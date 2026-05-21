Στην κορυφή της Ευρώπης βρέθηκε ξανά το αεροδρόμιο της Αθήνας, κατακτώντας την πρώτη θέση με τις ψήφους των αεροπορικών εταιρειών.

Στη φετινή μεγαλύτερη ετήσια συνάντηση του κλάδου των ευρωπαϊκών αερομεταφορών «Routes Europe 2026» (18-20 Μαΐου) που έγινε στο Ρίμινι της Ιταλίας, το αεροδρόμιο της Αθήνας - «επαναλαμβάνοντας την επιτυχία της προηγούμενης χρονιάς», όπως επισήμαναν οι διοργανωτές - κατέκτησε ξανά την πρώτη θέση για τη στρατηγική μάρκετινγκ και τις ενέργειές του για την ανάπτυξη της αγοράς της Αθήνας, στην πλέον ανταγωνιστική κατηγορία άνω των 20 εκατομμυρίων επιβατών.

Τα βραβεία Routes είναι μοναδικά στο είδος τους, καθώς η ψήφος και η διαδικασία απόφασης ανήκουν αποκλειστικά στις αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες επιβραβεύουν την αριστεία στην αεροπορική ανάπτυξη παγκοσμίως.

« Η φετινή διάκριση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς έρχεται λίγους μήνες μετά τη μεγάλη επιτυχία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών στα Routes World 2025, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική της Αθήνας ως μίας από τις πλέον ανταγωνιστικές και αναπτυσσόμενες αεροπορικές αγορές διεθνώς», επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του ΔΑΑ.

Στην κατηγορία του αεροδρομίου της Αθήνας, διαγωνίστηκαν επίσης τα αεροδρόμια της Ρώμης, του Μονάχου, των Βρυξελλών και της Κωνσταντινούπολης (Istanbul Sabiha Gökçen International Airport).

Υπενθυμίζεται πως το 2025, ο ΔΑΑ κατέγραψε νέα ιστορική επίδοση, εξυπηρετώντας 34 εκατομμύρια επιβάτες, αυξημένους κατά 6,7% σε σχέση με το 2024. Παράλληλα, 21 αεροπορικές εταιρείες, εκ των οποίων 9 νέες για την αγορά της Αθήνας, πρόσθεσαν υπηρεσίες στο δίκτυο του αεροδρομίου, με 29 νέους προορισμούς, ενώ 20 επιπλέον αυξήσεις συχνοτήτων και νέες υπηρεσίες σε υφιστάμενα δρομολόγια ενίσχυσαν περαιτέρω τη διασυνδεσιμότητα της πόλης.

Η Ιωάννα Παπαδοπούλου, διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, δήλωσε «Η πρώτη θέση στα ιδιαίτερα ανταγωνιστικά βραβεία Routes Europe μας χαροποιεί ιδιαίτερα και αποτελεί ένα ισχυρό κίνητρο για να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με την ίδια προσήλωση για την ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας του αεροδρομίου και της πόλης μας.

Η διάκριση αυτή έχει για εμάς ξεχωριστή σημασία, καθώς προέρχεται από τις αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες αναγνωρίζουν τόσο τη συνεχιζόμενη δυναμική της αγοράς της Αθήνας όσο και τη σταθερή υποστήριξη του αεροδρομίου στην περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Ένα θερμό «ευχαριστώ» στις αεροπορικές εταιρείες για την εμπιστοσύνη τους και, βεβαίως, στους συνεργάτες μου, στην ομάδα αεροπορικού μάρκετινγκ του ΔΑΑ, για τη σκληρή δουλειά και την πραγματικά ομαδική προσπάθεια με εξαιρετικό αποτέλεσμα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.