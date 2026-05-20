Η Hilton επιλέγει την Κρήτη για τη στρατηγική επέκτασή της στην Ελλάδα

Όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Κάρλος Μαλλιαρουδάκης, επιχειρησιακός διευθυντής (Chief Operating Officer της Hotelleading), εταιρεία του κρητικού ομίλου, η επιλογή της Κρήτης από έναν από τους ισχυρότερους διεθνείς ξενοδοχειακούς ομίλους συνδέεται με τη διαρκώς αυξανόμενη δυναμική του νησιού, την ποιότητα του τουριστικού της προϊόντος αλλά και τις προοπτικές ανάπτυξης προς ένα μοντέλο δωδεκάμηνου τουρισμού.

Αρχές Ιουνίου ανοίγει τις πύλες του το Hilton Chania Old Town Resort & Spa

Το Hilton Chania Old Town Resort & Spa, το οποίο ανοίγει τις επόμενες εβδομάδες στα Χανιά, αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο «Hilton» που λειτουργεί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, μετά τη μετατροπή του ιστορικού Hilton Αθηνών σε Conrad.

Το νέο ξενοδοχείο αναπτύσσεται σε επτά ορόφους και διαθέτει 85 δωμάτια με ισάριθμες ιδιωτικές πισίνες, ένα concept που -σύμφωνα με τη διοίκηση- δεν υπάρχει σήμερα σε άλλο ξενοδοχείο της Hilton παγκοσμίως, όπως χαρακτηριστικά τονίστηκε.

Η νέα ξενοδοχειακή μονάδα, υπό τη διαχείριση της Hotelleading και με το brand της Hilton Hotels & Resorts, φιλοδοξεί να ενισχύσει το αποτύπωμα των Χανίων στον χάρτη του ποιοτικού αστικού και βιωματικού τουρισμού, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη συνολική αναβάθμιση της περιοχής, όπως τονίζεται.

Η ενίσχυση του τουρισμού πόλης στα Χανιά, η λειτουργία 12 μήνες τον χρόνο και η δημιουργία νέας προστιθέμενης αξίας για την τοπική οικονομία βρίσκονται στο επίκεντρο της συγκεκριμένης επένδυσης, με τη διοίκηση να εκτιμά ότι το project θα συμβάλει ουσιαστικά στην περαιτέρω αναβάθμιση της Παλιάς Πόλης και της συνολικής εμπειρίας φιλοξενίας στον προορισμό.

Στο μεταξύ, η συνεργασία της Hilton με τον όμιλο Τσιλεδάκη επεκτείνεται περαιτέρω στην Κρήτη, με δύο νέες μεγάλες τουριστικές επενδύσεις. Η πρώτη αφορά νέα μονάδα περίπου 140 δωματίων στη Γεωργιούπολη με οικογενειακό και all inclusive χαρακτήρα, ενώ η δεύτερη αφορά πολυτελές project στην Επισκοπή Ρεθύμνου, το οποίο εκτιμάται ότι θα φτάσει έως και τα 200 δωμάτια και bungalows.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του ομίλου, η μονάδα στη Γεωργιούπολη αναμένεται να λειτουργήσει το 2028, ενώ η έτερη, αυτή της Επισκοπής στα τέλη του 2029 ή στις αρχές του 2030.

Στο επίκεντρο ο 12μηνος τουρισμός με όχημα τα συνέδρια

Όπως προαναφέρθηκε, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο σκέλος του δωδεκαμηνου τουρισμού, με τη διοίκηση να επισημαίνει ότι στόχος είναι τα Χανιά να ενισχύσουν τη θέση τους ως προορισμός που θα μπορεί να λειτουργεί πέρα από το στενό πλαίσιο της θερινής περιόδου, αξιοποιώντας εργαλεία όπως είναι ο συνεδριακός τουρισμός αλλά και τα διεθνή εταιρικά events.

Σε αυτό το πλαίσιο, το νέο Hilton στα Χανιά θα διαθέτει συνεδριακό κέντρο δυναμικότητας περίπου 250 ατόμων, με στόχο την προσέλκυση συνεδρίων, εταιρικών συναντήσεων και ταξιδιών κινήτρων από αγορές του εξωτερικού. Στο σημείο αυτό ο κ. Μαλλιαρουδάκης υπογράμμισε ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε η διεθνής αγορά των συνεδρίων να προσθέσει την Κρήτη στο καλεντάρι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη διεύρυνση της τουριστικής κίνησης και τον χειμώνα.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αμερικανική αγορά, με τη Hilton να αξιοποιεί το διεθνές δίκτυο κρατήσεων και το πρόγραμμα Hilton Honors, το οποίο -όπως αναφέρεται- έχει ήδη αυξήσει σημαντικά την παρουσία Αμερικανών επισκεπτών στα Χανιά. Άλλωστε με τις απευθείας πτήσεις από τις ΗΠΑ στην Αθήνα, η Κρήτη έχει ήδη αποτελέσει ελκυστικό προορισμό για τους αμερικάνους.

Γαστρονομία και ευεξία

Ειδική αναφορά γίνεται και στο σκέλος της γαστρονομίας, καθώς το Hilton Chania Old Town Resort & Spa διαθέτει εγκαταστάσεις ευεξίας και γαστρονομίας διεθνών προδιαγραφών.

Συγκεκριμένα ενσωματώνει στο συνολικό concept συνεργασίες όπως το Fauchon Café Pâtisserie, το οποίο πραγματοποιεί το ντεμπούτο του στην Ελλάδα μέσα από το νέο ξενοδοχείο στα Χανιά, αλλά και το L'Occitane en Provence Spa, το οποίο θα λειτουργήσει ως ένα σύγχρονο urban wellness retreat στην καρδιά της πόλης. Σύμφωνα με τη διοίκηση, οι συγκεκριμένες συνεργασίες ενισχύουν περαιτέρω τη διεθνή ταυτότητα των Χανίων ως προορισμού υψηλού επιπέδου.

Το οικονομικό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία

Καταλήγοντας, το οικονομικό αποτύπωμα στην κοινωνία, πέραν των άλλων συνεργιών, είναι μετρήσιμο και στις θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με τον όμιλο Τσιλεδάκη, με την ολοκλήρωση των νέων επενδύσεων η συνολική απασχόληση στις μονάδες του ομίλου εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 1.000 άτομα στην Κρήτη, με την πλειονότητα να προέρχονται από την τοπική κοινωνία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

