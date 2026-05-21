easyJet: Προσαρμοσμένες ζημιές προ φόρων 552 εκατ. στερλινών το α' εξάμηνο 2026

Προσαρμοσμένες ζημιές προ φόρων ύψους 552 εκατ. στερλινών κατέγραψε στο πρώτο εξάμηνο της οικονομικής χρήσης 2026, που έληξε στις 31 Μαρτίου, η βρετανική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους easyJet, προειδοποιώντας παράλληλα ότι οι προοπτικές για ολόκληρο το έτος παραμένουν αβέβαιες, λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου είναι σύμφωνα με την εκτίμηση της διοίκησης των Απρίλιο, όταν είχε προειδοποιήσει για ζημιές ύψους 540 έως 560 εκατ. λιρών.

Προσθέτει επίσης πως αν και μέχρι στιγμής το δεύτερο εξάμηνο χαρακτηρίζεται από αυξημένες κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, έχει επηρεαστεί από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή λόγω του υψηλότερου κόστους των καυσίμων και της περιορισμένης ορατότητας ως προς τη μελλοντική ζήτηση.

Η ζήτηση για ταξίδια, σύμφωνα με την εταιρεία, παρέμεινε θετική, με τον αριθμό επιβατών να αυξάνεται κατά 6% σε ετήσια βάση, οδηγώντας σε συντελεστή πληρότητας 90%, αυξημένο κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με πέρυσι.

Ο τομέας easyJet holidays συνέχισε να καταγράφει ισχυρή ζήτηση, με τον αριθμό πελατών να αυξάνεται κατά 22% σε ετήσια βάση.

Οι στρατηγικές επενδύσεις στη Milan Linate και στη Rome Fiumicino απέδωσαν σύμφωνα με τις προσδοκίες κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας τους στη χειμερινή περίοδο, με συνολικό κόστος επένδυσης 30 εκατ. λιρών.

Η ετήσια επίδοση σε άλλες αγορές επηρεάστηκε από τις συνεχιζόμενες επενδύσεις σε χωρητικότητα για τη βελτίωση της αξιοποίησης των αεροσκαφών κατά τον χειμώνα, από την ανταγωνιστική υπερπροσφορά διαθέσιμης χωρητικότητας σε ορισμένες τουριστικές αγορές, καθώς και από πληθωριστικές πιέσεις στο κόστος που επιβάρυναν κυρίως το πρώτο εξάμηνο.

Αυτό αντανακλά την ετήσια ενσωμάτωση των μέτρων ανθεκτικότητας για το καλοκαίρι του 2025, την εφαρμογή αυξήσεων στα τέλη αεροδρομίων άνω του πληθωρισμού, τους υψηλότερους χειμερινούς συντελεστές πληρότητας και τη συνεχιζόμενη επένδυση στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Όσον αφορά το δεύτερο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2026, όπως επισημάνθηκε και στην ενημέρωση του Απριλίου, θα επηρεαστεί από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, με αυξημένο κόστος καυσίμων και βραχυπρόθεσμη αβεβαιότητα ως προς τη ζήτηση.

Σύμφωνα με την εταιρεία, παρατηρείται θετική δυναμική στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής από την έναρξη της σύγκρουσης, ωστόσο οι συνολικές κρατήσεις για την καλοκαιρινή περίοδο υπολείπονται σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό χρονικό σημείο.

Καθώς ο Όμιλος διαχειρίζεται αυτή τη βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα από θέση ισχύος, η easyJet παραμένει προσηλωμένη στις στρατηγικές πρωτοβουλίες της που στοχεύουν στη μεσοπρόθεσμη βελτίωση των περιθωρίων και της κερδοφορίας. Οι ενέργειες αυτές αναμένεται να στηρίξουν ελκυστικές αποδόσεις για τους μετόχους, καθώς η εταιρεία επιστρέφει σταδιακά σε ένα ομαλοποιημένο λειτουργικό περιβάλλον.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα εξαμήνου, ο Kenton Jarvis, Διευθύνων Σύμβουλος της easyJet, σχολίασε: «Παρά το γεγονός ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί βραχυπρόθεσμη αβεβαιότητα, η easyJet βρίσκεται σε ισχυρή θέση για να διαχειριστεί το τρέχον περιβάλλον, υποστηριζόμενη από έναν από τους πιο ισχυρούς ισολογισμούς επενδυτικής βαθμίδας στην ευρωπαϊκή αεροπορία.

Καταγράψαμε ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις κατά το πρώτο εξάμηνο, με τη θετική ζήτηση να οδηγεί σε συντελεστή πληρότητας 90%, αυξημένο κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με πέρυσι, καθώς και περαιτέρω βελτίωση στην ικανοποίηση των πελατών, παράλληλα με τη συνεχή ανάπτυξη της easyJet holidays.

Η easyJet δεν αντιμετωπίζει καμία διαταραχή στον εφοδιασμό καυσίμων, συνεχίζουμε να λειτουργούμε κανονικά και οι πελάτες μας μπορούν να προχωρούν σε κρατήσεις με εμπιστοσύνη, επωφελούμενοι από τις ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές μας. Η στρατηγική μας είναι σαφής: μέσω πειθαρχημένης ανάπτυξης, επιτάχυνσης του upgauging και περαιτέρω επέκτασης της easyJet holidays, στοχεύουμε να ανακάμψουμε από τις επιπτώσεις της τρέχουσας συγκυρίας και να προχωρήσουμε προς τους μεσοπρόθεσμους οικονομικούς μας στόχους, αποδίδοντας αξία στους μετόχους καθώς το περιβάλλον ομαλοποιείται.»

Πηγή: skai.gr

