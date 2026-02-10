Η Google, θυγατρική της Alphabet, έλαβε την Τρίτη την πλήρη έγκριση της ΕΕ σχετικά με την εξαγορά της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Wiz, αξίας 32 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συμφωνία που έχει πραγματοποιήσει ποτέ, αφού οι ρυθμιστικές αρχές δήλωσαν ότι η συμφωνία δεν θα προξενούσε προβλήματα ανταγωνισμού.

Η συμφωνία, που ανακοινώθηκε τον Μάρτιο του περασμένου έτους, θα ενισχύσει την παρουσία της Google στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και του cloud computing, όπου ανταγωνίζεται τους μεγαλύτερους αντιπάλους της, Amazon.com και Microsoft.

«Η Google βρίσκεται πίσω από την Amazon και τη Microsoft όσον αφορά τα μερίδια αγοράς στην υποδομή νέφους (cloud), και η αξιολόγησή μας επιβεβαίωσε ότι οι πελάτες θα συνεχίσουν να έχουν αξιόπιστες εναλλακτικές λύσεις και τη δυνατότητα να αλλάξουν παρόχους», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η επικεφαλής της αντιμονοπωλιακής αρχής της ΕΕ, Τερέζα Ριμπέρα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ενεργεί ως ρυθμιστική αρχή ανταγωνισμού της ΕΕ, δήλωσε ότι τα δεδομένα που αποκτά η Google μέσω της συμφωνίας δεν είναι εμπορικά ευαίσθητα και μπορούν επίσης να αξιολογηθούν από άλλες εταιρείες λογισμικού ασφαλείας.

Τα τελευταία χρόνια, οι συμφωνίες στον τομέα της τεχνολογίας έχουν προκαλέσει μεγαλύτερη ρυθμιστική εποπτεία λόγω ανησυχιών ότι θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ισχύ των μεγάλων εταιρειών στην αγορά και να αποκλείσουν τους μικρότερους ανταγωνιστές.

Πηγή: skai.gr

