο. Τα ντοκιμαντέρ δεν είναι απλώς ιστορίες· παρέχουν σημαντικές γνώσεις, προκαλούν κριτικά καθιερωμένες αντιλήψεις και προάγουν μια βαθύτερη κατανόηση του κόσμου γύρω μας», δήλωσε ο Daniel Bukumirović, Digital Content Director της United Media. Παράλληλα, τόνισε τη σημασία των ποιοτικών ντοκιμαντέρ ως πηγής γνώσης και κριτικής σκέψης στη σημερινή, ταχύτατα εξελισσόμενη, εποχή.

Μεταξύ των ντοκιμαντέρ που είναι άμεσα διαθέσιμα στον κατάλογο Nova Docu είναι:

King Otto: Ζήσε ξανά την απόλυτη ιστορία του αουτσάιντερ - πώς το 2004, η Ελλάδα και ο «Βασιλιάς» Ότο έγραψαν ιστορία στο ποδόσφαιρο! Το καλοκαίρι του 2004, οι θεατές παρακολουθούσαν την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, που δεν είχε διακριθεί σε κάποια μεγάλη διοργάνωση, να κατατροπώνει τους γίγαντες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και να γίνεται η πιο αναπάντεχη πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο αρχιτέκτονας πίσω από αυτόν τον πρωτοφανή θρίαμβο ήταν ο θρυλικός Γερμανός προπονητής ποδοσφαίρου «βασιλιάς» Ότο Ρεχάγκελ. Αφού σημείωσε σημαντικές επιτυχίες στη Γερμανία, πήρε την τολμηρή απόφαση να αφήσει πίσω του όλα όσα γνώριζε και να εργαστεί σε μια ξένη χώρα. Αυτή είναι η ιστορία, του πώς αυτοί οι δύο αντίθετοι πολιτισμοί συναντήθηκαν, για να μιλήσουν την ίδια γλώσσα και να γράψουν ένα νέο κεφάλαιο μυθολογίας.

Dolphin Man: Ανακάλυψε την ιστορία του Dolphin Man, του θρυλικού δύτη που βρίσκεται πίσω από την ταινία The Big Blue! To βραβευμένο ως καλύτερο ντοκιμαντέρ στα Βραβεία Ίρις – Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου (2018) και στο Los Angeles Greek Film Festival (2018) εξιστορεί τη συναρπαστική ιστορία του θρυλικού δύτη Ζακ Μαγιόλ, ήρωα της ταινίας” Το Απέραντο Γαλάζιο” (“The Big Blue”) του Λικ Μπεσόν. Το “Dolphin Man” μεταφέρει το επείγον μήνυμα για την προστασία της θάλασσας και τη βιωματική εμπειρία της επανασύνδεσης του ανθρώπου με τη φύση. Το ντοκιμαντέρ συνδυάζει σπάνια αρχειακά φιλμ με σύγχρονες υποβρύχιες λήψεις, για να αναδείξει πώς ο άνθρωπος-δελφίνι έγινε το σύμβολο μιας ολόκληρης γενιάς, συνδέοντας την ελεύθερη κατάδυση με ένα εσωτερικό ταξίδι που μας φέρνει σε επαφή με τον βαθύτερο εαυτό μας.

Battery Man: Γνώρισε τον άνθρωπο που αψηφά τους νόμους της φυσικής και ελέγχει τον ηλεκτρισμό με γυμνά χέρια. Μπορεί να εξηγηθεί ποτέ αυτό το φαινόμενο? Το ντοκιμαντέρ μας γνωρίζει τον άνθρωπο του οποίου τη ζωή άλλαξε ο ηλεκτρισμός. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος, που μπορεί να τηγανίσει ένα χοτ ντογκ με γυμνά χέρια, σε μια προσπάθεια να γίνει το πρώτο ανθρώπινο λέιζερ.

Γίνε μέρος αυτών και πολλών ακόμα εξαιρετικών ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Όλα αυτά στο Nova Docu, που προστίθεται στην ήδη πλούσια υπηρεσία ΕΟΝ Οn Demand που την περασμένη χρονιά περιλάμβανε περισσότερους από 12.000 τίτλους.

Αλματώδης αύξηση του χρόνου θέασης της ΕΟΝ

Η ΕΟΝ, η κορυφαία πλατφόρμα συνδρομητικής τηλεόρασης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη που δημιουργήθηκε από τη United Cloud, το καινοτόμο κέντρο έρευνας και ανάπτυξης της United Group, έχει καταφέρει να αποκτήσει πιστό κοινό που απολαμβάνει το πλούσιο και premium περιεχόμενό της. O συνολικός χρόνος θέασης των συνδρομητών της EON αυξήθηκε κατά 75% την προηγούμενη χρονιά ξεπερνώντας τις 285.000.000 ώρες.

Η EON προσφέρει σύγχρονο και φιλικό προς τον χρήστη user interface, που περιλαμβάνει προσωποποιημένες προτάσεις περιεχομένου, ειδικά σχεδιασμένο και ασφαλές περιβάλλον για παιδιά μέσω της υπηρεσίας EON Kids, εξατομίκευση και επιλογή λήψης (download), προκειμένου οι συνδρομητές να απολαμβάνουν, όποτε και όπου θέλουν, το περιεχόμενο της επιλογής τους ακόμα και χωρίς σύνδεση, καθώς και ποικιλία χρηστικών λειτουργιών που αναβαθμίζουν την εμπειρία θέασης, όπως συνέχιση θέαση σε άλλη συσκευή, υπενθυμίσεις, αγαπημένα κ.ά.

