ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ: «Δεν αποδεχόμαστε το πρόστιμο που επέβαλε η ΔΙΜΕΑ»

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ αρνείται το πρόστιμο των 72.370 ευρώ που της επέβαλε η ΔΙΜΕΑ, υποστηρίζοντας ότι δεν βασίζεται σε τεκμηριωμένα στοιχεία και ότι δεν παρέκκλινε από το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους.

Από τους 622 κωδικούς προϊόντων που ελέγχθηκαν το Μάιο και Ιούνιο 2025, στους 610 δεν βρέθηκαν διαφορές, ενώ για τους 12 υπό αμφισβήτηση κωδικούς, ο έλεγχος βασίστηκε σε ασαφές και μη εφαρμόσιμο πλαίσιο, το οποίο καταργήθηκε μετά τον έλεγχο.

Η εταιρεία τονίζει ότι είναι 100% ελληνική με στόχο την προσφορά χαμηλών και τίμιων τιμών προς τα ελληνικά νοικοκυριά και ζητά από την πολιτεία να σταματήσει την στοχοποίηση των σούπερ μάρκετ όσον αφορά τις αυξήσεις τιμών.

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ με αφορμή το πρόστιμο ύψους 72.370 ευρώ που επιβλήθηκε από τη ΔΙΜΕΑ. Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Θέλουμε να ενημερώσουμε με υπευθυνότητα και σεβασμό το καταναλωτικό κοινό ότι η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ δεν αποδέχεται το πρόστιμο που της επιβλήθηκε από τη ΔΙΜΕΑ, καθώς θεωρούμε ότι δεν στηρίζεται σε πραγματικά και τεκμηριωμένα στοιχεία. Από τους 622 κωδικούς προϊόντων που ελέγχθηκαν τον Μάιο και Ιούνιο 2025, στους 610 δεν διαπιστώθηκε καμία απολύτως διαφορά. Για τους 12 κωδικούς για τους οποίους η ΔΙΜΕΑ επέβαλε πρόστιμο, η θέση μας είναι ότι η εταιρεία μας ουδέποτε παρέκκλινε από το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους και ότι ο έλεγχος βασίστηκε σε ένα πλαίσιο που ήταν ασαφές και πρακτικά μη εφαρμόσιμο το οποίο μάλιστα καταργήθηκε αμέσως μετά τον έλεγχο, 30.6.2025».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ είναι μια 100% ελληνική εταιρεία, που εδώ και χρόνια προσπαθεί καθημερινά να προσφέρει χαμηλές και τίμιες τιμές, από τις πιο ανταγωνιστικές της αγοράς, στηρίζοντας έμπρακτα τα ελληνικά νοικοκυριά.

«Δεν δεχόμαστε σε καμία περίπτωση να αμφισβητείται η αξιοπιστία και η συνέπειά μας απέναντι στους πελάτες που μας εμπιστεύονται. Η πολιτεία οφείλει να σταματήσει να στοχοποιεί τα σούπερ μάρκετ ως δήθεν υπεύθυνα για τις αυξήσεις των τιμών, τη στιγμή που γνωρίζει επακριβώς τις πραγματικές αιτίες της ακρίβειας. Για την αντιμετώπισής της, απαιτείται σοβαρή και ουσιαστική ενασχόληση με το πρόβλημα. Η παραπληροφόρηση δεν βοηθά κανέναν. Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλύτερα :να στεκόμαστε δίπλα στον καταναλωτή, με υπευθυνότητα και σεβασμό» υπογραμμίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

