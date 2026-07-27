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Ο Τραμπ αυτοαποκαλείται «φύλακας του πλανήτη» και βομβαρδίζει το Ιράν μέσω AI - Δείτε εικόνες

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνεχίζει την επιθετική πολιτική του αναρτώντας AI φωτογραφίες στο Truth Social για το Ιράν 

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Ντόναλντ Τραμπ

Μπορεί τα πυρά να έχουν σιγάσει στη Μέση Ανατολή και τις ΗΠΑ να διαμηνύουν πως δίνουν χώρο στο Ιράν για να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία, ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) συνεχίζει την επιθετική πολιτική του αναρτώντας AI φωτογραφίες στο Truth Social.

Στις εικόνες που δημοσίευσε μέσα στη νύχτα ο Αμερικανός πρόεδρος αυτοαποκαλείται «φύλακας του πλανήτη» και δείχνει τις αμερικανικές δυνάμεις να πλήττουν ιρανικά πλοία καθώς και το νησί Χαργκ και τον ίδιο να καταλαμβάνει ιρανικά δεξαμενόπλοια.

Δείτε τις αναρτήσεις του Τραμπ: 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ντόναλντ Τραμπ Ιράν ΗΠΑ Κρίση στη Μέση Ανατολή
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