Η Paramount Skydance Corp., σε μια προσπάθεια να πείσει τους μετόχους της Warner Bros. Discovery να στηρίξουν την επιθετική πρόταση εξαγοράς που έχει υποβάλει για τον κολοσσό έναντι της πρότασης της Netflix, αποφάσισε να «γλυκάνει» ακόμη περισσότερο την προσφορά της.

Όπως ανακοίνωσε η Paramount την Τρίτη, προτίθεται να καλύψει τη ρήτρα καταγγελίας της συμφωνίας ύψους 2,8 δισ. δολαρίων που θα πρέπει να καταβάλλει η Warner Bros στη Netflix, αν λύσει τη συμφωνία της με τον κολοσσό του streaming. Θα καλύψει επίσης τις αμοιβές ύψους 1,5 δισ. δολαρίων που συνδέονται με αναχρηματοδότηση χρέους της Warner Bros.

Παράλληλα, για να πείσει ότι θα λάβει γρήγορα της έγκριση των ρυθμιστικών αρχών, η Paramount δήλωσε ότι θα καταβάλλει «ρήτρα καθυστέρησης» (ticking fee) ύψους 25 σεντς ανά μετοχή στους μετόχους της Warner Bros. για κάθε τρίμηνο, μετά τις 31 Δεκεμβρίου, που θα περνά χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η συναλλαγή.

Το «ticking fee» των 25 σεντς ανά μετοχή αντιστοιχεί σε περίπου 650 εκατ. δολάρια σε μετρητά ανά τρίμηνο, για κάθε τρίμηνο από την 1η Ιανουαρίου 2027 μέχρι την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Paramount, ανακοίνωσε η εταιρεία την Τρίτη.

Η Warner Bros Discovery και η Netflix δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα στα αιτήματα του Reuters να σχολιάσουν τη νέα ανακοίνωση της Paramount.

Τόσο η Netflix όσο και η Paramount επιδιώκουν να αποκτήσουν τη Warner Bros και να αποκτήσουν πρόσβαση στα κορυφαία κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιό της, την εκτεταμένη βιβλιοθήκη περιεχομένου της και τα δημοφιλή franchises όπως το «Game of Thrones», το «Harry Potter» και οι υπερήρωες της DC Comics, Batman και Superman.

Η Paramount κατέβαλλε εντατικές προσπάθειες για να πείσει τους μετόχους της Warner Bros ότι η πρότασή της είναι καλύτερη, όμως η τελευταία απέρριψε την πρότασή της και συμφώνησε να πουλήσει τα στούντιό της και την υπηρεσία streaming ΗΒΟ Max στη Netflix έναντι έναντι 27,75 δολαρίων ανά μετοχή, ή συνολικού τιμήματος 82,7 δισ. δολαρίων.

Πηγή: skai.gr

