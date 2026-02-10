Η Spotify Technology SA, ο σουηδικός κολοσσός της μουσικής ροής, πρόσθεσε αριθμό-ρεκόρ χρηστών το τελευταίο τρίμηνο, ξεπερνώντας κατά πολύ τις εκτιμήσεις των αναλυτών της Wall Street.

Η μεγαλύτερη υπηρεσία streaming στον κόσμο πρόσθεσε 38 εκατομμύρια χρήστες από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο, φτάνοντας συνολικά τα 751 εκατομμύρια, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας την Τρίτη. Ο αριθμός αυτός ξεπέρασε τη μέση πρόβλεψη των αναλυτών για 745,2 εκατομμύρια χρήστες.

Η εταιρεία απέδωσε την αύξηση στην καμπάνια “Wrapped” στο τέλος του έτους, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να μοιράζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες και τραγούδια. Η Spotify ανέφερε επίσης ότι η παγκόσμια κυκλοφορία μιας αναβαθμισμένης δωρεάν έκδοσης της υπηρεσίας συνέβαλε στην ανάπτυξη.

Η μετοχή της Spotify σημείωσε άνοδο έως και 15% στις πρωινές συναλλαγές στη Νέα Υόρκη την Τρίτη. Μέχρι στιγμής φέτος, η μετοχή είχε υποχωρήσει κατά 28%, σε σύγκριση με άνοδο 1,7% του δείκτη S&P.

Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 701 εκατ. ευρώ, έναντι εκτιμήσεων για 639,1 εκατ. ευρώ. Το μικτό περιθώριο κέρδους, ένας βασικός δείκτης για τους επενδυτές που παρακολουθούν τη βελτίωση της κερδοφορίας, αυξήθηκε στο 33,1%, επίσης σε επίπεδο ρεκόρ. Τα έσοδα από διαφημίσεις, ένας τομέας που δυσκολεύεται να αναπτυχθεί, μειώθηκαν κατά 4% σε ετήσια βάση.

Η εταιρεία εξέδωσε επίσης καθοδήγηση για το πρώτο τρίμηνο, προβλέποντας 759 εκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες, αριθμό υψηλότερο από τις προβλέψεις των αναλυτών. Η Spotify εκτιμά ότι τα έσοδα θα παραμείνουν αμετάβλητα στα 4,5 δισ. ευρώ λόγω συναλλαγματικών διακυμάνσεων.

Η ισχυρή υπέρβαση των εκτιμήσεων αποτελεί μια πρώιμη επιτυχία για τους Gustav Söderström και Alex Norström, οι οποίοι ανέλαβαν καθήκοντα συνδιευθυνόντων συμβούλων στις αρχές του έτους, διαδεχόμενοι τον μακροχρόνιο ηγέτη και συνιδρυτή, Daniel Ek.

Τα τελευταία είκοσι χρόνια, η Spotify έχει επεκταθεί πέρα από τη μουσική, ενσωματώνοντας podcasts, audiobooks, βίντεο και πλέον και φυσικά βιβλία, επιδιώκοντας να εξελιχθεί σε έναν ευρύτερο κόμβο ψυχαγωγίας.

«Είναι απίστευτο να σκεφτεί κανείς ότι πλέον εξυπηρετούμε πάνω από τα τρία τέταρτα του δισεκατομμυρίου ανθρώπους σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Norström σε προετοιμασμένες δηλώσεις. «Ιδρυθήκαμε για να λύσουμε κάτι που έμοιαζε αδύνατο και η φιλοδοξία υπήρξε η κινητήριος δύναμη της επιτυχίας μας από τα πρώτα μας βήματα. Και η φιλοδοξία θα καθοδηγήσει και το επόμενο κεφάλαιο».

Τους τελευταίους μήνες, η εταιρεία έχει παρουσιάσει λειτουργίες που δίνουν στους χρήστες μεγαλύτερο έλεγχο στην πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων επιμέλειας για όσους θέλουν να διαμορφώνουν την εμπειρία ακρόασής τους.

Ένα νέο εργαλείο, το λεγόμενο “prompted playlist”, χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να μετατρέπει γραπτές περιγραφές του είδους μουσικής που επιθυμεί ένας χρήστης σε λίστες αναπαραγωγής, αντλώντας πληροφορίες από το διαδικτυακό περιβάλλον και τις προηγούμενες προτιμήσεις του. Η Spotify παρουσίασε επίσης μουσικά βίντεο στην υπηρεσία στις ΗΠΑ και την περασμένη εβδομάδα ήταν από τις λίγες πλατφόρμες που φιλοξένησαν την πρεμιέρα του νέου βίντεο της Taylor Swift.

Η εταιρεία κατέβαλε πάνω από 11 δισ. δολάρια σε δικαιούχους μουσικών δικαιωμάτων το 2025, αύξηση άνω του 10% σε σχέση με το 2024. Τον προηγούμενο μήνα ανακοίνωσε επίσης αυξήσεις τιμών στις ΗΠΑ, ανεβάζοντας το κόστος της ατομικής συνδρομής κατά ένα δολάριο, στα 13 δολάρια τον μήνα.

Οι επενδυτές ενθαρρύνουν τη Spotify να συνεχίσει τις αυξήσεις τιμών σε αγορές όπου η ανάπτυξη έχει επιβραδυνθεί. Ωστόσο, μετά από μια σειρά αυξήσεων από πολλές δημοφιλείς πλατφόρμες streaming τα τελευταία χρόνια, ορισμένοι αναλυτές ανησυχούν ότι δεν θα υπάρχει πλέον περιθώριο για περαιτέρω αυξήσεις.

Πηγή: skai.gr

